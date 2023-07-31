Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе

30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии

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Ответы на вопросы
Полёт на параплане подарит вам новые впечатления и ощущение лёгкости, свободы. Олюдениз — идеальное место для параглайдинга.

Здесь есть небольшие горы, которые служат как точкой старта для активности, так и прекрасным пейзажем. Также с высоты вы полюбуетесь пляжами среди скал и бирюзовыми водами моря.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
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авг
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отвезём вас на трансфере до вершины (1500 м), где находится база парглайдинга. Проведём инструктаж, после чего вы совершите 30-минутный полёт в компании профессионала. Инструктор пофотографирует вас и по окончании загрузит получившиеся снимки на ваше устройство.

Организационные детали

  • Сбор происходит в офисе нашего партнёра 4 раза в день в летний период, время сбора оговаривается отдельно
  • Трансфер из Олюдениза до вершины и обратно, полёт и фотографии включены в стоимость
  • Опционально можно заказать трансфер из Фетхие, стоимость уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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