-
15%
От мечетей до лавандовых полей: турецкое приключение
Такая возможность бывает лишь раз в год
«Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями»
10 июл в 10:00
от 125 411 ₽
147 503 ₽ за человека
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ...
«Мы исследуем пещерные монастыри и подземные города, повеселимся, угадывая очертания животных и предметов в причудливых каменных останцах»
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
$1050 за человека
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе
Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос
Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор...
«Программа проведёт вас через старинные деревни, античные руины и монастырские комплексы, спрятанные в скалах»
10 апр в 10:00
31 окт в 08:00
€790 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Каппадокии
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 790 до 125 411 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Каппадокии на 2026 год по теме «Святые места», цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель