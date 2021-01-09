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Летим в Измир

Как добраться до Измира на самолёте

В Измире 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Izmir Adnan Menderes Airport» вам не избежать

Список аэропортов Измира

  1. Аднан Мендерес ADB
    Izmir Adnan Menderes Airport
  2. Cigli AB IGLне гражданский
    Cigli AB

Самые дешёвые билеты в Измир из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.01.2021из 🇹🇷Стамбула8341ч 10м
13.11.2020из 🇹🇷Кайсери8461ч 35м
04.12.2020из 🇹🇷Антальи8511ч 10м
04.11.2020из 🇹🇷Аданы9031ч 35м
30.10.2020из 🇹🇷Анкары1 0751ч 15м
21.10.2020из 🇹🇷Коньи1 2941ч 15м
20.10.2020из 🇹🇷Самсуна1 5141ч 40м
20.10.2020из 🇹🇷Газиантепа1 7261ч 50м
24.10.2020из 🇹🇷Даламана2 1449ч 35м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇷Бодрума2 1706ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Аланьи2 38511ч 40м (⇵1)
13.11.2020из 🇹🇷Невшехира2 689 (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇷Адыямана3 3534ч 50м (⇵1)
20.12.2020из 🇨🇾Никосии3 7631ч 25м
03.12.2020из 🇺🇦Киева4 0792ч 50м
25.10.2020из 🇩🇪Берлина4 09915ч 30м (⇵1)
28.10.2020из 🇬🇧Лондона4 24029ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 8143ч 15м
20.10.2020из 🇩🇪Штутгарта4 9082ч 50м
22.10.2020из 🇬🇧Манчестера5 29318ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Москвы5 32510ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇩🇪Гамбурга5 40619ч 40м (⇵1)
12.11.2020из 🇲🇩Кишинёва5 52241ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Мюнхена5 6236ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇦Запорожье5 68118ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇺🇦Харькова5 758 (⇵1)
15.10.2020из 🇲🇪Подгорицы5 81327ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 96645ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇷Афин6 08750ч 55м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇴Бухареста6 09027ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Милана6 11326ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇵🇱Кракова6 16733ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇰Копенгагена6 16724ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇪Брюсселя6 26724ч (⇵2)
08.02.2021из 🇷🇺Казани6 44520ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇦Львова6 44824ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇳🇱Амстердама6 44921ч 20м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)6 48549ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Тюмени6 53854ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 6519ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Воронежа6 82421ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Мурманска6 89949ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Волгограда6 89935ч (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Одессы6 93314ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону7 02049ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Краснодара7 27830ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Сочи7 28046ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Уфы7 31117ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Самары7 32127ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇿Праги7 47822ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга7 50722ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Калининграда7 51838ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇱🇻Риги7 63824ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Чебоксар7 65437ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Сургута7 76930ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇫🇷Нанта7 81126ч (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇷Ханьи7 82746ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Астрахани7 94958ч 55м (⇵2)
14.12.2020из 🇸🇪Стокгольм8 07233ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇷Парижа8 08326ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Кёльна8 1087ч 10м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод8 21143ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇱Катовице8 32523ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Омска8 47419ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Бремена8 8183ч 15м
04.12.2020из 🇷🇺Новосибирска9 15952ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Махачкалы9 20526ч 50м (⇵2)
17.12.2020из 🇨🇭Базеля9 33936ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара9 40737ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Красноярска9 48553ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇦Херсона9 59622ч 20м (⇵1)
10.03.2021из 🇷🇺Саратова9 74838ч 15м (⇵2)
17.11.2020из 🇦🇪Шарджи9 84015ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇾Минска10 44043ч 25м (⇵2)
16.12.2020из 🇫🇷Страсбурга10 97113ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇿Алматы11 3149ч 45м (⇵1)
29.12.2020из 🇰🇬Бишкека11 45612ч 40м (⇵1)
16.12.2020из 🇱🇺Люксембурга11 51521ч 55м (⇵2)
17.11.2020из 🇦🇪Дубая11 51517ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇧🇬Бургаса11 76119ч (⇵1)
20.10.2020из 🇰🇿Шымкента12 54527ч 20м (⇵2)
08.02.2021из 🇳🇱Роттердама13 44224ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Крита14 16545ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)14 26526ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Кызылорды15 77145ч 5м (⇵2)
16.11.2020из 🇦🇿Баку17 37031ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Владивостока20 07354ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇦Феса20 35957ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇪Тбилиси20 7867ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Камчатки22 11841ч (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇿Ташкента26 51723ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇯🇴Аммана27 9707ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇹🇯Душанбе28 71734ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга29 93837ч 50м (⇵1)
05.07.2021из 🇰🇿Павлодара29 98319ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇭Манамы30 05633ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇫Кабула34 63737ч 40м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити37 84540ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇧🇷Гоянии40 91151ч 10м (⇵2)
18.11.2020из 🇦🇺Сиднея55 20154ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Измира