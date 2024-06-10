Не страшно быть новичком — страшно лишить себя восторга от взаимодействия с потрясающим морским миром.
Такое нельзя допустить! Я предлагаю вам ознакомительное погружение: оно идеально подходит людям без опыта, но с огромным желанием исследовать подводные красоты. Ими особенно славится залив Дальян — поэтому мы будем знакомить вас с дайвингом именно здесь.
Такое нельзя допустить! Я предлагаю вам ознакомительное погружение: оно идеально подходит людям без опыта, но с огромным желанием исследовать подводные красоты. Ими особенно славится залив Дальян — поэтому мы будем знакомить вас с дайвингом именно здесь.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я заберу вас из отеля и доставлю к кораблю. Перед отправлением в море профессиональные инструкторы расскажут, как правильно погружаться под воду и использовать снаряжение для дайвинга. Они также будут сопровождать вас в течение всего плавания.
В море вас ждёт два погружения по 25 минут
- Первое происходит очень медленно и на небольшой глубине, чтобы вы почувствовали себя под водой комфортно. Вы погрузитесь в неизведанный мир, полюбуетесь морскими обитателями и тропическими рыбками и сможете их покормить.
- После первого погружения вы отдохнёте, позагораете на палубе и пообедаете прямо на корабле в формате шведского стола.
- Второе погружения будет на глубине до 5 метров, что понравится вам ещё больше и позволит прикоснуться к чудесам водного мира осознаннее.
- В конце дня мы возвратимся в порт Фетхие, и я отвезу вас в отель.
Кому не подойдёт дайвинг
- Любителям горячительных напитков — употребление алкоголя перед дайвингом и на судне запрещено
- К сожалению, дети до 14 лет не смогут погрузиться с нами под воду. Также дайвинг не подойдёт людям с заболеваниями сердца и дыхательных путей.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля до корабля и обратно, услуги инструкторов, всё необходимое дайвинг-снаряжение, страховка, обед
- За дополнительную плату можно воспользоваться услугами подводного фотографа — цена по запросу
- Принадлежности для дайвинга проходят регулярный осмотр и стерилизуются после каждого использования
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Олюденизе
Провёл экскурсии для 1346 туристов
Страна, находящаяся на стыке двух частей света, впитавшая в себя традиции разных народностей. Страна омываемая четырьмя морями и наполненная безумной красоты видами природы, страна приветливых добрых людей и вкусной еды. Это Турция! Как живущий здесь человек с креативным видением я заявляю, что никто из вас не останется без приятных впечатлений. С радостью помогу вам получить эти впечатления с комфортом!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Олюдениза
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
249€225 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка «6 Островов»
Начало: Олюдениз Марина
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
$30 за человека