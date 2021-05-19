Полезная информация о Мерсине
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Местное время в Мерсине
08:2732
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Мерсин
|По-английски
|Mersin
|Столица региона
|Мерсин является столицей региона
|Население города
|537 842 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря