Описание тура
Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть Каппадокию не в формате массовой экскурсии, а через красивое, спокойное и продуманное путешествие в мини-группе до 6 человек. Это формат для людей, которым важны комфорт, безопасность, хороший ритм, качественное проживание и атмосфера, в которой легко расслабиться и по-настоящему переключиться. Здесь всё собрано так, чтобы поездка дарила не усталость от плотной программы, а ощущение лёгкости, вдохновения и внутренней перезагрузки.
Программа выстроена как уникальный авторский сценарий. Вы увидите то, что не увидят 99% туристов: полёт на воздушном шаре на рассвете, кулинарный мастер-класс у местных жителей, неспешная конная прогулка по долинам на закате, древний подземный город, пещерные монастыри, ремесленный Аванос и редкие атмосферные места. Это Каппадокия глубже, красивее и ближе — не для галочки, а чтобы по-настоящему прожить её.
Кому подойдет наш тур:
Тем, кто не экономит на себе и выбирает комфорт. Этот тур для тех, кому важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри поездки: хорошее проживание, продуманная логистика, красивый ритм и удовольствие от каждого дня без лишних компромиссов.
Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Мини-группа до 6 человек делает путешествие более комфортным, спокойным и личным: без толпы, без потери внимания и с ощущением, что у каждого здесь есть своё пространство.
Тем, кто не любит марафон по достопримечательностям. Здесь нет ощущения гонки, слишком ранних подъёмов и путешествия на износ — программа выстроена так, чтобы вы успевали увидеть главное и получать удовольствие от самого процесса.
Тем, кто хочет не просто сменить картинку, а перезагрузиться. Этот тур подойдет тем, кому важно вернуться домой не уставшим от насыщенной программы, а наполненным, вдохновленным и внутренне отдохнувшим.
Тем, кто любит путешествия со вкусом. Красивый пещерный отель, виды, спокойный темп, живые впечатления и внимание к деталям создают именно тот формат поездки, который запоминается надолго.
Почему именно с нами:
Безопасность у нас — это не обещание, а система. Мы продумываем маршрут, логистику, подрядчиков и тайминг так, чтобы путешествие проходило спокойно, предсказуемо и без лишних поводов для тревоги.
Мы собираем не просто программу, а цельный сценарий поездки. Каждый день выстроен так, чтобы впечатления раскрывались красиво, без перегруза, спешки и ощущения потока.
У нас мини-группы до 6 человек. Такой формат даёт больше комфорта, больше внимания к каждому участнику и совсем другое качество атмосферы внутри поездки.
Мы выбираем комфорт без компромиссов. Хорошее проживание, удобные трансферы и продуманный ритм для нас не опция, а обязательная часть качественного путешествия.
Мы показываем Каппадокию глубже и интереснее стандартных маршрутов. В программе собраны не только знаковые места, но и редкие впечатления, которые делают поездку по-настоящему уникальной.
Мы бережно относимся к вашему состоянию в поездке. Для нас важно не только то, что вы увидите, но и то, как вы будете себя чувствовать на протяжении всего маршрута.
С нами не нужно держать всё под контролем. Мы заранее собираем все детали путешествия в понятную и спокойную систему, чтобы вы могли просто отдыхать и проживать поездку.
Мы делаем ставку не на количество точек, а на качество впечатления. После такой поездки остаются не только красивые фотографии, но и ощущение, что вы действительно выдохнули и перезагрузились.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.
Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.
Программа тура по дням
Прилететь и мягко войти в ритм путешествия
Очень важно прилететь именно на 3 ночи, чтобы была возможность полетать на воздушном шаре уже на следующее утро. Если погода будет неблагоприятной для полета, то мы его перенесем на следующий день или через день.
В первый день мы встречаем вас в аэропорту Невшехира и на частном трансфере отвозим в Гёреме — в самое сердце Каппадокии, где необычные скалы, простор долин и мягкий свет сразу помогают переключиться из привычного ритма в состояние отдыха. Мы выстраиваем этот день спокойно и бережно, без перегруза и спешки, чтобы путешествие началось легко и комфортно с первых часов.
После заселения в атмосферный пещерный отель у вас будет время отдохнуть с дороги, принять душ, распаковать вещи и просто немного перевести дыхание. Нам важно, чтобы в первый день не было ощущения гонки, длинных переездов и слишком плотной программы. Вместо этого — мягкий вход в поездку, возможность освоиться, почувствовать место и спокойно выдохнуть.
Ближе к вечеру мы отправимся на лёгкую прогулку по Гёреме и поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат над Каппадокией. Именно в этот момент особенно остро чувствуется красота этого региона: тёплый воздух, плавные линии долин, необычный рельеф и то редкое внутреннее состояние, когда становится тихо и хорошо. Первый вечер здесь не про насыщенность, а про правильное настроение всей поездки.
После прогулки мы поужинаем в панорамном ресторане с красивым видом и мягко завершим день. За ужином начнётся ваше знакомство с путешествием, с атмосферой группы и с тем ритмом, в котором пройдут эти дни — спокойно, красиво и без лишней суеты. Первый день в Каппадокии мы делаем таким, чтобы вы не уставали, а постепенно отпускали напряжение и чувствовали, что дальше можно просто отдыхать.
Полет на воздушном шаре
Раннее утро этого дня начинается с одного из самых сильных впечатлений всей поездки — полёта на воздушном шаре над Каппадокией. На рассвете мы поднимаемся в небо, чтобы увидеть долины, скалы и каменные гребни в мягком утреннем свете, когда весь пейзаж кажется почти нереальным. Это тот самый момент, ради которого сюда мечтают приехать: тишина, высота, ощущение свободы и красота, которую невозможно до конца передать ни словами, ни фотографиями.
После возвращения нас ждёт завтрак на террасе отеля и время немного отдохнуть. Мы не перегружаем первую половину дня и оставляем пространство, чтобы спокойно прийти в себя после раннего подъёма, выпить кофе, насладиться видами и побыть в мягком ритме путешествия. Для нас важно, чтобы даже самые яркие впечатления проживались без спешки и с вниманием к вашему состоянию.
Позже мы отправимся знакомиться с Каппадокией ближе — через дом, еду и людей. Нас ждёт кулинарный мастер-класс в гостях у местных жителей: вместе с хозяйкой мы заглянем за продуктами, почувствуем ароматы специй, узнаем местные кулинарные традиции и приготовим национальный обед. Это очень тёплая и живая часть программы, в которой страна раскрывается не через достопримечательности, а через атмосферу, вкус и человеческое общение.
Во второй половине дня нас ждёт ещё одно особенное впечатление — неспешная прогулка верхом на лошадях по самым красивым местам Каппадокии. Этот маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не сидел в седле. Мы выбираем спокойный темп, даём время освоиться, а рядом всегда будут опытные инструкторы, которые помогут чувствовать себя уверенно. По пути мы увидим долины, древние пещерные церкви, старый Чавушин и знаменитые скальные формы, за которые Каппадокию знают во всём мире. Ближе к закату сделаем красивую паузу с видом, свежим соком или бокалом вина, чтобы остановиться, выдохнуть и просто побыть в этом моменте.
Вечером мы поужинаем в одном из приятных местных ресторанов и вернёмся в отель отдыхать. Этот день получается очень насыщенным по впечатлениям, но внутри остаётся лёгким и гармоничным: с красивым утром, живым днём и мягким завершением, после которого остаётся не усталость, а приятная наполненность.
Полет на воздушном шаре проводится только при безопасных погодных условиях. Если вылет в этот день невозможен, мы переносим его на следующий доступный день программы.
Древняя Каппадокия, скрытая под землёй
После завтрака мы отправимся исследовать другую сторону Каппадокии — более глубокую, историческую и по-настоящему удивительную. Здесь впечатляет не только природа, но и то, сколько тысячелетий жизни, культуры и смысла скрыто внутри этих земель. В этот день Каппадокия раскрывается как место с огромной историей, где за красивыми пейзажами стоит целый древний мир.
Сначала мы спустимся в подземный город — одно из самых сильных впечатлений маршрута. Здесь сохранились древние кухни, кладовые, винодельни, жилые помещения, церковь, школа и пространства, где когда-то кипела жизнь. Мы пройдём по этим коридорам и залам, чтобы увидеть, насколько продуманным, сложным и живым был этот подземный мир. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю, после которого начинаешь смотреть на Каппадокию совсем иначе.
После этого мы продолжим день в самых красивых и атмосферных местах региона. Нас ждёт музей под открытым небом в живописном каньоне, где древние монастыри и церкви буквально встроены в скалы, затем крепость Учхисар — одна из самых узнаваемых точек Каппадокии, вырезанная прямо в камне. Отсюда особенно хорошо чувствуется масштаб и необычность этого края.
Позже мы отправимся в Аванос — ремесленный город с особой творческой атмосферой. Здесь живут художники, мастера и гончары, а сама прогулка по городу получается очень тёплой и живой. Мы не просто заглянем в местные мастерские, но и попробуем сами слепить свой собственный горшочек. Это приятный, красивый момент, который добавляет дню не только впечатления, но и живой контакт с местной культурой.
К вечеру у вас будет время немного отдохнуть после насыщенного дня, перевести дыхание и спокойно собраться на ужин. Завершим этот день в одном из приятных местных ресторанов, в атмосфере красивого вечера, хорошей еды и внутренней наполненности. Этот день получается богатым на открытия, но благодаря продуманному темпу не перегружает, а оставляет ощущение глубины, красоты и очень цельного путешествия.
Спокойное утро, последние впечатления
Мы не делаем финальный день суетливым и перегруженным. Нам важно, чтобы завершение путешествия было таким же комфортным, как и всё его течение: без спешки, без лишнего напряжения и с ощущением, что у вас ещё есть время выдохнуть, посмотреть по сторонам, допить утренний кофе и сохранить внутри это состояние спокойствия и наполненности.
После завтрака мы соберёмся, попрощаемся с Каппадокией и на частном трансфере отправимся в аэропорт. Дорога в этот день становится не просто переездом, а мягким переходом обратно в привычную жизнь — уже в другом состоянии. Обычно именно в этот момент особенно ясно чувствуется, ради чего была нужна эта поездка: сменить ритм, выдохнуть, восстановиться.
Каппадокия остаётся позади, но ощущение от неё сохраняется надолго. Несколько дней здесь дают больше, чем просто красивые фотографии и новые места. Вы увозите с собой лёгкость, впечатления, внутреннюю тишину и то приятное чувство, когда путешествие действительно перезагрузило. Именно таким мы и делаем финал этой поездки — спокойным, красивым и по-настоящему завершённым.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в аутентичном пещерном отеле в Каппадокии Peruna Cave Hotel
- Все завтраки в отеле
- Обед во время кулинарного мастер-класса
- Встреча в аэропорту Невшехира и трансфер в отель
- Трансфер в аэропорт по завершении программы
- Все трансферы по маршруту и во время экскурсий
- Кулинарный мастер-класс с погружением в местную культуру
- Экскурсионная программа по маршруту
- Посещение подземного города, музея под открытым небом, крепости Учхисар и города Аванос
- Конная прогулка по живописным долинам Каппадокии
- Сопровождение турлидера на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Каппадокии и обратно
- Полёт на воздушном шаре
- Фотосессия на рассвете с платьями и/или ретрокаром
- Обеды и ужины оплачиваются по меню в ресторанах
Визы
Виза не нужна.