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Счастье идти вперёд: треккинг по западной части Ликийской тропы налегке и с комфортом

Побывать в знаменитой Долине бабочек, искупаться на диких пляжах и побегать босиком по дюнам Патары
Западная часть Ликийской тропы — это невероятно живописный маршрут, где море восхищает бирюзовым цветом и прозрачностью. Мы полюбуемся с высоты изумрудно-голубой лагуной Олюдениза и песчаной косой, врезающейся в воду.

Дойдём до
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заброшенного греческого города-призрака Каякёй, посетим уединённые бухты, скрытые от глаз, и насладимся отдыхом на диких пляжах, где слышны только ветер и прибой.

Вас ждут головокружительные виды со смотровых площадок, Долина бабочек как сверху, так и с берега, пикники на свежем воздухе и грамотно распределённая нагрузка, чтобы вы не уставали, а получали от похода удовольствие. Идти будем налегке, а ночевать — в гостиницах и бунгало. Это активное приключение для тех, кто любит много ходить и каждый день видеть новое. Присоединяйтесь!

Счастье идти вперёд: треккинг по западной части Ликийской тропы налегке и с комфортом
Счастье идти вперёд: треккинг по западной части Ликийской тропы налегке и с комфортом
Счастье идти вперёд: треккинг по западной части Ликийской тропы налегке и с комфортом

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой.
Туристическое:
— треккинговые палки (по желанию);
— фонарик;
— рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов;
— солнцезащитный крем и очки.
Одежда, обувь, принадлежности:
— ходовые штаны, шорты;
— трекинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки;
— 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца);
— одежда для дома.

Программа тура по дням

1 день

Сбор в Олюденизе, ужин-знакомство

Мы встретимся в прибрежном посёлке Олюдениз (расскажем, как добраться до него самостоятельно). Вы разместитесь в отеле, днём можно будет искупаться, а вечером мы соберёмся за ужином. Познакомимся, обсудим планы и маршрут.

Олюдениз считается турецкой столицей параглайдинга, поэтому, если вы захотите полетать на параплане, лучше будет приехать на день раньше и осуществить эту идею. Полёт здесь особенно красив, но состоится только при подходящих погодных условиях.

Сбор в Олюденизе, ужин-знакомствоСбор в Олюденизе, ужин-знакомствоСбор в Олюденизе, ужин-знакомство
2 день

Олюдениз с высоты, город-призрак Каякёй

Позавтракаем и выйдем на тропу. Каждый день наш маршрут будет по-своему красив и не похож на предыдущий. Сегодня мы увидим песчаную косу Олюдениза с высоты, посмотрим на ярко-лазурную бухту и лодки, которые будут выглядеть так, словно парят над гладью воды.

Тропа приведёт нас в Каякёй — древний греческий город, который в начале 20 века был покинут. Сейчас это музей под открытым небом. Здесь сохранилось более 3000 домов, церкви и мощёные улочки — вид будет необычным и завораживающим. Мы прогуляемся по городу, сделаем фотографии, а затем поедем обратно в Олюдениз. Трек будет небольшим и технически простым, поэтому к обеду мы планируем вернуться в отель и искупаться в манящей ярко-синей воде. Также сегодня будет возможность полетать на параплане при подходящей погоде.

Длина маршрута составит 5,5 км, набор высоты — 300 метров.

Олюдениз с высоты, город-призрак КаякёйОлюдениз с высоты, город-призрак КаякёйОлюдениз с высоты, город-призрак КаякёйОлюдениз с высоты, город-призрак Каякёй
3 день

Бухта Долина бабочек и деревушка Кабак

Сегодня нас будет ждать мощный трек с разнообразными видами. Мы выйдем на маршрут через арку тропы и сразу начнём любоваться видом на Олюдениз, зелёной долиной с пасущимися козочками, каменной лестницей, вырубленной прямо в скале. Посетим смотровые площадки и выйдем к Долине бабочек: лазурная бухта, отрезанная скальным массивом, куда можно попасть только с воды, поражает живописностью. Здесь мы остановимся на отдых и обед.

После продолжим путь. Ландшафт изменится, тропа поведёт нас через светлый лес и будет регулярно выводить на обзорные точки. По дороге, прямо в лесу, будем встречать точки самообслуживания, где можно будет купить воду, сок или шоколадку.

Завершим треккинг в деревушке Кабак. Это небольшая бухта, где всего несколько локаций для проживания, уединённый пляж и комфортные бунгало.

Длина маршрута составит 22 км, набор высоты — 900 метров.

Бухта Долина бабочек и деревушка КабакБухта Долина бабочек и деревушка КабакБухта Долина бабочек и деревушка Кабак
4 день

Из Долины бабочек вдоль моря, Секретный пляж

Из Долины бабочек существует два пути: один проходит поверху через лес, другой идёт вдоль моря. Оба трека невероятно красивы, и мы хотим показать вам оба. Нижний особенно живописен, но проходить его хочется не торопясь: останавливаться в диких бухтах, задерживаться на смотровых площадках, купаться на безлюдном пляже и просто наслаждаться дорогой. Маршрут будет недлинным и даст возможность восстановиться после вчерашнего насыщенного перехода. Утром мы доедем до долины и пешком по нижней тропе вернёмся в Кабак. По пути заглянем на Секретный пляж. Спуск будет проходить по верёвкам, но он будет безопасным и удобным, а сам пляж окажется настоящей наградой.

Длина маршрута составит 11 км, набор высоты — 350 метров.

Из Долины бабочек вдоль моря, Секретный пляжИз Долины бабочек вдоль моря, Секретный пляжИз Долины бабочек вдоль моря, Секретный пляжИз Долины бабочек вдоль моря, Секретный пляж
5 день

Трек до Райского пляжа и вниз к береговой линии

Сегодня нас будет ждать мощный кольцевой трек с подъёмами и скальными «жабами» — это участки пути, где потребуется особое внимание и хорошая треккинговая обувь. Мы пройдём мимо впечатляющего каньона, будем идти по лесной тропе с видами на море и выйдем в высокогорную деревушку, откуда нам откроется панорама на Райский пляж. Здесь захочется остановиться и просто прочувствовать момент — так мы и сделаем.

Пообедаем в уютном кафе, немного отдохнём в тишине, чувствуя ветер на скальном обрыве, а затем продолжим путь. Нам нужно будет спуститься к берегу, и этот участок окажется технически непростым. Навыки скалолазания не понадобятся, но потребуется максимальная сосредоточенность. Мы будем идти по тропе и ориентироваться по меткам, но местами тропинка будет узкой и довольно крутой, хотя останется проходимой. По километражу маршрут не будет длинным, но из-за сложности мы не сможем двигаться быстро, поэтому вернёмся домой только к вечеру. Планируемое время возвращения — около 17:00.

Длина маршрута составит 12 км, набор высоты — 1100 метров.

Трек до Райского пляжа и вниз к береговой линииТрек до Райского пляжа и вниз к береговой линииТрек до Райского пляжа и вниз к береговой линииТрек до Райского пляжа и вниз к береговой линии
6 день

Два или три пляжа, деревня Едибурун

Утром мы покинем Кабак и пойдём вдоль берега к пляжу, который уже видели вчера с высоты. По дороге увидим несколько лазурных бухт и развалины древней крепости. По прибытии устроим пикник и искупаемся. Сама тропа будет комфортной, красивой и приятной для ходьбы.

Затем дойдём до второго пляжа, а если останутся силы, отправимся и к третьему. Последний пляж окажется тупиковым, поэтому до него добирается меньше всего людей, и именно поэтому он будет максимально диким. Мы ещё раз искупаемся и насладимся уединением.

Далее поднимемся с нижней тропы к деревушке, откуда доедем до уютной горной деревеньки Едибурун. В этот день возможны варианты: мы можем дойти до третьего пляжа либо не идти туда, а также решим, пойдём ли до деревни пешком (5 км по тропе) или воспользуемся транспортом. Это будет зависеть от погоды, подготовки и состояния группы.

Если мы не будем заходить на третий пляж, длина маршрута составит 11 км, набор высоты — 750 метров. С заходом длина маршрута составит 17 км, набор высоты — 1000 метров.

Два или три пляжа, деревня ЕдибурунДва или три пляжа, деревня ЕдибурунДва или три пляжа, деревня ЕдибурунДва или три пляжа, деревня ЕдибурунДва или три пляжа, деревня Едибурун
7 день

Переход до Патары

Из деревушки Едибурунлар мы отправимся к песчаным дюнам. Сегодня набора высоты не будет — почти весь маршрут пройдёт на спуске. Как и всегда, нас будут ждать смотровые площадки, роскошные виды и хорошая нагрузка. Путь пройдёт вдоль моря на высоте 800 метров над уровнем воды.

Завершим сегодняшний трек в песчаных дюнах Патары. Мы выйдем на длинную песчаную косу, где кажется, что находишься в настоящей пустыне с бескрайними барханами.

Длина маршрута составит 18 км. Спуск будет проходить с высоты 800 метров.

Переход до ПатарыПереход до ПатарыПереход до Патары
8 день

Завершение тура, отъезд

Наш маршрут завершён. Любители древностей могут задержаться и посетить Патару — древний Ликийский город. Его территория достаточно большая, поэтому можно будет целый день гулять по древним улочкам, рассматривая здания, архитектуру, лепку, мозаичные полы и роскошный амфитеатр.

В свободном режиме каждый отправится в аэропорт к своим самолётам. До новых встреч на тропе!

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное проживание (цена за 1 человека)94 800 ₽
1-местное проживание40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и перекусы на маршруте
  • Сопровождение гидом
  • Трансфер Кабак - Долина Бабочек
  • Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины
  • Медицинская страховка
  • Ежедневная вода на маршрут
  • Аренда трекинговых палок - 1500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 40 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Олюдениз, 18:00
Завершение: Патара Антик, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Олюденизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Отзывы и рейтинг

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Поездка просто супер! Каждый день мы шли по новому маршруту, совсем не похожему на прошлый. От пейзажей невозможно было отвести глаз! Хотелось постоянно делать фотографии, теперь у меня целая куча
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снимков с этого похода. Очень советую тем, кто любит активный отдых и спорт. Мне лично было несложно, но тем, кто не привык к таким нагрузкам, может показаться не так просто — каждый день прилично подъемов. Но честно говоря, эти виды стоили всех усилий.

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Я прошла западный участок Ликийской тропы и это было волшебно! Обожаю, когда можно совместить шикарные пейзажи с ходьбой, и этот маршрут идеально подошёл для такого сочетания!
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