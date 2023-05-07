Пикник на закате в Каппадокии

Романтично завершить день в фантастически красивом месте, наслаждаясь восточной кухней

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Ответы на вопросы
Только представьте: вы в тихой живописной долине, садится солнце, дует лёгкий ветерок, негромко играет турецкая музыка.

Вы сидите на ярких восточных коврах, на столе национальные холодные закуски: хумус, шакшука, хайдари. Официант подает сочное мясо с ароматом дымка. В этот волшебный мир мы хотим вас пригласить!
Пикник на закате в Каппадокии
Пикник на закате в Каппадокии
Пикник на закате в Каппадокии
Пикник на закате в Каппадокии
Пикник на закате в Каппадокии
Пикник на закате в Каппадокии
Ближайшие даты:
7
мая
8
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Романтика, турецкая кухня и сюрреалистические панорамы

Мы заедем за вами в отель и привезём на комфортабельном авто в одну из самых живописных долин Каппадокии: Красную или Мечей. Там вас будет ждать накрытый на природе восточный стол с сезонным салатом, безалкогольными напитками и пятью видами закусок. Среди них: хумус, таратор, бабагануш, шакшука и хайдари. Повар при вас пожарит на мангале ароматный шашлык, который прекрасно дополнит ужин.

Организационные детали

  • Трансфер, еда и напитки включены в стоимость
  • Если у вас в компании есть вегетарианцы, сообщите об этом заранее
  • Если на вашу дату намечается дождь, мы предоставим большие зонты
  • За дополнительную плату вы можете заказать живую музыку (гитару или скрипку), сьёмки на дроне. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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