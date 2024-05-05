3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
Авторский тур в Каппадокии

Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы

Загадочная Каппадокия, созданная вулканами и человеческим трудом, раскроет вам свои тайны и пленит пейзажами. Вы увидите топовые локации, побываете в пяти долинах и заглянете в каменные монастыри. Познакомитесь с традиционными ремёслами, многовековой историей и аутентичной кухней.

В первый день вы отдохнёте от дороги, а два утра подряд у вас будет возможность подняться в светлеющее небо и устроить фотосессию мечты фоне разноцветных шаров.
3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
8
мая
10
мая
11
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$460
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — от 18 лет.
Важно: после бронирования необходимо заранее перевести оставшуюся часть суммы организатору — для брони и оплаты отеля, оплату работы водителей и гидов.
Возврат средств возможен частично: бронь отелей проходит по невозвратному тарифу.

Проживание. В комфортном отеле (2 ночи).

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды во время экскурсий. Ужины — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт из Стамбула в Каппадокию, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в Стамбуле и летим в Невхешир.
По прилёте размещаемся в машине и едем до отеля в Гёреме. У вас останется время, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему насыщенному дню.

Перелёт из Стамбула в Каппадокию, размещение в отеле, отдыхПерелёт из Стамбула в Каппадокию, размещение в отеле, отдыхПерелёт из Стамбула в Каппадокию, размещение в отеле, отдыхПерелёт из Стамбула в Каппадокию, размещение в отеле, отдых
2 день

Красный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город Аванос

Ещё до рассвета, если вы захотите полетать на воздушном шаре, мы отвезём вас на взлётную площадку. Десятки разноцветных шаров поднимаются в небо и встречают первые лучи солнца — чарующее зрелище и с земли, и с воздуха!

После завтрака отправляемся на экскурсию по Северной Каппадокии. Побываем в городе-крепости Учхисар: гид расскажет историю хеттской цивилизации и проведёт по переходам вырубленной в скале крепости.

Погуляем по долинам Любви, Монахов и Воображения, названным по соответствующему сходству каменных форм — творений времени, ветров и дождей.

Посетим город Аванос — древний центр керамики и ковроткачества. Вы познакомитесь с работами турецких мастеров и попробуете своими руками сделать глиняный горшочек.

Красный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город АваносКрасный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город АваносКрасный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город АваносКрасный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город АваносКрасный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город АваносКрасный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город АваносКрасный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город Аванос
3 день

Зелёный тур (Южная Каппадокия): подземный город Деринкую, долина Ихлара

Сегодня снова будет возможность полетать на шаре, если вчера была неподходящая погода. Также можно устроить фотосессию на смотровой площадке на их фоне.

После завтрака направимся на юг. Посетим Деринкую — самый крупный турецкий подземный город из нескольких этажей. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек. Вы пройдёте по его лабиринтам и оцените талант древних архитекторов.

Побываем в долине Ихлара — живописном каньоне высотой до 150 метров, в скалах которого монахи вырубили кельи и церкви. Увидим самый высокий скальный монастырь в Каппадокии — Селиме и со смотровой площадки полюбуемся необычным ландшафтом долины Голубей.

После экскурсии тур в Каппадокию на 3 дня окончится трансфером в аэропорт и вылетом в Стамбул.

Зелёный тур (Южная Каппадокия): подземный город Деринкую, долина ИхлараЗелёный тур (Южная Каппадокия): подземный город Деринкую, долина ИхлараЗелёный тур (Южная Каппадокия): подземный город Деринкую, долина ИхлараЗелёный тур (Южная Каппадокия): подземный город Деринкую, долина Ихлара

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • Трансферы от аэропорта до отеля и обратно
  • Сопровождение русскоговорящим гидом по Северной и Южной Каппадокии
  • Завтраки, обеды
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Билеты на самолёт из Стамбула в Каппадокию и обратно (около 30-45 €, в зависимости от сезона). Мы поможем вам забронировать билеты
  • Трансферы до аэропортов и отелей - 20 €
  • Полёт на воздушном шаре (по желанию). Полёты могут отмениться из-за погоды, нет возможности забронировать заранее
  • Профессиональная фотосессия на фоне шаров (по желанию)
  • Продление проживания в Каппадокии (по желанию)
  • Окончательная стоимость тура в Каппадокию на 3 дня может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы организуем трансфер от вашего отеля до аэропорта
Завершение: Стамбул, аэропорт или отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каппадокии

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