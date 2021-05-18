Полезная информация о Карсе

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Местное время в Карсе
22:0331
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКарс
По-английскиKars
Столица регионаКарс является столицей региона
Население города77 486 чел.
АэропортКарс KSY
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 767 м. от уровня моря

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