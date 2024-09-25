4 дня
Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
Увидеть «дымоходы фей», спуститься в подземный город и встретить невероятный закат
Начало: Аэропорт Стамбула, после 13:00
24 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$600 за человека
3 дня
Каппадокия: экскурсия с гидом-историком по долинам и подземному городу и гончарный мастер-класс
Полюбоваться необычными скалами и небом, усыпанном шарами, и узнать, как люди жили здесь в древности
Начало: Невшехир, аэропорт, точное время - по договорённос...
8 апр в 10:00
36 000₽ за человека
5 дней
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно пр...
20 апр в 10:00
4 июн в 08:00
€600 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий25 сентября 2024Каппадокию нужно смотреть с турлидером, а не самостоятельно! Они знают места о которых Вы можете не подозревать, Максим заранее созванивался
- ИИрина17 сентября 2024Невероятно красивые места. Интересные маршруты, каждый день дарил новые впечатления. Замечательный гид, Максим, открыл для нас совершенно новую Турцию. И, хотя, из-за погоды, мы не смогли полететь на шаре, благодаря дрону, увидели Кападокию сверху!!!
- ААлексей16 сентября 2024Мне очень понравилась поездка. Разнообразные интересные активности не давали приесться. Программа на день подбиралась в зависимости от ситуации с погодой. В группе было трое детей, для них не были сложны эти активности. Детям было весело, иногда даже слишком)
Ответы на вопросы от путешественников по Невшехиру в категории «Групповые»
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