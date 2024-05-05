Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
В первый день вы отдохнёте от дороги, а два утра подряд у вас будет возможность подняться в светлеющее небо и устроить фотосессию мечты фоне разноцветных шаров.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$460
Описание
Организационные детали
Возраст участников — от 18 лет.
Важно: после бронирования необходимо заранее перевести оставшуюся часть суммы организатору — для брони и оплаты отеля, оплату работы водителей и гидов.
Возврат средств возможен частично: бронь отелей проходит по невозвратному тарифу.
Проживание. В комфортном отеле (2 ночи).
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды во время экскурсий. Ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Перелёт из Стамбула в Каппадокию, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в Стамбуле и летим в Невхешир.
По прилёте размещаемся в машине и едем до отеля в Гёреме. У вас останется время, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему насыщенному дню.
Красный тур (Северная Каппадокия): город-крепость Учхисар, 3 долины, город Аванос
Ещё до рассвета, если вы захотите полетать на воздушном шаре, мы отвезём вас на взлётную площадку. Десятки разноцветных шаров поднимаются в небо и встречают первые лучи солнца — чарующее зрелище и с земли, и с воздуха!
После завтрака отправляемся на экскурсию по Северной Каппадокии. Побываем в городе-крепости Учхисар: гид расскажет историю хеттской цивилизации и проведёт по переходам вырубленной в скале крепости.
Погуляем по долинам Любви, Монахов и Воображения, названным по соответствующему сходству каменных форм — творений времени, ветров и дождей.
Посетим город Аванос — древний центр керамики и ковроткачества. Вы познакомитесь с работами турецких мастеров и попробуете своими руками сделать глиняный горшочек.
Зелёный тур (Южная Каппадокия): подземный город Деринкую, долина Ихлара
Сегодня снова будет возможность полетать на шаре, если вчера была неподходящая погода. Также можно устроить фотосессию на смотровой площадке на их фоне.
После завтрака направимся на юг. Посетим Деринкую — самый крупный турецкий подземный город из нескольких этажей. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек. Вы пройдёте по его лабиринтам и оцените талант древних архитекторов.
Побываем в долине Ихлара — живописном каньоне высотой до 150 метров, в скалах которого монахи вырубили кельи и церкви. Увидим самый высокий скальный монастырь в Каппадокии — Селиме и со смотровой площадки полюбуемся необычным ландшафтом долины Голубей.
После экскурсии тур в Каппадокию на 3 дня окончится трансфером в аэропорт и вылетом в Стамбул.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Трансферы от аэропорта до отеля и обратно
- Сопровождение русскоговорящим гидом по Северной и Южной Каппадокии
- Завтраки, обеды
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно
- Билеты на самолёт из Стамбула в Каппадокию и обратно (около 30-45 €, в зависимости от сезона). Мы поможем вам забронировать билеты
- Трансферы до аэропортов и отелей - 20 €
- Полёт на воздушном шаре (по желанию). Полёты могут отмениться из-за погоды, нет возможности забронировать заранее
- Профессиональная фотосессия на фоне шаров (по желанию)
- Продление проживания в Каппадокии (по желанию)
- Окончательная стоимость тура в Каппадокию на 3 дня может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки