Как добраться до Карса на самолёте
В Карсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kars Airport» вам не избежать
Список аэропортов Карса
- Карс KSYKars Airport
Самые дешёвые билеты в Карс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|1 622
|2ч 5м
|14.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|6 958
|33ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 132
|27ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|8 287
|19ч 35м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|34 479
|29ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону