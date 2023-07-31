30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Полёт на параплане подарит вам новые впечатления и ощущение лёгкости, свободы. Олюдениз — идеальное место для параглайдинга.
Здесь есть небольшие горы, которые служат как точкой старта для активности, так и прекрасным пейзажем. Также с высоты вы полюбуетесь пляжами среди скал и бирюзовыми водами моря.
Здесь есть небольшие горы, которые служат как точкой старта для активности, так и прекрасным пейзажем. Также с высоты вы полюбуетесь пляжами среди скал и бирюзовыми водами моря.
Ближайшие даты:
31
июл
июл
1
авг
авг
2
авг
авг
3
авг
авг
4
авг
авг
5
авг
авг
6
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы отвезём вас на трансфере до вершины (1500 м), где находится база парглайдинга. Проведём инструктаж, после чего вы совершите 30-минутный полёт в компании профессионала. Инструктор пофотографирует вас и по окончании загрузит получившиеся снимки на ваше устройство.
Организационные детали
- Сбор происходит в офисе нашего партнёра 4 раза в день в летний период, время сбора оговаривается отдельно
- Трансфер из Олюдениза до вершины и обратно, полёт и фотографии включены в стоимость
- Опционально можно заказать трансфер из Фетхие, стоимость уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Олюденизе
Провёл экскурсии для 1051 туриста
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
Задать вопрос
Похожие туры из Олюдениза
Индивидуальная
2 часа
Полет на параплане в Фетхие
Отели Фетхие и Олюдениз
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
$200 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка «6 Островов»
Олюдениз Марина
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
$30 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду