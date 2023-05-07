Романтично завершить день в фантастически красивом месте, наслаждаясь восточной кухней
Только представьте: вы в тихой живописной долине, садится солнце, дует лёгкий ветерок, негромко играет турецкая музыка.
Вы сидите на ярких восточных коврах, на столе национальные холодные закуски: хумус, шакшука, хайдари. Официант подает сочное мясо с ароматом дымка. В этот волшебный мир мы хотим вас пригласить!
Вы сидите на ярких восточных коврах, на столе национальные холодные закуски: хумус, шакшука, хайдари. Официант подает сочное мясо с ароматом дымка. В этот волшебный мир мы хотим вас пригласить!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Романтика, турецкая кухня и сюрреалистические панорамы
Мы заедем за вами в отель и привезём на комфортабельном авто в одну из самых живописных долин Каппадокии: Красную или Мечей. Там вас будет ждать накрытый на природе восточный стол с сезонным салатом, безалкогольными напитками и пятью видами закусок. Среди них: хумус, таратор, бабагануш, шакшука и хайдари. Повар при вас пожарит на мангале ароматный шашлык, который прекрасно дополнит ужин.
Организационные детали
- Трансфер, еда и напитки включены в стоимость
- Если у вас в компании есть вегетарианцы, сообщите об этом заранее
- Если на вашу дату намечается дождь, мы предоставим большие зонты
- За дополнительную плату вы можете заказать живую музыку (гитару или скрипку), сьёмки на дроне. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 657 туристов
Меня зовут Ольга, живу в Турции, в Каппадокии, с 1997 г. Профессиональный лицензированный гид-экскурсовод. В туризме работаю с 2001 года. Провожу туры по Каппадокии и по всей Турции. С 2014 г являюсь автором проекта и книги о Каппадокии. Провожу воркшопы в России и Украине, каждый год участвую в международных туристических выставках. В 2014 г. проводила конференцию в Москве в Ленинской библиотеке. Провожу не только стандартные туры, но и паломнические по всем храмам Каппадокии.Задать вопрос
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