Мои заказы

Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза

Стать главным героем волшебного путешествия и получить профессиональные снимки на память
Вместо историй о городах, мы сосредоточимся на вашей истории здесь и сейчас.

Я не просто поймаю удачные моменты — я помогу раскрыть через снимки красоту природы и вашу уникальность. Это прекрасная возможность взглянуть на себя глубже, заметить то, что раньше ускользало от взгляда. Выбирайте подходящий маршрут — и отправимся творить!
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза© Татьяна
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза© Татьяна
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза© Татьяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание фото-прогулки

Никаких строгих правил — мы выберем локации и формат фотосессии, исходя из ваших пожеланий:

  • Можем отправиться на побережье и запечатлеть красивые моменты на фоне волн и закатов
  • Устроим прогулку на яхте или катере — насладимся морским бризом, тишиной и простором
  • Или останемся в стильных интерьерах вашего отеля
  • А может, совершим активную прогулку в горы, к удивительной природе

Какой бы вариант вы не выбрали, я помогу с позированием, идеальными ракурсами и сделаю всё, чтобы вы чувствовали себя легко и непринуждённо. И главное — своими снимками я покажу, насколько вы прекрасны!

Организационные детали

  • Я снимаю на Canon R8
  • В течение 3 дней после прогулки вы получите 150–200 фото в цветокоррекции. Затем вы можете выбрать 15–20 снимков для глубокой ретуши — результат я отправлю в течение 2 недель
  • Если вы выбираете фотосессию на яхте или катере — аренда оплачивается дополнительно
  • Мы можем отправиться к отдалённым локациям на вашем автомобиле или такси — его также оплачиваете вы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Олюденизе
Привет! Меня зовут Татьяна, мне 33 года. Я фотограф, ретушер и дизайнер по образованию, а ещё — большой любитель природы, путешествий и новых открытий. Мне нравится исследовать красивые места и
читать дальше

проживать эти моменты вместе с другими. Для меня фотография — это не просто кадр, а способ передать человека в его естественном состоянии радости и вдохновения. Через лёгкое и простое общение я улавливаю искренние моменты и превращаю их в уникальную визуальную историю. Со мной вы научитесь тоньше замечать красоту вокруг, в городах, людях и даже в себе. Это то, что я ценю больше всего — помогать видеть вдохновение во всем. Я не просто гид, я создаю атмосферу визуального удовольствия. Вместо историй о прошлом я помогаю ощутить настоящее, оставляя воспоминания не только в душе, но и в красивых фотографиях.

Задать вопрос

Похожие экскурсии из Олюдениза

Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
1 час
-
10%
1 отзыв
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€219€243 за человека
Морская прогулка «6 Островов»
7 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Морская прогулка «6 Островов»
Начало: Олюдениз Марина
Расписание: Каждый день.
2 мая в 08:45
3 мая в 08:45
$50 за человека
Дайвинг в Олюденизе
7 часов
-
10%
Водная прогулка
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
Расписание: ежедневно в 09:00
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€103€114 за человека
У нас ещё много экскурсий в Олюденизе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Олюденизе