После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 600 $ непосредственно организатору. В случае отмены поездки до 1 марта 2024 года, возможен полный возврат этой суммы, после — сумма не возвращается. Полную стоимость тура необходимо оплатить организатору до 19 апреля 2024 года.

Проживание. Размещение на парусном катамаране в комфортабельных 2-местных каютах с персональными удобствами (душ с горячей водой, туалет). Камбуз (кухня) оборудован газовой плитой, духовым шкафом, холодильником, посудой. Имеются закрытое и открытое пространство для посиделок общей компанией.

Питание. Не входит в стоимость. Будем покупать продукты и готовить на катамаране, а также посещать рестораны на побережье.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.