Мои заказы

Авторские туры на 6 дней в Каш

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Каше, цены от 85 360 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
На яхте
6 дней
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽96 470 ₽ за человека
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней
6 дней
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽96 470 ₽ за человека
Ликийская тропа с отличными отелями и активностями
6 дней
-
3%
Ликийская тропа с отличными отелями и активностями
Вас ждут отличные отели и трекинг без рюкзаков
20 апр в 10:00
от 85 360 ₽88 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Каше
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи;
  2. Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней;
  3. Ликийская тропа с отличными отелями и активностями.
Сколько стоит тур в Каше в феврале 2026
Сейчас в Каше в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 85 360 до 90 682 со скидкой до 6%.
Забронируйте тур в Каше на 2026 год по теме «6-дневные туры», цены от 85360₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель