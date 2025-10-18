-
8%
Хайкинг по Ликийской тропе (запад) без рюкзаков с отелями
Путешествие с комфортом по тропе, входящей в топ-10 самых живописных пеших маршрутов мира
«Этот тур идеально подходит для активных и любознательных людей, стремящихся исследовать новые маршруты и наслаждаться природой, не отказываясь от привычного городского комфорта»
18 окт в 10:00
4 окт в 10:00
от 62 951 ₽
68 425 ₽ за человека
Западная Ликийка налегке с ночёвкой в отелях и перевозкой вещей «Всё включено»
Посетим все топовые локации, будем жить в уникальных местах с шикарными видами на море, горы и скалы
«Мы за комфорт каждого участника, за объединение людей, влюбленных в природу и активный отдых»
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 126 318 ₽ за человека
-
10%
Pinterest путешествие по турецкой Ривьере с фотографом (сосновная бухта+ликийская тр)
Приглашаю в абсолютно уникальный тур-перезагрузку по локациям, куда невозможно попасть самостоятельно
«А именно природную бухту, которая недоступна обычным туристам»
22 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 54 192 ₽
60 214 ₽ за человека
