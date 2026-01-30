Описание тура
Этот Тур Для Вас Если Вы Готовы Полететь В Каппадокию И Увидеть Настоящую Сказку!
Представьте- вы просыпаетесь в пещерном отеле, выходите на террасу и перед вами десятки воздушных шаров на рассвете!
Это не просто тур- это полностью организованное путешествие в Каппадокию:
перелеты, трансферы, лучшие локации и экскурсии уже включены!
За несколько дней вы:
Поживете в настоящем пещерном отеле и увидеть самые красивые рассветы и закаты!
Встретите утро с видом на сотни шаров парящих в небе и насладитесь бескрайними пейзажами Каппадокии!
Познакомитесь с историей этого удивительного региона в рамках экскурсии с руссковорящим гидом
Проедите по долинам на квадроцикле или лошади
В рамках данной программы- мы предоставляем услуги по бронированию- перелет, трансферы, проживание, организация экскурсии и онлайн сопровождение. Так же от нас вы получите рекомендации самых лучших ресторанов с местной кухней)
цена действительна при брони 2 человек
Программа тура по дням
Вылет в Каппадокию
Перелет в Каппадокию осуществляется из Стамбула из аэропорта Сабиха Гекчен
(при желании мы можем помочь с транспортом до аэропорта)
Перелет вечерний или ночной в зависимости от дат, так же при желании и наличии мест можно рассмотреть ранний утренний рейс если вы располагаете временем- мы всегда предлагаем несколько вариантов- чем раньше вы бронируете - тем больше выбора рейсов
Добро пожаловать в Каппадокию
По прилету в Каппадокию вас встретят с табличкой прям на выходе из аэропорта
Трансфер из аэропорта в отель
заселение в очень атмосферный отель
А Утром вы увидите волшебство- тысячи шаров взмывающих в небо! сделаете невероятные кадры на террасе нашего отеля
по желанию можно посетить смотровую площадку либо организовать полет на шаре
далее после завтрака в отеле Вы отправитесь на экскурсию с русскоговорящим гидом
Посмотрите Крепость Учхисар — причудливую 60- метровую скалу, которую стали использовать как крепость еще в период хеттского царства
Долину Любви — со смотровой площадки самую фотогеничную долину региона Аванос — центр гончарного искусства Каппадокии.
Долину Пашаба — необыкновенные каменные столбы, по форме напоминающие грибы.
После вас ждет вкусный обед и дегустация настоящего фисташкового кофе
После обеда вернетесь в отель, немного отдохнете
А вечером наступает совсем другая атмосфера- в скалах загораются огоньки и город похож на сказку Алладин. Мы подскажем атмосферный ресторан с видом где вы будете наслаждаться колоритом и попробуете местную кухню
Еще один прекрасный день в Каппадокии
Ранним утром можно еще раз смотреть на шары, дополнительно устроить фотосессию или полет на шаре если не летали вчера
Мы можем организовать для вас любые активности по желанию
После позавтракать и отправится гулять по Гереме, снимать классный контент и покупать сувениры
Так же можно отправится на прогулку на лошадях, квадрациклах, либо на экскурсию по подземным городам
Примерно в 19:00 трансфер в аэропорт
Вечером вылет в Стамбул
(по желанию может быть организован трансфер в Стамбуле и размещение в отеле)
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Перелет в Каппадокию и обратно
- Трансфер аэропорт отель в Гереме
- Проживание в отеле Каппадокии с завтраком - 2 ночи
- Групповая Экскурсия по Каппадокии с обедом в сопровождении русскоговорящего гида
- Трансфер отель Гереме - аэропорт
Что не входит в цену
- Полет на шаре по желанию (от 150 до 300 евро в зависимости от спроса)
- Обеды, ужины, сувениры
- Дополнительные экскурсии и активности по желанию
О чём нужно знать до поездки
Этот тур полностью составлен для индивидуального путешествия. Под ключ
на протяжении вашей поездки мы с вами на связи
поэтому больше вам не нужно никого и ничего ждать)
Пожелания к путешественнику
Шары В Каппадокии Летают Только На Рассвете И По Погодным Условиям. Это Озвучивается Только Накануне Вечером. и цена фиксируется тоже только вечером
Но в любом случае есть масса развлечений и разных активностей и сам регион очень живописный.