Владислав — ваш гид в Олюденизе

Провёл экскурсии для 1051 туриста

Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!

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