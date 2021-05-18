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Полезная информация о Самсуне

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Местное время в Самсуне
23:0549
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаСамсун
По-английскиSamsun
Столица регионаСамсун является столицей региона
Население города394 050 чел.
АэропортЧаршамба SZF
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота64 м. от уровня моря

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