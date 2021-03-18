Как добраться до Казани на самолёте
В Казани 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kazan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Казани
- Казань KZNKazan International Airport
Самые дешёвые билеты в Казань из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|499
|1ч 25м
|27.02.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|888
|1ч 50м
|02.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|967
|2ч 10м
|18.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|998
|22ч 55м (⇵1)
|14.03.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|998
|10ч 35м (⇵1)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|998
|8ч 55м (⇵1)
|07.02.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|998
|17ч 30м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|1 499
|2ч 15м
|28.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|1 685
|1ч
|13.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|1 776
|6ч 30м (⇵1)
|02.12.2020
|из Ялты
|1 776
|4ч 25м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|1 776
|30ч 40м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|1 802
|16ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Брянска
|1 900
|28ч 35м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|1 998
|8ч 50м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|1 998
|15ч 20м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Калуги
|2 000
|1ч 35м
|07.11.2020
|из 🇷🇺Пскова
|2 034
|14ч 30м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|2 170
|22ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|2 209
|41ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 209
|37ч 5м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇷🇺Ярославля
|2 246
|38ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|2 320
|17ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|2 336
|28ч 15м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 424
|3ч 25м
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|2 530
|10ч 50м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|2 553
|27ч 50м (⇵1)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|2 568
|4ч 5м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|2 587
|16ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|2 587
|27ч 50м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|2 672
|16ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|2 734
|40ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|2 734
|33ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|2 736
|24ч 25м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|2 740
|17ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|2 791
|24ч 15м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|2 870
|9ч 35м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|3 220
|7ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|3 251
|28ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|3 259
|33ч 55м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 259
|11ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|3 260
|24ч 30м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|3 275
|35ч 25м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|3 284
|17ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|3 364
|32ч 15м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Грозного
|3 489
|43ч (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 620
|11ч 35м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇳🇴Осло
|3 622
|32ч 30м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 680
|3ч 40м
|28.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|4 067
|8ч 50м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 158
|26ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Курска
|4 209
|37ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|4 278
|12ч 10м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|4 408
|10ч 40м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|4 414
|39ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Орска
|4 419
|12ч 25м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|4 443
|21ч 55м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|4 475
|38ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|4 479
|17ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Элисты
|4 480
|28ч 30м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|4 602
|36ч 40м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|4 616
|15ч 25м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|4 768
|26ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|4 768
|14ч 30м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|4 844
|24ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|4 900
|23ч 30м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|5 075
|24ч (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|5 086
|23ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|5 137
|51ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|5 138
|13ч 50м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 158
|22ч (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|5 166
|36ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|5 216
|22ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|5 260
|14ч 50м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 269
|39ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|5 276
|47ч 30м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Кировска
|5 398
|40ч 20м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Кемерово
|5 520
|17ч 35м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|5 585
|18ч 25м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇹🇷Антальи
|5 586
|9ч 35м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇹🇷Анкары
|5 586
|21ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 629
|36ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|5 632
|50ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|5 639
|32ч 10м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|5 693
|8ч 35м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|5 721
|26ч 50м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|5 730
|17ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|5 765
|8ч 35м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|5 792
|33ч 20м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|5 853
|31ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Белоярского
|5 871
|24ч 20м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|5 920
|3ч 30м
|07.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|5 920
|4ч 50м
|25.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|5 951
|49ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|6 016
|27ч 30м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇹🇷Даламана
|6 047
|20ч 15м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇨🇾Ларнаки
|6 051
|36ч 15м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|6 056
|18ч 20м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇳🇴Бергена
|6 076
|10ч 35м (⇵2)
|23.02.2021
|из 🇧🇬Софии
|6 136
|14ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Казани
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Казани, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Дубай, Стамбул и Калининград
- 08.11.202029.11.2020
- 26.11.202002.12.2020
- 13.02.202119.02.2021
- 19.11.202028.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Авиакомпании которые летают из аэропортов Казани
Казань – подробно о столице Татарстана, что посмотреть, плюсы и минусы
Столица Татарстана – Казань, интереснейшее место для туризма, город очень преобразился в 21-ом веке и достоен вашего внимания. Расскажем немного о истории, покажем интересные места, праздники связанные с городом, татарская кухня и многое другое