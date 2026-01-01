Желающие смогут воспользоваться сапбордами и снаряжением для снорклинга, позаниматься йогой и помедитировать с сертифицированным тренером или исследовать города на побережье.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 14+
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 600 $ непосредственно организатору. В случае отмены поездки до 1 марта 2024 года, возможен полный возврат этой суммы, после — сумма не возвращается. Полную стоимость тура необходимо оплатить организатору до 19 апреля 2024 года.
Проживание. Размещение на парусном катамаране в комфортабельных 2-местных каютах с персональными удобствами (душ с горячей водой, туалет). Камбуз (кухня) оборудован газовой плитой, духовым шкафом, холодильником, посудой. Имеются закрытое и открытое пространство для посиделок общей компанией.
Питание. Не входит в стоимость. Будем покупать продукты и готовить на катамаране, а также посещать рестораны на побережье.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретимся у яхтенной стоянки. Пока капитан будет заниматься оформлением документов, с частью команды отправимся за продуктами в магазин поблизости. После завершения формальностей и загрузки провизии выйдем в море.
Дойдём до якорной стоянки у пляжа Чифтлик. Искупаемся, поужинаем и устроим вечеринку-знакомство.
Прибытие в бухту города Бозбурун
Утром неспешно позавтракаем, искупаемся и направимся в Бозбурун. В пути с желающими поделимся нюансами управления и оснащения катамарана. Ежедневно вы сможете пользоваться сапбордами и снаряжением для снорклинга, а также заниматься йога-практиками и медитациями с сертифицированным тренером.
На ночёвку останемся в бухте города. Можно сойти на берег, прогуляться по улочкам курорта или устроить шопинг.
Полуостров Датча и одноимённый город
Неспеша дойдём до полуострова Датча. Здесь раскинулся одноимённый город, который некогда был частью нескольких древних цивилизаций. Благодаря богатому культурному наследию тут есть на что посмотреть.
Руины города Книд
Поблизости от Датчи расположены руины древнегреческого Книда — крупного торгового города, процветавшего в античные времена. При раскопках здесь было обнаружено множество прекрасных мраморных статуй. Вечером устроим ужин на выбор — на борту катамарана или в ресторане на побережье.
Прибытие в бухту Куруджа Бюкю
Переместимся в бухту Куруджа Бюкю и встанем на якорь. Можно посетить посёлок, где есть магазины, рестораны, рынок и другая инфраструктура.
Бухта Серче Лимани
Сегодня направимся в живописную бухту Серче Лимани, обрывистые берега которой напоминают фьорд. Рекомендуем посетить уютный ресторанчик на берегу с турецкой кухней и морепродуктами.
Возвращение в Мармарис
К вечеру вернёмся в Мармарис. Вы можете сойти на берег сразу по прибытии или задержаться на катамаране до утра. С оставшимися мы устроим прощальную вечеринку на борту или отправимся гулять по улице со множеством баров.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1020
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Услуги профессионального шкипера
- Финальная уборка катамарана
- Оплата стоянок
- Пользование сапбордами
- Съёмка с квадрокоптера
- Использование снаряжения для снорклинга
- Обучение основам управления катамараном
- Йога с тренером
- Экскурсионная и развлекательная программы
- Бутылка вина каждому совершеннолетнему участнику
Что не входит в цену
- Билеты в Мармарис и обратно
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Судовая касса (расходы на топливо и продукты) - 165 $ с человека
- Посещение ресторанов