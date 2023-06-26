Наш день начнется с захватывающего приключения — на рассвете (около 7 утра) отправимся к воздушным шарам! У вас будет фотосессия на фоне этих сказочных парящих гигантов, при желании (за дополнительную плату) можно полетать.

После этого вернемся в гостиницу на завтрак, а затем отправимся на экскурсию по Каппадокии. Вы узнаете интересные факты из истории этого края, познакомить с эффектными скалами и пещерными монастырями — это просто фантастика!

В 17 часов вернемся в отель. У вас будет свободное время, чтобы сходить на ужин или отдохнуть. А потом расслабимся в хамаме и спа — это лучшее завершение вечера.