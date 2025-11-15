Мои заказы

Тур в Стамбул и Каппадокию с фотографом

Тур для тех, кто ценит своё время и комфорт
Описание тура

Планирутете поездку компанией более 3х человек? Для вас очень приятная скидка! Ваш Забронированный Тур Состоится Даже Если В Группе Будет Только Один Человек!

Вам с нами по пути, если тоже цените в путешествии: комфорт; красоту и эстетику; качественно проведнное время в хорошей компании людей, также влюблённых в путешествия; яркие воспоминания. Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.

Вас ждет:

  • 4 дня в Стамбуле

  • 4 дня в Каппадокии

  • экскурсия по Стамбулу с профессиональным гидом

  • экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом

  • фотосессия в Стамбуле на фоне Ортакей, Галатской башни

  • посещение района Балат с теми самыми цветными домиками

  • водная прогулка по Босфору на корабле

  • обед на корабле

  • фотосессия в Каппадокии на фоне летающих шаров

  • Полёт на шаре

  • сафари на квадроциклах или поездка на лошадях

  • полное сопровождение 24/7

  • мини-группа от 2 до 8 человек

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Стамбул, знакомство

Прилет в аэропорт Стамбула
Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель
Далее - заселение в отель
Приветственный ужин в панорамном ресторане с видом на Босфор

2 день

Экскурсия с гидом по Стамбулу и морская прогулка

8.00-8.30 Завтрак в отеле

9.00 - начало экскурсии с гидом

Вы посетите:

Дворец Топкапы С Посещением, Ипподром,Собор Святой

Софии (Снаружи),Голубая Мечеть,Хамам Хюррем Султан

(Снаружи) И Немецкий Фонтан. Малая Айя София С Посещением

далее - водная прогулка по Босфору на корабле

После обеда на корабле, ставшего ярким завершением водной

части маршрута, вам будет предоставлена короткая

прогулка по району Балат — живописному кварталу с колоритными

фасадами и аутентичной атмосферой.

Вы сможете сделать памятные фотографии,

оценить архитектуру района и просто насладиться финальными

моментами маршрута в спокойной, визуально

насыщенной обстановке.

Окончание экскурсии в 18.00

Свободное время

3 день

Перелет в Каппадокию

Свободное время

13.00 - выезд из отеля

16.30-17.50 - перелет в Каппадокию

19.30-20.00 - заселение в отель

20.00-21.00 - ужин в кафе

Свободное время

4 день

Полет на шаре и Экскурсия с гидом по Каппадокии

5.30 - выезд из отеля для Полёта на шаре

9.00-10.00 - завтрак в отеле

10.00 - 17.00 - экскурсия по Каппадокии с гидом

Мы посетим такие места как:
- Долина любви

- Гореме панорама

- Крепость Учхисар

-Долина голубей

- Оникс

- музей под открытым небом Пашаба

- музей под открытым небом Зельве

-Гончарная мастерская

- долина Деврент

Свободное время

5 день

Фотосессия на фоне шаров и сафари на квадроциклах

Фотосессия на фоне шаров

6.30 - 7.00 - начало фотосессии

9.00 - все возвращаемся в отель

9.00 - завтрак в отеле

12.00 - 14.00 - сафари на квадроциклах или поездка на лошадях

Свободное время

6 день

Фотосесиия на фоне мечети Ортакей, Галатской башни

8.00 - 10.00 - фотосессия на фоне мечети Ортакёй, фотосессия на фоне Галатской башни

10:00-11:00 - завтрак в кафе с видом на Галатскую башню. Именно там можно попробовать самый лучший чизкейк Сан Себастьян!

после прогуляемся по пешеходной улице Истикляль и сделаем фото с тем самым красным трамвайчиком

Далее - Свободное время

7 день

Возвращаемся домой

8.00-9.00 завтрак в отеле

11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула и обратно
  • Групповой трансфер из аэропорта в Каппадокии и обратно
  • Проживание в отеле в Стамбуле и Каппадокии (Двухместное размещение)
  • Завтраки в отелях
  • Экскурсия с гидом в Стамбуле
  • Обед на корабле
  • Водная прогулка на корабле по Босфору
  • Фотосессия в Стамбуле на фоне мечети Ортакёй и Галатской башни
  • Посещение района Балат
  • Экскурсия с гидом в Каппадокии
  • Билеты в музеи по программе экскурсии в Каппадокии
  • Фотосессия в Каппадокии
  • Сафари на квадроциклах или поездка на лошадях
  • Не менее 250 фото из поездки
  • 30 фото с детальной ретушью
  • Полная готовность фото до 3х недель
  • Консультация, подбор билетов
  • Полное сопровождение организатора 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города и обратно (международные и внутренние)
  • Обеды и ужины (15-20 евро)
  • Полет на воздушном шаре в Каппадокии (180-350 евро - в зависимости от корзины и от сезона)
  • Фотосессия в панорамной студии в Стамбуле (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
  • Гражданам России виза в Турцию не нужна
  • Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
  • Шары в Каппадокии взлетают не каждое утро, тк каждый раз должны получить разрешение на полет. О том полетят сегодня шары или нет, узнают только в 16.00 каждого дня
  • Наша группа до 8 человек
  • Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары, и даже рубли. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру; Евро вам пригодятся только для оплаты полета на шаре в Каппадокии
  • если вы полетите в Стамбул не из Москвы лучше планировать рейс с прибытием в Стамбул до 14.00 и вылет из Стамбула в 14.00-15.00; я всегда вам помогу с бронированием билета, если возникнут проблемы или вопросы
  • ретушь дополнительных фото 500ршт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Профессиональный фотограф с 2017 года. Организовываю туры с 2021 года! И уже 3 года живу в Каппадокии! Индивидуальный подход к каждой фотоссесии и туру! Окутаю Вас заботой! Вам предстоит только расслабиться и наслаждаться Вашим путешествием!

