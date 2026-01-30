Мои заказы

Экскурсионные туры на неделю в Каш

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Каше, цены от 85 548 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Турецкая романтика: уютный Каш, деревня Чиралы, Ликийская тропа, дюны Патары
7 дней
-
10%
Турецкая романтика: уютный Каш, деревня Чиралы, Ликийская тропа, дюны Патары
Уютный портовый Каш, райская деревня Чиралы на берегу моря, Ликийская тропа и древняя столица Патара
7 ноя в 10:00
1 ноя в 10:00
от 85 548 ₽95 053 ₽ за человека
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере
На яхте
7 дней
-
10%
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере
Путешествие, в котором ты не обязана быть никем
28 мая в 10:00
от 103 957 ₽115 508 ₽ за человека
Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
На яхте
7 дней
Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
Комбо из турецких удовольствий и релакса в одной поездке с лучшими локациями, яхтой и пляжами
5 окт в 10:00
30 сен в 10:00
от 128 136 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Каше
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Турецкая романтика: уютный Каш, деревня Чиралы, Ликийская тропа, дюны Патары;
  2. Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере;
  3. Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней).
Сколько стоит тур в Каше в марте 2026
Сейчас в Каше в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 85 548 до 128 136 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Каше на 2026 год по теме «7-дневные туры», цены от 85548₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май