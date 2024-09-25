Невероятные скальные образования здесь можно разглядывать часами, а рассветы и закаты над необычными долинами просто головокружительны! Едем с нами, чтобы
Описание тура
Организационные детали
В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.
Что взять с собой обязательно:
документ, удостоверяющий личность, страховой полис, маски (одноразовые или многоразовая), лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями, тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.
Рекомендуем также взять: шляпку, кепку или панамку; удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно; удобную закрытую обувь (кеды или кроссовки); деньги на питание и сувениры — из расчёта от 15 € в сутки.
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.
После оплаты суммы, указанной на сайте, необходимо будет внести около 30% предоплаты.
Проживание. Комфортное 2-местное размещение в уютном бутик-отеле в городке Гёреме. Пример отеля: Ozbek Cave Stone House.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать. В этом случае необходимо доплатить за одноместное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах) и ужины в городе или на обратной дороге — за доплату.
Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но особая физическая подготовка не требуется. Прогулки небольшие, только один день мы гуляем по долинам несколько часов в своё удовольствие.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встретим вас в аэропорту Невшехира или Кайсери и отвезём в уютный отель в Гёреме. Далее, в зависимости от времени вашего прибытия — отдых и свободное время. По возможности вечером соберёмся за ужином и познакомимся. Ночь в Гёреме.
Знакомство с центральной Каппадокией
В зависимости от погоды, сегодня или утром другого дня мы с желающими отправимся в полёт на воздушном шаре, чтобы встретить в небе незабываемый рассвет и полюбоваться каппадокийскими долинами с высоты. Затем вернёмся в отель, позавтракаем и около 10:00 поедем исследовать центральную часть Каппадокии. А по ходу дня сможем выбирать, посетить ли все локации или только их часть.
В программе: долина Любви и крепость Чавушин, в окрестностях которой можно увидеть одни из наиболее эффектных каменных грибов, заброшенные греческие дома и пещерные церкви; природный парк Пашабаг с долиной Монахов; подземный город Аванос — центр гончарного ремесла и ковроткачества. После обеда продолжим экскурсию посещением долины Воображения со скалами, по форме напоминающими существующих и сказочных животных, и винной фабрики, где вы сможете продегустировать напитки местного производства. Ночь в Гёреме.
Экскурсия по восточной и южной Каппадокии
Сегодня вас ждёт знакомство с достопримечательностями восточной и южной частей Каппадокии. Мы побываем в пещерной церкви святого Фёдора в долине Панджарлык, построенной в 11 веке. Вы посмотрите на хорошо сохранившиеся фрески. Полюбуемся видами со смотровой площадки у скал Три красавицы, которые ещё называют «мама, папа, дочка».
Посетим старинную греческую деревню в посёлке Мустафапаша, античный город Собесос и музей римских мозаик Шахинэфенди. В долине Соганлы, где находится заброшенный греческий город и монастырский комплекс, вырубленный в скале, остановимся на обед. После отправимся в монастырь Эски Гюмюшлер («Старое серебро») — пещерный монастырь византийской эпохи. Ночь в Гёреме.
Прогулки по долинам
В этот день совершим лёгкие треккинги по долинам неподалёку от Гёреме. Начнём с долины Мескендир, стартовав от церкви Айналы. Осмотрим потайной каньон Антилопы в миниатюре, традиционный каппадокийский дом и несколько церквей. В зависимости от сил и желания можем пройти больше. Возможности пообедать в кафе сегодня не будет, поэтому рекомендуем взять с собой что-то перекусить (поможем организовать по запросу).
Желающие также смогут покататься на квадроциклах, совершить конную прогулку или расслабиться в хамаме (за доплату). Ночь в Гёреме.
Отъезд
После завтрака, если останется время, можно самостоятельно прогуляться и купить сувениры. Затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€550
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в день старта и в завершающий день
- Все трансферы в рамках программы
- Входные билеты
- Работа гида
- Проживание (двухместное)
- Завтраки
Что не входит в цену
- Авиа/автобусные билеты до Каппадокии
- Полёт на воздушном шаре. Ориентировочная стоимость - от 200-250 €
- Обеды, ужины ~ 6-10 € за один приём
- Одноместное размещение. Доплата - 120 €
- Если в группе будет более 8 человек, возможно снижение стоимости тура