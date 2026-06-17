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Морская прогулка «6 Островов»

Встречайте тигровых бабочек: экскурсия «6 Островов» в долине бабочек Олюдениза
Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов» откроет для вас природный рай, спрятанный среди скал и оставит незабываемые воспоминания.

Вы совершите поездку в мир грез, где обитает более 80 видов бабочек, покупаетесь в чистом море, понежитесь на белоснежном песчаном пляже и полюбуетесь великолепными видами на долину. Вкусный обед уже включен в стоимость!
3.7
8 отзывов
Морская прогулка «6 Островов»
Морская прогулка «6 Островов»
Морская прогулка «6 Островов»

Описание экскурсии

Долина бабочек Долина бабочек, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас очарует эта долина, названная в честь изящных и безупречных бабочек. Здесь обитают тигровые бабочки и еще более 80 видов бабочек. Что вас ждет Мы отправляемся из отелей рано утром, далее продолжим путь до яхты на пляже Олюдениз. Пересядем на яхту и через 40 минут, мы на месте — в долине бабочек, где вы спокойно проведете время в приятных, тихих бухтах. Вы можете наблюдать за великолепными бабочками, отправиться в поход по долине, осмотреть достопримечательности и попробовать вкусную еду, увидеть водопад, льющийся со скал в долине с высоты нескольких метров. Важно знать • В путешествии вам понадобится купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитные очки и крем.
Каждая остановка от 40 мин до 1 часа.

Каждый день.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина Бабочек (остановка на пляже, а не на смотровой площадке)
  • Остров святого Николая
  • Согук Су
  • Аквариум
  • Верблюжий пляж
Что включено
  • Обед
  • Страхование
  • Морская прогулка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Все напитки
  • Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
Олюдениз Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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N
Это экскурсия 6 островов и самая интересная в олюденизе и это хороший отдых на корабле с купанием в открытом море.
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N
Отличная поездка. Хорошее дополнение к пляжному отдыху. Можно просто лежать на пляже, а можно это разнообразить отдыхом на корабле где можно и позагорать и поплавать в открытом море с включенным в стоимость обедом и напитками за дополнительную плату. Купание в открытом море происходит в красивой бирюзовой воде где море достаточно теплое и чистое.
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С
Экскурсию бронировал по интернету. Цена 30 долл за одного 90 за троих оплата на месте. За день организатор стал писать что требуется предоплата - без нее ни как. Ок. Админ
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выписал счёт на 2400 рублей. Остальные 70 долл нужно заплатить на месте. 2400 за 20 долл такой себе курс конечно. Но админ же понимал что я все равно заплачу - бизнес) корабликов в Олюденизе много. Но принципиально два вида. Одни с громкой музыкой и дискотекой другие тихие. Наш был тихий. Кораблики ездят друг за другом и порой места на пляже маловато. Хотя если захотите поплавать - найдете. В обед кормят. По местным меркам скромно. Выбор был курица или рыба. Напитки лучше взять с собой. Стакан чая из пакетика с молоком 180 лир- самый дорогой чай из пакета который я когда-то пил. Возможно потому что он пафосно называется английский). Цены у местных на эту экскурсию плюс минус какие же.

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N
Поездка очень понравилось. Видели все шесть островов. Купались в открытом море. Вода поначалу прохладная, но если не ножко поплавать привыкаешь и все очень даже неплохо. Обед на корабле тоже был вкусный.
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Р
Море и места остановки - замечательные. Правда в одном из мест остановки вода была не такая чистая и прозрачная, как в других.
Если бы не безобразная организация - поставил бы 5 звёзд.
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М
Обман! Экскурсия длится вместо заявленных 8-ми часов, 6!!!! Заезд на пляж бабочек - это часовая остановка во время которой вы врятли успеете дойти до водопада, дорога до него занимает 30
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минут в одну сторону! Если рискнете и пойдете до него рискуете вернутся и не найти своего корабля! Бабочек на этом пляже нет, в августе уже не сезон и ни кто об этом не предупреждает. По сути - это просто катание на переполненном людьми корабли и купание в разных местах, но при этом плавать вы будете плечом к плечу. Одновременно в каждой точке останавливается по два-три корабля, на каждом из которых человек по 100. Резюме - экскурсия не соответствует описанию!

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