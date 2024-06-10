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Не страшно быть новичком — страшно лишить себя восторга от взаимодействия с потрясающим морским миром.



Такое нельзя допустить! Я предлагаю вам ознакомительное погружение: оно идеально подходит людям без опыта, но с огромным желанием исследовать подводные красоты. Ими особенно славится залив Дальян — поэтому мы будем знакомить вас с дайвингом именно здесь.