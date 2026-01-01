Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
Увидеть «дымоходы фей», спуститься в подземный город и встретить невероятный закат
Начало: Аэропорт Стамбула, после 13:00
20 апр в 08:00
€400 за человека
Три части Каппадокии в мини-группе: центральная, южная и восточная
Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно пр...
2 мар в 14:00
23 мая в 14:00
€620 за человека
Каппадокия в мини-группе: долины, подземный город и гончарная мастерская
Полюбоваться причудливыми скалами и воздушными шарами и пожить в пещерном отеле
Начало: Аэропорт Гёреме, 19:00
9 мар в 19:00
20 апр в 19:00
$900 за человека
