Романтичный турецкий завтрак в долине Любви с видом на парящие в небе воздушные шары
Вы когда-нибудь устраивали пикник на рассвете? Приглашаем попробовать этот необычный формат в сказочной Каппадокии! Мы накроем для вас настоящий восточный стол: с яркими пледами, подушками и местными закусками. Сварим ароматный кофе и пожарим на огне лепешки гёзлеме. Вам останется наслаждаться турецким гостеприимством и красотой окружающего мира.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пикник с инопланетными видами
Мы заедем за вами в отель на рассвете и отвезём на комфортабельном транспорте в долину Любви. Это одно из самых красивых мест Каппадокии всего в 20 минутах езды от туристического центра. Там вас будет ждать накрытый на природе восточный стол: свежевыжатые соки, местные сыры, оливки, крендели с кунжутом «симиты», джемы, сезонные фрукты и овощи. Никакой одноразовой посуды — только красивые тарелки, фужеры и чашки. Закусками дело не ограничится! Мы приготовим на горелке чай и ароматный кофе, пожарим на огне картошку и сосиски. А также угостим вас национальными лепешками гёзлеме. Всё это — в окружении сказочных пейзажей и взмывающих в небо воздушных шаров.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер, еда и напитки
- По запросу мы можем организовать для вас профессиональную фотосессию и съемки с дрона. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте! Мы туристическое агентство, расположенное в самом сердце Каппадокии. Работая официально и со всеми лицензиями, мы гарантируем порядочность и хороший сервис. Наши гиды — самые лучшие, знающие и весёлые. Водители — опытные и ответственные. С нетерпением ждём вас.
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