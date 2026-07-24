Полёт на параплане подарит вам новые впечатления и ощущение лёгкости, свободы. Олюдениз — идеальное место для параглайдинга.
Здесь есть небольшие горы, которые служат как точкой старта для активности, так и прекрасным пейзажем. Также с высоты вы полюбуетесь пляжами среди скал и бирюзовыми водами моря.
Здесь есть небольшие горы, которые служат как точкой старта для активности, так и прекрасным пейзажем. Также с высоты вы полюбуетесь пляжами среди скал и бирюзовыми водами моря.
Описание фото-прогулки
Мы отвезём вас на трансфере до вершины (1500 м), где находится база парглайдинга. Проведём инструктаж, после чего вы совершите 30-минутный полёт в компании профессионала. Инструктор пофотографирует вас и по окончании загрузит получившиеся снимки на ваше устройство.
Организационные детали
- Сбор происходит в офисе нашего партнёра 4 раза в день в летний период, время сбора оговаривается отдельно
- Трансфер из Олюдениза до вершины и обратно, полёт и фотографии включены в стоимость
- Опционально можно заказать трансфер из Фетхие, стоимость уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой член моей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€259
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Олюденизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Какие мои впечатления?
Параглайдинг- это невероятный микс адреналина и абсолютного спокойствия💫
Самый волнительный момент-это, конечно, старт на вершине горы. Когда стоишь на краю, сердце бешено колотится. Инструктор дал четкую команду: «Просто беги
Параглайдинг- это невероятный микс адреналина и абсолютного спокойствия💫
Самый волнительный момент-это, конечно, старт на вершине горы. Когда стоишь на краю, сердце бешено колотится. Инструктор дал четкую команду: «Просто беги
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Это было великолепно❤️
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