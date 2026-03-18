Утром мы покинем Кабак и пойдём вдоль берега к пляжу, который уже видели вчера с высоты. По дороге увидим несколько лазурных бухт и развалины древней крепости. По прибытии устроим пикник и искупаемся. Сама тропа будет комфортной, красивой и приятной для ходьбы.

Затем дойдём до второго пляжа, а если останутся силы, отправимся и к третьему. Последний пляж окажется тупиковым, поэтому до него добирается меньше всего людей, и именно поэтому он будет максимально диким. Мы ещё раз искупаемся и насладимся уединением.

Далее поднимемся с нижней тропы к деревушке, откуда доедем до уютной горной деревеньки Едибурун. В этот день возможны варианты: мы можем дойти до третьего пляжа либо не идти туда, а также решим, пойдём ли до деревни пешком (5 км по тропе) или воспользуемся транспортом. Это будет зависеть от погоды, подготовки и состояния группы.

Если мы не будем заходить на третий пляж, длина маршрута составит 11 км, набор высоты — 750 метров. С заходом длина маршрута составит 17 км, набор высоты — 1000 метров.