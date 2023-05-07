Ольга — Организатор в Каппадокии

Провела экскурсии для 657 туристов

Меня зовут Ольга, живу в Турции, в Каппадокии, с 1997 г. Профессиональный лицензированный гид-экскурсовод. В туризме работаю с 2001 года. Провожу туры по Каппадокии и по всей Турции. С 2014 г являюсь автором проекта и книги о Каппадокии. Провожу воркшопы в России и Украине, каждый год участвую в международных туристических выставках. В 2014 г. проводила конференцию в Москве в Ленинской библиотеке. Провожу не только стандартные туры, но и паломнические по всем храмам Каппадокии.