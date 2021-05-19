Всё о Мерсине

Полезная информация о Мерсине

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Местное время в Мерсине
08:2732
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаМерсин
По-английскиMersin
Столица регионаМерсин является столицей региона
Население города537 842 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Мерсин на карте

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