Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
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4 отзыва
Если вы хотите не просто хорошо отдохнуть, но и привезти из отпуска отличные кадры, то это путешествие для вас! У нас будет два прекрасных утра, когда можно пофотографироваться на фоне воздушных шаров на рассвете, возможность полетать на воздушном шаре и взять в аренду яркие красивые платья.
А еще вас ждут конные прогулки, сафари на квадроциклах и большая экскурсия по Каппадокии с заездом в самые живописные локации. Обязательно насладимся вкусами местных вин, а вечером расслабимся в турецком хамаме.
Ближайшие даты:
4 мая
7 мая
11 мая
18 мая
25 мая
1 июн
11 июн
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять яркую одежду для фотосессии.
Проживание. Отель Goreme cave rooms в Гёреме, двухместный номер.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле. Обеды и ужины за дополнительную плату — мы подскажем кафе, в которые стоит сходить.
Программа тура по дням
1 день
Приезд в Каппадокию
Мы встретим вас в аэропорту Каппадокии и отвезем в отель в Герме. У вас будет время, чтобы заселиться, разместиться и немного отдохнуть. В 20 часов соберемся вместе на ужине, познакомимся и поделимся ожиданиями от путешествия.
2 день
Полет на воздушном шаре
Наш день начнется с захватывающего приключения — на рассвете (около 7 утра) отправимся к воздушным шарам! У вас будет фотосессия на фоне этих сказочных парящих гигантов, при желании (за дополнительную плату) можно полетать.
После этого вернемся в гостиницу на завтрак, а затем отправимся на экскурсию по Каппадокии. Вы узнаете интересные факты из истории этого края, познакомить с эффектными скалами и пещерными монастырями — это просто фантастика!
В 17 часов вернемся в отель. У вас будет свободное время, чтобы сходить на ужин или отдохнуть. А потом расслабимся в хамаме и спа — это лучшее завершение вечера.
3 день
Сафари на квадроциклах или конная прогулка
Если вчера вы не успели полетать на воздушном шаре, это еще можно сделать сегодня — наше утро снова начнется с воздушных шаров. При желании можно устроить профессиональную фотосессию с арендой платьев и визажиста — это возможность получить потрясающие кадры и сохранить впечатления об отдыхе в Каппадокии.
Позавтракаем в гостинице, а потом вы можете выбрать одну из двух активностей: сафари на квадроциклах или прогулку на лошадях — что вам больше нравится. Вдоволь накатавшись и насладившись новыми видами, поедем на винодельню, где нас будет ждать дегустация местных вин. Вы сможете попробовать разные сорта и приобрести понравившиеся домой или в подарок.
Вечером у вас будет свободное время — можно сходить на ужин, погулять или просто отдохнуть, пересматривая накопившиеся за эти дни фотографии.
4 день
Возвращение домой
Завтракаем в отеле, собираем вещи и выезжаем в аэропорт. Надеемся, вам понравилось путешествие — до новых встреч!
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии только для нашей группы
Сафари на квадроциклах или прогулка на лошадях (на выбор)
Дегустация местных вин
Хамам и спа
Что не входит в цену
Перелёт из вашего города и обратно
Обеды и ужины ~15€/день
Полёт на шаре в Каппадокии - от 150€
Образ от визажиста - от 100€
Дополнительная фотосессия - от 150€
Аренда платьев для фотосессии - от 40€
Дополнительные экскурсии - от 30€
Место начала и завершения?
Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Каппадокии
Провела экскурсии для 13 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
26 июня 2023
Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!
Олеся
8 июня 2023
Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в октябре 2022,Оля всегда была с нами на связи, маршрут, экскурсии, локации всё продумано до мелочей, а отели вообще сказка, в Каппадокии мы жили как принцессы, а какие виды. В Стамбуле жили в самом центре, Оля на связи 24/7. До сих пор общаемся, всем, всем рекомендовала и рекомендую ехать в тур с Ольгой,окутала нас заботой,расслабитесь, и будете только получать удовольствие от прекрасных пейзажей, от красоты Стамбула.
М
Марина
7 июня 2023
Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и восхитилась мужская половина))) любые вопросы в туре быстро решались. И все выше перечисленное благодаря организатору. Я осталась очень довольна и получила массу впечатлений в таком необычном месте!
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Лейла
7 июня 2023
Без всяких сомнений рекомендую тур с Ольгой в Каппадокию! А если есть возможность отправиться с ней в совмещенный тур Стамбул+Каппадокия, можно получить в два раза большее удовольствие! Ольга - настоящий профессионал, тур организован на высшем уровне, все продуманно до мелочей - начиная от транспортировки и размещения в отелях до грамотно построенных маршрутов с фотолокациями. За довольно короткий период тура получаешь максимум впечатлений и огромное количество красивых фотографий. Для еще более впечатляющих фото можно воспользоваться платьями из Олиного фотогардероба, или же взять красивые платья напрокат, и воспользоваться услугами профессионального визажиста (Золотая Кисть тура:)) Дополнительный бонус в Олином туре - гарантированное похудение: такая обширная программа не оставит ни единого шанса лишним калориям, даже несмотря на вкуснейшую турецкую кухню)) В общем, однозначное ДА! фототурам с Ольгой!! Лично я с удовольствием повторю))