1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€321 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер из аэропорта Невшехир в Каппадокии
Водитель встретит вас в аэропорту Невшехир и доставит по нужному адресу. Поможет с багажом и ответит на все вопросы о Каппадокии
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270€257 за человека
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€310 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€289 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €210 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
€115 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
€244 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Каппадокии: история и красоты региона с гидом
Исследуйте Каппадокию без спешки, выбирая интересующие вас достопримечательности в компании опытного гида
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€295 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€114 за человека
Индивидуальная
2 часа
Каппадокия: Магическое предложение в Долине Любви с восходом и шарами
Сделайте предложение руки и сердца незабываемым среди волшебных пейзажей Каппадокии и взлетающих шаров
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
€199 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур Каппадокии: Гёреме, Подземный город, Долины
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€100 за человека
Билеты
2 часа
Турецкое ночное шоу в Каппадокии: традиционные танцы и угощения
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с билетом на Турецкое ночное шоу. Живая музыка, танцы и угощения ждут вас
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый вечер с 21:00 до 23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€49 за билет
Индивидуальная
6 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: по понедельникам в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€300 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
149€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Греческая Каппадокия: эксклюзивное путешествие по синему маршруту
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, путешествуя по уникальным местам Каппадокии. Экскурсия обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Параглайдинг в Каппадокии: незабываемый полет в тандеме с пилотом
Подарите себе восторг от полета на параплане в Каппадокии. Вас ждет тандемный прыжок с опытным пилотом и впечатляющие виды с высоты птичьего полета
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90€81 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каппадокии: ваш надежный путь от аэропорта до отеля
Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Необычная Каппадокия: вино, глина, Долина голубей
Погрузитесь в мир древних традиций Каппадокии, отведайте местные вина и создайте глиняное изделие своими руками
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€295 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
- ППавел5 июня 2024Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
- ЕЕкатерина30 мая 2024Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
- ЛЛилия29 мая 2024Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
- ГГалина26 мая 2024Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Индивидуальные»
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