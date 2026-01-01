-
Рассекая волны: круиз на парусном катамаране с йогой, сапами и снорклингом
Изучить турецкое побережье, увидеть руины древнегреческого города и помедитировать
Начало: Яхтенная стоянка Нетсел в Мармарисе, 12:00
2 мая в 15:00
$1020
$1200 за человека
На яхте вдоль побережья Турции: тур с обучением основам парусного дела
Побывать в живописных бухтах и закрытой, куда можно попасть только с моря, и подружиться с ветром
Начало: Марина Мармариса, 15:00
6 июн в 08:00
20 июн в 08:00
€1100 за человека
Круиз по Турции на парусной яхте
Бирюзовое побережье Эгейского моря, девственные пляжи, живописные гавани
7 ноя в 10:00
31 окт в 10:00
от 98 842 ₽ за человека
