Рассекая волны: круиз на парусном катамаране с йогой, сапами и снорклингом

Изучить турецкое побережье, увидеть руины древнегреческого города и помедитировать
Отправляемся в путешествие вдоль средиземноморского побережья Турции. Вы проведёте отпуск на парусном катамаране и поучитесь управлять им самостоятельно. Ежедневно мы будем много купаться и загорать в живописных бухтах.

Желающие смогут воспользоваться сапбордами и снаряжением для снорклинга, позаниматься йогой и помедитировать с сертифицированным тренером или исследовать города на побережье.
5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 14+

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 600 $ непосредственно организатору. В случае отмены поездки до 1 марта 2024 года, возможен полный возврат этой суммы, после — сумма не возвращается. Полную стоимость тура необходимо оплатить организатору до 19 апреля 2024 года.

Проживание. Размещение на парусном катамаране в комфортабельных 2-местных каютах с персональными удобствами (душ с горячей водой, туалет). Камбуз (кухня) оборудован газовой плитой, духовым шкафом, холодильником, посудой. Имеются закрытое и открытое пространство для посиделок общей компанией.

Питание. Не входит в стоимость. Будем покупать продукты и готовить на катамаране, а также посещать рестораны на побережье.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретимся у яхтенной стоянки. Пока капитан будет заниматься оформлением документов, с частью команды отправимся за продуктами в магазин поблизости. После завершения формальностей и загрузки провизии выйдем в море.

Дойдём до якорной стоянки у пляжа Чифтлик. Искупаемся, поужинаем и устроим вечеринку-знакомство.

2 день

Прибытие в бухту города Бозбурун

Утром неспешно позавтракаем, искупаемся и направимся в Бозбурун. В пути с желающими поделимся нюансами управления и оснащения катамарана. Ежедневно вы сможете пользоваться сапбордами и снаряжением для снорклинга, а также заниматься йога-практиками и медитациями с сертифицированным тренером.

На ночёвку останемся в бухте города. Можно сойти на берег, прогуляться по улочкам курорта или устроить шопинг.

3 день

Полуостров Датча и одноимённый город

Неспеша дойдём до полуострова Датча. Здесь раскинулся одноимённый город, который некогда был частью нескольких древних цивилизаций. Благодаря богатому культурному наследию тут есть на что посмотреть.

4 день

Руины города Книд

Поблизости от Датчи расположены руины древнегреческого Книда — крупного торгового города, процветавшего в античные времена. При раскопках здесь было обнаружено множество прекрасных мраморных статуй. Вечером устроим ужин на выбор — на борту катамарана или в ресторане на побережье.

5 день

Прибытие в бухту Куруджа Бюкю

Переместимся в бухту Куруджа Бюкю и встанем на якорь. Можно посетить посёлок, где есть магазины, рестораны, рынок и другая инфраструктура.

6 день

Бухта Серче Лимани

Сегодня направимся в живописную бухту Серче Лимани, обрывистые берега которой напоминают фьорд. Рекомендуем посетить уютный ресторанчик на берегу с турецкой кухней и морепродуктами.

7 день

Возвращение в Мармарис

К вечеру вернёмся в Мармарис. Вы можете сойти на берег сразу по прибытии или задержаться на катамаране до утра. С оставшимися мы устроим прощальную вечеринку на борту или отправимся гулять по улице со множеством баров.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1020
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Услуги профессионального шкипера
  • Финальная уборка катамарана
  • Оплата стоянок
  • Пользование сапбордами
  • Съёмка с квадрокоптера
  • Использование снаряжения для снорклинга
  • Обучение основам управления катамараном
  • Йога с тренером
  • Экскурсионная и развлекательная программы
  • Бутылка вина каждому совершеннолетнему участнику
Что не входит в цену
  • Билеты в Мармарис и обратно
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Судовая касса (расходы на топливо и продукты) - 165 $ с человека
  • Посещение ресторанов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Яхтенная стоянка Нетсел в Мармарисе, 12:00
Завершение: Яхтенная стоянка Нетсел в Мармарисе, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Мармарисе
Меня зовут Миша, я капитан IYT с 2022 года, до этого получил права ГИМС в 2019 году. В 2018 году я решил, что хочу нырнуть в мир водных путешествий и так
читать дальше

и не смог вынырнуть. Путешествия на яхте стали моим единственным способом отдыха, потому, что яхта объединяет все прелести путешествий - спокойный отдых, как в отеле, и потрясающие приключения под парусом. Я влюблен в яхтинг окончательно и бесповоротно и готов поделиться своей любовью. Набираю команду в путешествия в разных странах

Тур входит в следующие категории Мармариса

