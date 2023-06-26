Семейные развлекательные туры Каппадокии

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Каппадокии, цены от 760 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
4 отзыва
4 дня
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Начало: Гёреме, время зависит от ваших рейсов
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
83 000 за человека
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
На машине
4 дня
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Начало: Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
5 апр в 10:00
760 за человека
Невероятная Каппадокия
Пешая
На велосипеде
6 дней
Невероятная Каппадокия
Восхититься волшебными пейзажей, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
4 апр в 08:00
17 мая в 08:00
$830 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    26 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
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    и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!

    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела
  • О
    Олеся
    8 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
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    октябре 2022,Оля всегда была с нами на связи, маршрут, экскурсии, локации всё продумано до мелочей, а отели вообще сказка, в Каппадокии мы жили как принцессы, а какие виды. В Стамбуле жили в самом центре, Оля на связи 24/7. До сих пор общаемся, всем, всем рекомендовала и рекомендую ехать в тур с Ольгой,окутала нас заботой,расслабитесь, и будете только получать удовольствие от прекрасных пейзажей, от красоты Стамбула.

  • М
    Марина
    7 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
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    восхитилась мужская половина))) любые вопросы в туре быстро решались. И все выше перечисленное благодаря организатору. Я осталась очень довольна и получила массу впечатлений в таком необычном месте!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Можно с детьми»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
  2. Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
  3. Невероятная Каппадокия
Сколько стоит тур в Каппадокии в декабре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 760 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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