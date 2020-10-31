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Летим в Самсун

Как добраться до Самсуна на самолёте

В Самсуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Samsun-Carsamba Airport» вам не избежать

Список аэропортов Самсуна

  1. Чаршамба SZF
    Samsun-Carsamba Airport

Самые дешёвые билеты в Самсун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула1 0751ч 25м
24.10.2020из 🇹🇷Антальи1 7801ч 30м
13.10.2020из 🇹🇷Газиантепа3 2254ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇾Никосии5 12819ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Мюнхена5 82618ч 20м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Москвы6 16724ч (⇵1)
07.11.2020из 🇦🇹Вены6 46121ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 71823ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇩🇪Гамбурга7 02618ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод8 17546ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)8 50926ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Краснодара8 55842ч 20м (⇵2)
18.12.2020из 🇩🇪Берлина8 58931ч 10м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска9 21158ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇫🇷Парижа9 80819ч 55м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара10 82725ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Анапы11 12148ч 15м (⇵2)
19.06.2021из 🇩🇪Ганновера12 63626ч 25м (⇵1)
04.12.2020из 🇰🇬Бишкека12 68713ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇦Львова13 82537ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Бремена15 46718ч 35м (⇵2)
30.11.2020из 🇦🇿Баку16 68643ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇿Ташкента34 62725ч 45м (⇵1)
16.07.2021из 🇷🇺Владивостока83 74244ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Самсуна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Бодрум, Каир, Франкфурт-на-Майне и Иркутск

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