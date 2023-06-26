4 дня
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Начало: Гёреме, время зависит от ваших рейсов
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
83 000₽ за человека
4 дня
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Начало: Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
5 апр в 10:00
€760 за человека
6 дней
Невероятная Каппадокия
Восхититься волшебными пейзажей, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
4 апр в 08:00
17 мая в 08:00
$830 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина26 июня 2023Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
- ООлеся8 июня 2023Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
- ММарина7 июня 2023Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Каппадокии в декабре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 760 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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