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Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой.
Туристическое:
— треккинговые палки (по желанию);
— фонарик;
— рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов;
— солнцезащитный крем и очки.
Одежда, обувь, принадлежности:
— ходовые штаны, шорты;
— трекинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки;
— 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца);
— одежда для дома.
Программа тура по дням
Сбор в Олюденизе, ужин-знакомство
Мы встретимся в прибрежном посёлке Олюдениз (расскажем, как добраться до него самостоятельно). Вы разместитесь в отеле, днём можно будет искупаться, а вечером мы соберёмся за ужином. Познакомимся, обсудим планы и маршрут.
Олюдениз считается турецкой столицей параглайдинга, поэтому, если вы захотите полетать на параплане, лучше будет приехать на день раньше и осуществить эту идею. Полёт здесь особенно красив, но состоится только при подходящих погодных условиях.
Олюдениз с высоты, город-призрак Каякёй
Позавтракаем и выйдем на тропу. Каждый день наш маршрут будет по-своему красив и не похож на предыдущий. Сегодня мы увидим песчаную косу Олюдениза с высоты, посмотрим на ярко-лазурную бухту и лодки, которые будут выглядеть так, словно парят над гладью воды.
Тропа приведёт нас в Каякёй — древний греческий город, который в начале 20 века был покинут. Сейчас это музей под открытым небом. Здесь сохранилось более 3000 домов, церкви и мощёные улочки — вид будет необычным и завораживающим. Мы прогуляемся по городу, сделаем фотографии, а затем поедем обратно в Олюдениз. Трек будет небольшим и технически простым, поэтому к обеду мы планируем вернуться в отель и искупаться в манящей ярко-синей воде. Также сегодня будет возможность полетать на параплане при подходящей погоде.
Длина маршрута составит 5,5 км, набор высоты — 300 метров.
Бухта Долина бабочек и деревушка Кабак
Сегодня нас будет ждать мощный трек с разнообразными видами. Мы выйдем на маршрут через арку тропы и сразу начнём любоваться видом на Олюдениз, зелёной долиной с пасущимися козочками, каменной лестницей, вырубленной прямо в скале. Посетим смотровые площадки и выйдем к Долине бабочек: лазурная бухта, отрезанная скальным массивом, куда можно попасть только с воды, поражает живописностью. Здесь мы остановимся на отдых и обед.
После продолжим путь. Ландшафт изменится, тропа поведёт нас через светлый лес и будет регулярно выводить на обзорные точки. По дороге, прямо в лесу, будем встречать точки самообслуживания, где можно будет купить воду, сок или шоколадку.
Завершим треккинг в деревушке Кабак. Это небольшая бухта, где всего несколько локаций для проживания, уединённый пляж и комфортные бунгало.
Длина маршрута составит 22 км, набор высоты — 900 метров.
Из Долины бабочек вдоль моря, Секретный пляж
Из Долины бабочек существует два пути: один проходит поверху через лес, другой идёт вдоль моря. Оба трека невероятно красивы, и мы хотим показать вам оба. Нижний особенно живописен, но проходить его хочется не торопясь: останавливаться в диких бухтах, задерживаться на смотровых площадках, купаться на безлюдном пляже и просто наслаждаться дорогой. Маршрут будет недлинным и даст возможность восстановиться после вчерашнего насыщенного перехода. Утром мы доедем до долины и пешком по нижней тропе вернёмся в Кабак. По пути заглянем на Секретный пляж. Спуск будет проходить по верёвкам, но он будет безопасным и удобным, а сам пляж окажется настоящей наградой.
Длина маршрута составит 11 км, набор высоты — 350 метров.
Трек до Райского пляжа и вниз к береговой линии
Сегодня нас будет ждать мощный кольцевой трек с подъёмами и скальными «жабами» — это участки пути, где потребуется особое внимание и хорошая треккинговая обувь. Мы пройдём мимо впечатляющего каньона, будем идти по лесной тропе с видами на море и выйдем в высокогорную деревушку, откуда нам откроется панорама на Райский пляж. Здесь захочется остановиться и просто прочувствовать момент — так мы и сделаем.
Пообедаем в уютном кафе, немного отдохнём в тишине, чувствуя ветер на скальном обрыве, а затем продолжим путь. Нам нужно будет спуститься к берегу, и этот участок окажется технически непростым. Навыки скалолазания не понадобятся, но потребуется максимальная сосредоточенность. Мы будем идти по тропе и ориентироваться по меткам, но местами тропинка будет узкой и довольно крутой, хотя останется проходимой. По километражу маршрут не будет длинным, но из-за сложности мы не сможем двигаться быстро, поэтому вернёмся домой только к вечеру. Планируемое время возвращения — около 17:00.
Длина маршрута составит 12 км, набор высоты — 1100 метров.
Два или три пляжа, деревня Едибурун
Утром мы покинем Кабак и пойдём вдоль берега к пляжу, который уже видели вчера с высоты. По дороге увидим несколько лазурных бухт и развалины древней крепости. По прибытии устроим пикник и искупаемся. Сама тропа будет комфортной, красивой и приятной для ходьбы.
Затем дойдём до второго пляжа, а если останутся силы, отправимся и к третьему. Последний пляж окажется тупиковым, поэтому до него добирается меньше всего людей, и именно поэтому он будет максимально диким. Мы ещё раз искупаемся и насладимся уединением.
Далее поднимемся с нижней тропы к деревушке, откуда доедем до уютной горной деревеньки Едибурун. В этот день возможны варианты: мы можем дойти до третьего пляжа либо не идти туда, а также решим, пойдём ли до деревни пешком (5 км по тропе) или воспользуемся транспортом. Это будет зависеть от погоды, подготовки и состояния группы.
Если мы не будем заходить на третий пляж, длина маршрута составит 11 км, набор высоты — 750 метров. С заходом длина маршрута составит 17 км, набор высоты — 1000 метров.
Переход до Патары
Из деревушки Едибурунлар мы отправимся к песчаным дюнам. Сегодня набора высоты не будет — почти весь маршрут пройдёт на спуске. Как и всегда, нас будут ждать смотровые площадки, роскошные виды и хорошая нагрузка. Путь пройдёт вдоль моря на высоте 800 метров над уровнем воды.
Завершим сегодняшний трек в песчаных дюнах Патары. Мы выйдем на длинную песчаную косу, где кажется, что находишься в настоящей пустыне с бескрайними барханами.
Длина маршрута составит 18 км. Спуск будет проходить с высоты 800 метров.
Завершение тура, отъезд
Наш маршрут завершён. Любители древностей могут задержаться и посетить Патару — древний Ликийский город. Его территория достаточно большая, поэтому можно будет целый день гулять по древним улочкам, рассматривая здания, архитектуру, лепку, мозаичные полы и роскошный амфитеатр.
В свободном режиме каждый отправится в аэропорт к своим самолётам. До новых встреч на тропе!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание (цена за 1 человека)
|94 800 ₽
|1-местное проживание
|40 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и перекусы на маршруте
- Сопровождение гидом
- Трансфер Кабак - Долина Бабочек
- Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины
- Медицинская страховка
- Ежедневная вода на маршрут
- Аренда трекинговых палок - 1500 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 40 000 ₽