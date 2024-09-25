Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная

Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Каппадокия — место, где хоть однажды было бы здорово побывать каждому.

Невероятные скальные образования здесь можно разглядывать часами, а рассветы и закаты над необычными долинами просто головокружительны! Едем с нами, чтобы
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посмотреть на это нерукотворное чудо и узнать, как человек использовал дары природы: строил жилища и храмы в конусах из мягкого камня и даже целые подземные города, уходящие на десятки метров вниз.

Мы погуляем по знаменитым долинам, заглянем в каньоны, а желающие поднимутся в небо на воздушном шаре.

Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.
Что взять с собой обязательно:
документ, удостоверяющий личность, страховой полис, маски (одноразовые или многоразовая), лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями, тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.
Рекомендуем также взять: шляпку, кепку или панамку; удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно; удобную закрытую обувь (кеды или кроссовки); деньги на питание и сувениры — из расчёта от 15 € в сутки.
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

После оплаты суммы, указанной на сайте, необходимо будет внести около 30% предоплаты.

Проживание. Комфортное 2-местное размещение в уютном бутик-отеле в городке Гёреме. Пример отеля: Ozbek Cave Stone House.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать. В этом случае необходимо доплатить за одноместное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах) и ужины в городе или на обратной дороге — за доплату.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но особая физическая подготовка не требуется. Прогулки небольшие, только один день мы гуляем по долинам несколько часов в своё удовольствие.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встретим вас в аэропорту Невшехира или Кайсери и отвезём в уютный отель в Гёреме. Далее, в зависимости от времени вашего прибытия — отдых и свободное время. По возможности вечером соберёмся за ужином и познакомимся. Ночь в Гёреме.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Знакомство с центральной Каппадокией

В зависимости от погоды, сегодня или утром другого дня мы с желающими отправимся в полёт на воздушном шаре, чтобы встретить в небе незабываемый рассвет и полюбоваться каппадокийскими долинами с высоты. Затем вернёмся в отель, позавтракаем и около 10:00 поедем исследовать центральную часть Каппадокии. А по ходу дня сможем выбирать, посетить ли все локации или только их часть.

В программе: долина Любви и крепость Чавушин, в окрестностях которой можно увидеть одни из наиболее эффектных каменных грибов, заброшенные греческие дома и пещерные церкви; природный парк Пашабаг с долиной Монахов; подземный город Аванос — центр гончарного ремесла и ковроткачества. После обеда продолжим экскурсию посещением долины Воображения со скалами, по форме напоминающими существующих и сказочных животных, и винной фабрики, где вы сможете продегустировать напитки местного производства. Ночь в Гёреме.

Знакомство с центральной КаппадокиейЗнакомство с центральной КаппадокиейЗнакомство с центральной КаппадокиейЗнакомство с центральной КаппадокиейЗнакомство с центральной КаппадокиейЗнакомство с центральной Каппадокией
3 день

Экскурсия по восточной и южной Каппадокии

Сегодня вас ждёт знакомство с достопримечательностями восточной и южной частей Каппадокии. Мы побываем в пещерной церкви святого Фёдора в долине Панджарлык, построенной в 11 веке. Вы посмотрите на хорошо сохранившиеся фрески. Полюбуемся видами со смотровой площадки у скал Три красавицы, которые ещё называют «мама, папа, дочка».

Посетим старинную греческую деревню в посёлке Мустафапаша, античный город Собесос и музей римских мозаик Шахинэфенди. В долине Соганлы, где находится заброшенный греческий город и монастырский комплекс, вырубленный в скале, остановимся на обед. После отправимся в монастырь Эски Гюмюшлер («Старое серебро») — пещерный монастырь византийской эпохи. Ночь в Гёреме.

Экскурсия по восточной и южной КаппадокииЭкскурсия по восточной и южной КаппадокииЭкскурсия по восточной и южной КаппадокииЭкскурсия по восточной и южной Каппадокии
4 день

Прогулки по долинам

В этот день совершим лёгкие треккинги по долинам неподалёку от Гёреме. Начнём с долины Мескендир, стартовав от церкви Айналы. Осмотрим потайной каньон Антилопы в миниатюре, традиционный каппадокийский дом и несколько церквей. В зависимости от сил и желания можем пройти больше. Возможности пообедать в кафе сегодня не будет, поэтому рекомендуем взять с собой что-то перекусить (поможем организовать по запросу).

Желающие также смогут покататься на квадроциклах, совершить конную прогулку или расслабиться в хамаме (за доплату). Ночь в Гёреме.

Прогулки по долинамПрогулки по долинамПрогулки по долинамПрогулки по долинам
5 день

Отъезд

После завтрака, если останется время, можно самостоятельно прогуляться и купить сувениры. Затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в день старта и в завершающий день
  • Все трансферы в рамках программы
  • Входные билеты
  • Работа гида
  • Проживание (двухместное)
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Авиа/автобусные билеты до Каппадокии
  • Полёт на воздушном шаре. Ориентировочная стоимость - от 200-250 €
  • Обеды, ужины ~ 6-10 € за один приём
  • Одноместное размещение. Доплата - 120 €
  • Если в группе будет более 8 человек, возможно снижение стоимости тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно приехать автобусе, например, из района Анталии, любое удобное время
Завершение: Аэропорты Невшехира или Кайсери, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каппадокии

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыКаппадокияВыездные

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