Полезная информация о Самсуне
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Местное время в Самсуне
23:0549
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Самсун
|По-английски
|Samsun
|Столица региона
|Самсун является столицей региона
|Население города
|394 050 чел.
|Аэропорт
|Чаршамба SZF
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|64 м. от уровня моря
Где находится Самсун на карте
Самсун
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