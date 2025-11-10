Вместо историй о городах, мы сосредоточимся на вашей истории здесь и сейчас.
Я не просто поймаю удачные моменты — я помогу раскрыть через снимки красоту природы и вашу уникальность. Это прекрасная возможность взглянуть на себя глубже, заметить то, что раньше ускользало от взгляда. Выбирайте подходящий маршрут — и отправимся творить!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание фото-прогулки
Никаких строгих правил — мы выберем локации и формат фотосессии, исходя из ваших пожеланий:
- Можем отправиться на побережье и запечатлеть красивые моменты на фоне волн и закатов
- Устроим прогулку на яхте или катере — насладимся морским бризом, тишиной и простором
- Или останемся в стильных интерьерах вашего отеля
- А может, совершим активную прогулку в горы, к удивительной природе
Какой бы вариант вы не выбрали, я помогу с позированием, идеальными ракурсами и сделаю всё, чтобы вы чувствовали себя легко и непринуждённо. И главное — своими снимками я покажу, насколько вы прекрасны!
Организационные детали
- Я снимаю на Canon R8
- В течение 3 дней после прогулки вы получите 150–200 фото в цветокоррекции. Затем вы можете выбрать 15–20 снимков для глубокой ретуши — результат я отправлю в течение 2 недель
- Если вы выбираете фотосессию на яхте или катере — аренда оплачивается дополнительно
- Мы можем отправиться к отдалённым локациям на вашем автомобиле или такси — его также оплачиваете вы
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Олюденизе
Привет! Меня зовут Татьяна, мне 33 года. Я фотограф, ретушер и дизайнер по образованию, а ещё — большой любитель природы, путешествий и новых открытий. Мне нравится исследовать красивые места иЗадать вопрос
