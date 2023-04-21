Вы когда-нибудь устраивали пикник на рассвете? Приглашаем попробовать этот необычный формат в сказочной Каппадокии! Мы накроем для вас настоящий восточный стол: с яркими пледами, подушками и местными закусками. Сварим ароматный кофе и пожарим на огне лепешки гёзлеме. Вам останется наслаждаться турецким гостеприимством и красотой окружающего мира.

Описание

Что вас ожидает

Пикник с инопланетными видами

Мы заедем за вами в отель на рассвете и отвезём на комфортабельном транспорте в долину Любви. Это одно из самых красивых мест Каппадокии всего в 20 минутах езды от туристического центра. Там вас будет ждать накрытый на природе восточный стол: свежевыжатые соки, местные сыры, оливки, крендели с кунжутом «симиты», джемы, сезонные фрукты и овощи. Никакой одноразовой посуды — только красивые тарелки, фужеры и чашки. Закусками дело не ограничится! Мы приготовим на горелке чай и ароматный кофе, пожарим на огне картошку и сосиски. А также угостим вас национальными лепешками гёзлеме. Всё это — в окружении сказочных пейзажей и взмывающих в небо воздушных шаров.

Организационные детали