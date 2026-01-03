-
Сноу Кэмп в Каппадокии
Катание на горнолыжном курорте Эрджиес с неограниченным ски-пассом
«8:30 Отправление на горнолыжный курорт Эрджиес»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 91 200 ₽
96 000 ₽ за человека
-
4%
Snow Trip: Каппадокия на выходные
Катание на горнолыжном курорте Эрджиес с неограниченным ski pass
«8:30 Отправление на горнолыжный курорт Эрджиес»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 35 520 ₽
37 000 ₽ за человека
-
4%
Сноу Кэмп в Каппадокии (с неограниченным ски-пассом)
Катание на горнолыжном курорте Эрджиес с неограниченным ски-пассом
«8:30 Отправление на горнолыжный курорт Эрджиес»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 69 120 ₽
72 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Каппадокии в январе 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 тура от 35 520 до 91 200 со скидкой до 5%.
