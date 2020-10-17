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Летим в Карс

Как добраться до Карса на самолёте

В Карсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kars Airport» вам не избежать

Список аэропортов Карса

  1. Карс KSY
    Kars Airport

Самые дешёвые билеты в Карс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула1 6222ч 5м
14.12.2020из 🇺🇦Киева6 95833ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Москвы7 13227ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇦Львова8 28719ч 35м (⇵1)
03.11.2020из 🇺🇿Ташкента34 47929ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону