Полное разочарование!
В данном случае, оказалось, ты бронируешь не экскурсию у конкретного гида, а в экскурсионном бюро. Нас встретила девушка, и, когда мы спросили, где Ольга, нам ответили, что Она сегодня отдыхает и наш гид нисколько не хуже Ольги и замечательно проведёт экскурсию. Однако через пару часов это не помешало нам встретить её с туристами в одной из долин.
Что касается самой поездки - это не экскурсия, а групповой трансфер до достопримечательностей с руссскоязычным сопровождением.
На примере долины фей:
«Данные столбы сформированы природой и находятся под охраной ЮНЕСКО. Они имеют необычную форму, поэтому названы долиной фей. У вас есть полчаса прогуляется по долине и сделать фотографии. Если есть вопросы, я на них отвечу.»
Девушка, сопровождающая нас, была очень мила и старалась нам помочь по бытовым вопросам. Она давала хорошие советы по кафе, где остановиться и другим вопросам, связанным с пребыванием в Каппадокии. Однако при бронировании экскурсии ты ожидаешь или гида с серьезными знаниями в данной сфере (скажем, историческим образованием или образованием в области искусства) или очень увлечённого человека, который заряжает своим интересом и энергией всех вокруг. К сожалению, в данном случае не было ни того, ни другого.
Программа представляет собой Красный маршрут, который проходит вблизи Горёме. До всех достопримечательностей нашего маршрута (город Учхизар, долина голубей, музей под открытым небом, долина любви и долина фей) можно доехать на такси (минут 5-20) или дойти пешком из Горёме. Я советую проехать этот маршрут самостоятельно: это будет дешевле и вы получите большее удовольствие, прогуливаясь неспеша по этим прекрасным местам. Если есть знание английского, сможете на месте взять аудиогид или местного гида, который детально расскажет про данное место.
Мы были расстроены неоправдавшимися ожиданиями от данной экскурсии.