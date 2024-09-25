Каппадокия — место, где хоть однажды было бы здорово побывать каждому.Невероятные скальные образования здесь можно разглядывать часами, а рассветы и закаты над необычными долинами просто головокружительны! Едем с нами, чтобы

посмотреть на это нерукотворное чудо и узнать, как человек использовал дары природы: строил жилища и храмы в конусах из мягкого камня и даже целые подземные города, уходящие на десятки метров вниз. Мы погуляем по знаменитым долинам, заглянем в каньоны, а желающие поднимутся в небо на воздушном шаре.

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.

Что взять с собой обязательно:

документ, удостоверяющий личность, страховой полис, маски (одноразовые или многоразовая), лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями, тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.

Рекомендуем также взять: шляпку, кепку или панамку; удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно; удобную закрытую обувь (кеды или кроссовки); деньги на питание и сувениры — из расчёта от 15 € в сутки.

Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

После оплаты суммы, указанной на сайте, необходимо будет внести около 30% предоплаты.