-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽
96 470 ₽ за человека
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽
96 470 ₽ за человека
-
3%
Ликийская тропа с отличными отелями и активностями
Вас ждут отличные отели и трекинг без рюкзаков
20 апр в 10:00
от 85 360 ₽
88 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «6-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Каше
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Каше в феврале 2026
Сейчас в Каше в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 85 360 до 90 682 со скидкой до 6%.
Забронируйте тур в Каше на 2026 год по теме «6-дневные туры», цены от 85360₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель