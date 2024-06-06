Индивидуальные экскурсии в Каппадокии с личным гидом

Найдено 67 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Каппадокии, цены от €40, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за всё до 2 чел.
Все краски Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
156 отзывов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Сокровища Южной Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
25 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 2 чел.
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Волшебные долины Каппадокии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Каппадокии (аэропорт Невшехир)
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Невшехир в Каппадокии
Водитель встретит вас в аэропорту Невшехир и доставит по нужному адресу. Поможет с багажом и ответит на все вопросы о Каппадокии
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 3 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270257 за человека
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 5 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
310 за всё до 6 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210189 за всё до 4 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
270 за всё до 2 чел.
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
570 за всё до 6 чел.
Пикник на рассвете в Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от 120 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
65 отзывов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575489 за человека
Каппадокия: шедевр человека и природы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
289 за всё до 4 чел.
Загадочная Каппадокия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
По северной Каппадокии - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321257 за всё до 10 чел.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 210 за всё до 16 чел.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
347 за всё до 6 чел.
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Пикник на закате в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
115 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
244 за всё до 2 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
350 за всё до 6 чел.
По Каппадокии с личным гидом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальный тур по Каппадокии: история и красоты региона с гидом
Исследуйте Каппадокию без спешки, выбирая интересующие вас достопримечательности в компании опытного гида
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
295 за всё до 12 чел.
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
114 за человека
Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Каппадокия: Магическое предложение в Долине Любви с восходом и шарами
Сделайте предложение руки и сердца незабываемым среди волшебных пейзажей Каппадокии и взлетающих шаров
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
199 за человека
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур Каппадокии: Гёреме, Подземный город, Долины
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за человека
Турецкое ночное шоу
Билеты
2 часа
1 отзыв
Турецкое ночное шоу в Каппадокии: традиционные танцы и угощения
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с билетом на Турецкое ночное шоу. Живая музыка, танцы и угощения ждут вас
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый вечер с 21:00 до 23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
49 за билет
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: по понедельникам в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
300 за всё до 6 чел.
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
149135 за всё до 5 чел.
Греческая Каппадокия: индивидуальный тур по синему маршруту
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Греческая Каппадокия: эксклюзивное путешествие по синему маршруту
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, путешествуя по уникальным местам Каппадокии. Экскурсия обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Сафари-тур на джипах в Каппадокии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Параглайдинг в Каппадокии - прыжок с парашютом
🪂 На параплане
Индивидуальная
Параглайдинг в Каппадокии: незабываемый полет в тандеме с пилотом
Подарите себе восторг от полета на параплане в Каппадокии. Вас ждет тандемный прыжок с опытным пилотом и впечатляющие виды с высоты птичьего полета
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 2 чел.
Трансфер из/в аэропорт: Каппадокия - Невшехир - Кайсери
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9081 за всё до 6 чел.
Каппадокия: индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каппадокии: ваш надежный путь от аэропорта до отеля
Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Необычная Каппадокия: вино, лепка из глины и Долина голубей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Необычная Каппадокия: вино, глина, Долина голубей
Погрузитесь в мир древних традиций Каппадокии, отведайте местные вина и создайте глиняное изделие своими руками
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
295 за всё до 12 чел.
Катание на квадроциклах на закате
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
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    человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
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    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
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    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
  • П
    Павел
    31 мая 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
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    - человейники на 10 000 жителей, древние монастыри и церкви внутри гор, выкопанные вручную людьми тысячи лет назад. Татьяна организовала великолепный трансфер на каждом этапе путешествия, дала точные пошаговые инструкции с фото-привязками и видеомаршрутами по аэропорту Сабиха и Кайсери. Маршруты построены с минимальными переездами, на каждой остановке есть возможность перекуса, предприимчивые жители Каппадокии угощают чаем, кофе, фруктами, свежевыжатым соком. Мороженщики делают представления из каждой попытки купить и съесть заветную Дандурму. Фото передает только 1% от впечатлений.

    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
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    посетить самые интересные и красивые долины. Пикник был великолепен! Все закуски и вино были бесподобными! Нас было 6 человек и все остались довольными)) Под вечер начался дождь и град, но к этому времени мы уже ехали в отель.

    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную
  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
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    рекомендации Ольги,очень довольны),кстати посмотрели фильм Лядова о КАППОДОКИИ,там есть большой сюжет с Ольгой и Муратом,всем рекомендую этих добрых людей и больших профессионалов!

  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    По Каппадокии на винтажных электромопедах
    Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
    Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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