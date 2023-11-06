Представьте идеальный вечер в тихой живописной долине Каппадокии, где солнце медленно садится за горизонт, а лёгкий ветерок приносит прохладу после жаркого дня.
Вас окружают яркие восточные ковры, а на столе разнообразие
Вас окружают яркие восточные ковры, а на столе разнообразие
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный закат в живописной долине
- 🍽 Аутентичная турецкая кухня
- 🎶 Возможность заказать живую музыку
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🌿 Вегетарианские опции по запросу
- 📸 Съёмки с дрона за дополнительную плату
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для пикника на закате в Каппадокии - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а небо часто безоблачное, что позволяет насладиться красотой заката. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но при должной подготовке пикник всё равно может стать незабываемым.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная долина
- Долина Мечей
Описание экскурсии
Романтика, турецкая кухня и инопланетные панорамы
Мы заедем за вами в отель и привезём на комфортабельном авто в одну из самых живописных долин Каппадокии: Красную или Мечей. Там вас будет ждать накрытый на природе восточный стол с сезонным салатом, безалкогольными напитками и пятью видами закусок (хумус, таратор, бабагануш, шакшука и хайдари). Повар при вас пожарит на мангале ароматный шашлык, который прекрасно дополнит ужин.
Организационные детали
- Трансфер, еда и напитки включены в стоимость
- Если у вас в компании есть вегетарианцы, сообщите об этом заранее
- Если на вашу дату намечается дождь, мы предоставим большие зонты
- За дополнительную плату вы можете заказать живую музыку (гитару или скрипку), сьёмки с дрона. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1080 туристов
Я живу в Каппадокии с 1997 года. Профессиональный лицензированный гид-экскурсовод. В туризме — с 2001 года. Провожу туры по Каппадокии и всей Турции. С 2014 года являюсь автором проекта и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Съездили на пикник на закате, такого заката я давно не видела, очень красиво! Организация замечательная, во время приехали в отель, накрыли на стол разные закуски, готовили мясо и крылышки на горячее, предлагали разные напитки, было очень вкусно) романтический пикник на закате состоялся, благодарю🙏🏻
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Хочу выделить супер лояльных организаторов, с которыми комфортно было общаться. Пару раз мне пришлось "переобуться", Ольга и Янус шли на встречу.
Сам пикник был организован очень мило. Ребята включили музыку на колонке, сами ушли готовить. Вся еда вкусная и достойная, а рыба была просто восхитительной!!
Спасибо за организацию прекрасного вечера 💚
Сам пикник был организован очень мило. Ребята включили музыку на колонке, сами ушли готовить. Вся еда вкусная и достойная, а рыба была просто восхитительной!!
Спасибо за организацию прекрасного вечера 💚
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S
Очень понравилось, красивое место, вкусный ужин, очень приятные, вежливые оганизаторы, провели классный вечер, который запомнится на всю жизнь, прекрасный сюрприз для любимой, всем советую, не пожалеете.
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