Долина бабочек Долина бабочек, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас очарует эта долина, названная в честь изящных и безупречных бабочек. Здесь обитают тигровые бабочки и еще более 80 видов бабочек. Что вас ждет Мы отправляемся из отелей рано утром, далее продолжим путь до яхты на пляже Олюдениз. Пересядем на яхту и через 40 минут, мы на месте — в долине бабочек, где вы спокойно проведете время в приятных, тихих бухтах. Вы можете наблюдать за великолепными бабочками, отправиться в поход по долине, осмотреть достопримечательности и попробовать вкусную еду, увидеть водопад, льющийся со скал в долине с высоты нескольких метров. Важно знать • В путешествии вам понадобится купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитные очки и крем.

Каждая остановка от 40 мин до 1 часа.