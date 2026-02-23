Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Каппадокии, цены от 790 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 10 дней 15% От мечетей до лавандовых полей: турецкое приключение Такая возможность бывает лишь раз в год «Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями» от 125 411 ₽ 147 503 ₽ за человека Пешая На воздушном шаре На велосипеде Велотуры 6 дней Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ... «Мы исследуем пещерные монастыри и подземные города, повеселимся, угадывая очертания животных и предметов в причудливых каменных останцах» $1050 за человека На машине 6 дней Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор... «Программа проведёт вас через старинные деревни, античные руины и монастырские комплексы, спрятанные в скалах» €790 за человека Все туры Каппадокии

