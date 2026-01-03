Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Горнолыжные туры» в Каппадокии, цены от 35 520 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сноу Кэмп в Каппадокии
7 дней
5%
Сноу Кэмп в Каппадокии
Катание на горнолыжном курорте Эрджиес с неограниченным ски-пассом
«8:30 Отправление на горнолыжный курорт Эрджиес»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 91 200 ₽96 000 ₽ за человека
Snow Trip: Каппадокия на выходные
3 дня
4%
Snow Trip: Каппадокия на выходные
Катание на горнолыжном курорте Эрджиес с неограниченным ski pass
«8:30 Отправление на горнолыжный курорт Эрджиес»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 35 520 ₽37 000 ₽ за человека
Сноу Кэмп в Каппадокии (с неограниченным ски-пассом)
5 дней
4%
Сноу Кэмп в Каппадокии (с неограниченным ски-пассом)
Катание на горнолыжном курорте Эрджиес с неограниченным ски-пассом
«8:30 Отправление на горнолыжный курорт Эрджиес»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 69 120 ₽72 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Горнолыжные туры»

