Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»

Крепость в скале, розовая долина, искусство гончаров, турецкая кухня и невероятные виды

4.6
21 отзыв
Индивидуальная
Северная Каппадокия известна своими причудливыми скалами из вулканического туфа в долинах Фей, Любви и Воображения Приготовьтесь открыть эти впечатляющие ландшафты! Вы не только восхитетсь забавными творениями природы, но и посетите древние скальные храмы.

Увидите, как создаются в местных мастерских потрясающие ковры, керамика и украшения из камней.

А главное — прочувствуете культуру и удивительную природную красоту Каппадокии.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Уникальные природные образования

Вы прогуляетесь по розовой долине — так её называют из-за цвета вулканического туфа, который её образует. Это настоящее чудо природы с красным скалами. Потрясающим впечатлением станет путешествие в долину Фей в Пашабаа и в долину воображения.

Крепость и церковь в скалах

Ранним утром из отеля вы отправитесь к подножию крепости Учхисар, самая высокая скальная крепость в Каппадокии.

Ремесленное достояние Каппадокии

После обеда вас ждёт центр гончарства и ковроткачества, где вы понаблюдаете за работой турецких мастеров.
Посещение скального храма без реставрации Панжарлык.
Переезд в музей под открытым небом Зельве
Сказочные виды с панорамы на долину Любви

Где начинается экскурсия

Экскурсия начинается у вашего отеля в Каппадокии. При заказе обязательно укажите название отеля, имя и фамилию.

Организационные детали

  • Все входные билеты, транспорт, в транспорте вода, услуги гида и обед включены в стоимость экскурсии
    Напитки во время обеда не включены в стоимость экскурсии.
  • Летом здесь очень жарко, поэтому не забудьте головные уборы, солнцезащитный крем.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
с вашей гостиницы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
27 авг 2019
Понравилось всё. Единственное замечание: надо предупреждать, что экскурсия групповая. Этот нюанс был для меня и моей подруги «лёгкой» неожиданностью, так как мы привыкли к индивидуальным вариантам.
О
13 мая 2019
Были на Экскурсии в Мае 2019г. Нашим экскурсоводом была Ольга. Очень опытный и позитивный экскурсовод. . Насыщенный рассказ и много дополнительной информации. Рекомендуем выбирать ее экскурсии.
А
4 мая 2019
Ольга отличный организатор и ао всем нам помогала, за это звездочки, спасибо от души, но вот сама экскурсия с НЕ Ольгой, это полный треш, ноль информации по теме, много информации о себе любимой, просто трансфер до объектов. Пожалуйста, лучше подбирайте гидов, не обманывайте людей!
А
3 мая 2019
Спасибо большое Ольге! Экскурсия прошла просто замечательно. Мы сразу же взяли другую экскурсию на следующий день. Ольга замечательный рассказчик с огромным багажом знаний про Каппадокию и не только. Обе Экскурсии прошли очень интересно.
Всем рекомендуем.
Александра и Максим.
Т
3 мая 2019
Все понравилось. Экскурсовод Ольга обладает хорошими знаниями, интересно рассказывает, с юмором.
Микроавтобус, на котором передвигались - хороший, чистый.
Обед, который входит в стоимость экскурсии - неплохой шведский стол, но ооочень много людей.
Рекомендую!
Марина
3 мая 2019
Отличная экскурсия, короткие переезды, комфортабельный минибус, легкая и интересная подача материала. Ольга очень заботливый, клиентоориентированный гид. Рекомендую всем!!
М
30 апр 2019
Полное разочарование!

В данном случае, оказалось, ты бронируешь не экскурсию у конкретного гида, а в экскурсионном бюро. Нас встретила девушка, и, когда мы спросили, где Ольга, нам ответили, что Она сегодня отдыхает и наш гид нисколько не хуже Ольги и замечательно проведёт экскурсию. Однако через пару часов это не помешало нам встретить её с туристами в одной из долин.

Что касается самой поездки - это не экскурсия, а групповой трансфер до достопримечательностей с руссскоязычным сопровождением.
На примере долины фей:
«Данные столбы сформированы природой и находятся под охраной ЮНЕСКО. Они имеют необычную форму, поэтому названы долиной фей. У вас есть полчаса прогуляется по долине и сделать фотографии. Если есть вопросы, я на них отвечу.»
Девушка, сопровождающая нас, была очень мила и старалась нам помочь по бытовым вопросам. Она давала хорошие советы по кафе, где остановиться и другим вопросам, связанным с пребыванием в Каппадокии. Однако при бронировании экскурсии ты ожидаешь или гида с серьезными знаниями в данной сфере (скажем, историческим образованием или образованием в области искусства) или очень увлечённого человека, который заряжает своим интересом и энергией всех вокруг. К сожалению, в данном случае не было ни того, ни другого.

Программа представляет собой Красный маршрут, который проходит вблизи Горёме. До всех достопримечательностей нашего маршрута (город Учхизар, долина голубей, музей под открытым небом, долина любви и долина фей) можно доехать на такси (минут 5-20) или дойти пешком из Горёме. Я советую проехать этот маршрут самостоятельно: это будет дешевле и вы получите большее удовольствие, прогуливаясь неспеша по этим прекрасным местам. Если есть знание английского, сможете на месте взять аудиогид или местного гида, который детально расскажет про данное место.

Мы были расстроены неоправдавшимися ожиданиями от данной экскурсии.
Т
27 апр 2019
К сожалению у меня изменили экскурсию. И я часть экскурсии смотрела повторно. Хотя для людей с юмором и хорошим воображением, да ещё с заранее подготовленными в информационном плане, любые изменения в содержании экскурсии не смогут испортить настроение. Всем советую поехать в эту удивительную страну Великанов (горы) и Гномов (люди со всего света)! Сердце, точно, будет наполняться счастьем от увиденного! Удачного путешествия, Друзья!!
Нина
23 апр 2019
Все было чудесно
L
13 мар 2019
Большое спасибо Ольге!
Экскурсия был очень содержательная и интересная. Появилось желание еще раз приехать в Каппадокию, здесь много чего удивительного и замечательного.
Елена
13 фев 2019
Всей нашей группе очень понравилась экскурсия. Большая благодарность Ольге за живое и простое донесение информации. Вся наша поездка прекрасно была организованна, информативна и интересна! Ольга честно отработала всю нашу экскурсию, глубоко погружала нас в историю и особенности этого края, учитывала наши предпочтения! А так же приятно видеть человека - профессионала искренне влюблённого в эту неповторимую область и в свое дело! Наша экскурсия длилась целый день, мы ни о чем не беспокоились, наслаждались путешествием, не заботясь ни о чем.
На наш общий взгляд поездка по Каппадокии с экскурсоводом абсолютно необходима, тем более если у вас не много времени, 2-3 дня для путешествия.
К
27 дек 2018
Спасибо Ольге за очень интересную экскурсию! Маршрут насыщенный, охватывает основные достопримечательности Каппадокии. Узнали много исторических фактов. Нам повезло, нас было двое, практически индивидуальная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Всем рекомендуем
Ekaterina
6 окт 2018
Потрясающая экскурсия. Огромное спасибо гиду Ольге было очень интересно и познавательно)
М
26 сен 2018
Отличая организация!
После небольшой предоплаты есть возможность предварительно общаться с гидом, если есть вопросы или какие-то пожелания.
Ольга очень грамотный гид, с удовоьствием общались, много нового узнали. Спасибо!
Т
20 июля 2018
У нас была экскурсовод Ольга, которая погрузилась нас в настоящую восточную сказку!
Ещё 6 отзывов

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