Что вас ожидает

Уникальные природные образования

Вы прогуляетесь по розовой долине — так её называют из-за цвета вулканического туфа, который её образует. Это настоящее чудо природы с красным скалами. Потрясающим впечатлением станет путешествие в долину Фей в Пашабаа и в долину воображения.

Крепость и церковь в скалах

Ранним утром из отеля вы отправитесь к подножию крепости Учхисар, самая высокая скальная крепость в Каппадокии.

Ремесленное достояние Каппадокии

После обеда вас ждёт центр гончарства и ковроткачества, где вы понаблюдаете за работой турецких мастеров.

Посещение скального храма без реставрации Панжарлык.

Переезд в музей под открытым небом Зельве

Сказочные виды с панорамы на долину Любви

Где начинается экскурсия

Экскурсия начинается у вашего отеля в Каппадокии. При заказе обязательно укажите название отеля, имя и фамилию.

Организационные детали