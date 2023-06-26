Авторский тур
4 дня
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Начало: Гёреме
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$460 за человека
Авторский тур
5 дней
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно пр...
25 сен в 10:00
19 окт в 10:00
€550 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина26 июня 2023Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
- ООлеся8 июня 2023Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
- ММарина7 июня 2023Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Каппадокия»
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Сколько стоит тур в Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Каппадокия" можно забронировать 3 тура от 460 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Каппадокии, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в тур поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную тур, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта