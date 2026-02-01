Мои заказы

Деринкую – туры в Каппадокии

Найдено 3 тура в категории «Деринкую» в Каппадокии, цены от $486, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
На машине
3 дня
-
10%
6 отзывов
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
$486$540 за человека
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Пешая
На воздушном шаре
На велосипеде
Велотуры
6 дней
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ...
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
$1050 за человека
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе
На машине
6 дней
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе
Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос
Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор...
10 апр в 10:00
31 окт в 08:00
€790 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Деринкую»

Самые популярные туры этой рубрики в Каппадокии
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. 3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе;
  2. Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием;
  3. Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе.
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Аванос;
  2. Деринкую;
  3. Крепость Учхисар;
  4. Парк Гёреме.
Сколько стоит тур в Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Деринкую" можно забронировать 3 тура от 486 до 1050 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте тур в Каппадокии на 2026 год по теме «Деринкую», 6 ⭐ отзывов, цены от $486. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель