Описание тура
Планирутете поездку компанией более 3х человек? Для вас очень приятная скидка! Ваш Забронированный Тур Состоится Даже Если В Группе Будет Только Один Человек!
Вам с нами по пути, если тоже цените в путешествии: комфорт; красоту и эстетику; качественно проведнное время в хорошей компании людей, также влюблённых в путешествия; яркие воспоминания. Самое приятное, что всю организацию и заботы по поиску билетов, подбору гостиниц, трансфера, я беру на себя! Ваша главная задача наслаждаться поездкой по красивейшим местам Турции.
Вас ждет:
4 дня в Стамбуле
4 дня в Каппадокии
экскурсия по Стамбулу с профессиональным гидом
экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом
фотосессия в Стамбуле на фоне Ортакей, Галатской башни
посещение района Балат с теми самыми цветными домиками
водная прогулка по Босфору на корабле
обед на корабле
фотосессия в Каппадокии на фоне летающих шаров
Полёт на шаре
сафари на квадроциклах или поездка на лошадях
полное сопровождение 24/7
мини-группа от 2 до 8 человек
Программа тура по дням
Прилет в Стамбул, знакомство
Прилет в аэропорт Стамбула
Из аэропорта Вас доставит индивидуальный трансфер в отель
Далее - заселение в отель
Приветственный ужин в панорамном ресторане с видом на Босфор
Экскурсия с гидом по Стамбулу и морская прогулка
8.00-8.30 Завтрак в отеле
9.00 - начало экскурсии с гидом
Вы посетите:
Дворец Топкапы С Посещением, Ипподром,Собор Святой
Софии (Снаружи),Голубая Мечеть,Хамам Хюррем Султан
(Снаружи) И Немецкий Фонтан. Малая Айя София С Посещением
далее - водная прогулка по Босфору на корабле
После обеда на корабле, ставшего ярким завершением водной
части маршрута, вам будет предоставлена короткая
прогулка по району Балат — живописному кварталу с колоритными
фасадами и аутентичной атмосферой.
Вы сможете сделать памятные фотографии,
оценить архитектуру района и просто насладиться финальными
моментами маршрута в спокойной, визуально
насыщенной обстановке.
Окончание экскурсии в 18.00
Свободное время
Перелет в Каппадокию
Свободное время
13.00 - выезд из отеля
16.30-17.50 - перелет в Каппадокию
19.30-20.00 - заселение в отель
20.00-21.00 - ужин в кафе
Свободное время
Полет на шаре и Экскурсия с гидом по Каппадокии
5.30 - выезд из отеля для Полёта на шаре
9.00-10.00 - завтрак в отеле
10.00 - 17.00 - экскурсия по Каппадокии с гидом
Мы посетим такие места как:
- Долина любви
- Гореме панорама
- Крепость Учхисар
-Долина голубей
- Оникс
- музей под открытым небом Пашаба
- музей под открытым небом Зельве
-Гончарная мастерская
- долина Деврент
Свободное время
Фотосессия на фоне шаров и сафари на квадроциклах
Фотосессия на фоне шаров
6.30 - 7.00 - начало фотосессии
9.00 - все возвращаемся в отель
9.00 - завтрак в отеле
12.00 - 14.00 - сафари на квадроциклах или поездка на лошадях
Свободное время
Фотосесиия на фоне мечети Ортакей, Галатской башни
8.00 - 10.00 - фотосессия на фоне мечети Ортакёй, фотосессия на фоне Галатской башни
10:00-11:00 - завтрак в кафе с видом на Галатскую башню. Именно там можно попробовать самый лучший чизкейк Сан Себастьян!
после прогуляемся по пешеходной улице Истикляль и сделаем фото с тем самым красным трамвайчиком
Далее - Свободное время
Возвращаемся домой
8.00-9.00 завтрак в отеле
11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула и обратно
- Групповой трансфер из аэропорта в Каппадокии и обратно
- Проживание в отеле в Стамбуле и Каппадокии (Двухместное размещение)
- Завтраки в отелях
- Экскурсия с гидом в Стамбуле
- Обед на корабле
- Водная прогулка на корабле по Босфору
- Фотосессия в Стамбуле на фоне мечети Ортакёй и Галатской башни
- Посещение района Балат
- Экскурсия с гидом в Каппадокии
- Билеты в музеи по программе экскурсии в Каппадокии
- Фотосессия в Каппадокии
- Сафари на квадроциклах или поездка на лошадях
- Не менее 250 фото из поездки
- 30 фото с детальной ретушью
- Полная готовность фото до 3х недель
- Консультация, подбор билетов
- Полное сопровождение организатора 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города и обратно (международные и внутренние)
- Обеды и ужины (15-20 евро)
- Полет на воздушном шаре в Каппадокии (180-350 евро - в зависимости от корзины и от сезона)
- Фотосессия в панорамной студии в Стамбуле (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
- Гражданам России виза в Турцию не нужна
- Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
- Шары в Каппадокии взлетают не каждое утро, тк каждый раз должны получить разрешение на полет. О том полетят сегодня шары или нет, узнают только в 16.00 каждого дня
- Наша группа до 8 человек
- Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары, и даже рубли. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру; Евро вам пригодятся только для оплаты полета на шаре в Каппадокии
- если вы полетите в Стамбул не из Москвы лучше планировать рейс с прибытием в Стамбул до 14.00 и вылет из Стамбула в 14.00-15.00; я всегда вам помогу с бронированием билета, если возникнут проблемы или вопросы
- ретушь дополнительных фото 500ршт