Туры в Каппадокию из Каппадокии в 2024

Найдено 3 тура в категории «Каппадокия» в Каппадокии, цены от 460 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Начало: Гёреме
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
75 000 за человека
3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$460 за человека
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Авторский тур
5 дней
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно пр...
25 сен в 10:00
19 окт в 10:00
550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    26 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
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    и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!

    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела
  • О
    Олеся
    8 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
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    октябре 2022,Оля всегда была с нами на связи, маршрут, экскурсии, локации всё продумано до мелочей, а отели вообще сказка, в Каппадокии мы жили как принцессы, а какие виды. В Стамбуле жили в самом центре, Оля на связи 24/7. До сих пор общаемся, всем, всем рекомендовала и рекомендую ехать в тур с Ольгой,окутала нас заботой,расслабитесь, и будете только получать удовольствие от прекрасных пейзажей, от красоты Стамбула.

  • М
    Марина
    7 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
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    восхитилась мужская половина))) любые вопросы в туре быстро решались. И все выше перечисленное благодаря организатору. Я осталась очень довольна и получила массу впечатлений в таком необычном месте!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Каппадокия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
  2. 3 дня в магической Каппадокии. Тур-знакомство
  3. Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Сколько стоит тур в Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Каппадокия" можно забронировать 3 тура от 460 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Каппадокии, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в тур поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную тур, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
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