Как добраться до Измира на самолёте
В Измире 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Izmir Adnan Menderes Airport» вам не избежать
Список аэропортов Измира
- Аднан Мендерес ADBIzmir Adnan Menderes Airport
- Cigli AB IGLне гражданскийCigli AB
Самые дешёвые билеты в Измир из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|834
|1ч 10м
|13.11.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|846
|1ч 35м
|04.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|851
|1ч 10м
|04.11.2020
|из 🇹🇷Аданы
|903
|1ч 35м
|30.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|1 075
|1ч 15м
|21.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|1 294
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇹🇷Самсуна
|1 514
|1ч 40м
|20.10.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|1 726
|1ч 50м
|24.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|2 144
|9ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|2 170
|6ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|2 385
|11ч 40м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇹🇷Невшехира
|2 689
|6ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Адыямана
|3 353
|4ч 50м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇨🇾Никосии
|3 763
|1ч 25м
|03.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 079
|2ч 50м
|25.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|4 099
|15ч 30м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|4 240
|29ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 814
|3ч 15м
|20.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|4 908
|2ч 50м
|22.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|5 293
|18ч 20м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 325
|10ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|5 406
|19ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 522
|41ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 623
|6ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|5 681
|18ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|5 758
|6ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|5 813
|27ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 966
|45ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|6 087
|50ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|6 090
|27ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|6 113
|26ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|6 167
|33ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|6 167
|24ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|6 267
|24ч (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|6 445
|20ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|6 448
|24ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|6 449
|21ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|6 485
|49ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|6 538
|54ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 651
|9ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|6 824
|21ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|6 899
|49ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|6 899
|35ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 933
|14ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|7 020
|49ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|7 278
|30ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|7 280
|46ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|7 311
|17ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 321
|27ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|7 478
|22ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|7 507
|22ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|7 518
|38ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|7 638
|24ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|7 654
|37ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|7 769
|30ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|7 811
|26ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|7 827
|46ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|7 949
|58ч 55м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|8 072
|33ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|8 083
|26ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|8 108
|7ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|8 211
|43ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|8 325
|23ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|8 474
|19ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|8 818
|3ч 15м
|04.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|9 159
|52ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|9 205
|26ч 50м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇨🇭Базеля
|9 339
|36ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|9 407
|37ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|9 485
|53ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|9 596
|22ч 20м (⇵1)
|10.03.2021
|из 🇷🇺Саратова
|9 748
|38ч 15м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|9 840
|15ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|10 440
|43ч 25м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|10 971
|13ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|11 314
|9ч 45м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|11 456
|12ч 40м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|11 515
|21ч 55м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|11 515
|17ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|11 761
|19ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|12 545
|27ч 20м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇳🇱Роттердама
|13 442
|24ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|14 165
|45ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|14 265
|26ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|15 771
|45ч 5м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|17 370
|31ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|20 073
|54ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇦Феса
|20 359
|57ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|20 786
|7ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|22 118
|41ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|26 517
|23ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|27 970
|7ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|28 717
|34ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|29 938
|37ч 50м (⇵1)
|05.07.2021
|из 🇰🇿Павлодара
|29 983
|19ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|30 056
|33ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|34 637
|37ч 40м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|37 845
|40ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|40 911
|51ч 10м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|55 201
|54ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Измира
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Измира, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Никосия, Киев и Стамбул
- 29.12.202008.01.2021
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