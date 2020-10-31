Как добраться до Самсуна на самолёте
В Самсуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Samsun-Carsamba Airport» вам не избежать
Список аэропортов Самсуна
- Чаршамба SZFSamsun-Carsamba Airport
Самые дешёвые билеты в Самсун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|1 075
|1ч 25м
|24.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|1 780
|1ч 30м
|13.10.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|3 225
|4ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|5 128
|19ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 826
|18ч 20м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 167
|24ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|6 461
|21ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 718
|23ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|7 026
|18ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|8 175
|46ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|8 509
|26ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 558
|42ч 20м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|8 589
|31ч 10м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|9 211
|58ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|9 808
|19ч 55м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|10 827
|25ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|11 121
|48ч 15м (⇵2)
|19.06.2021
|из 🇩🇪Ганновера
|12 636
|26ч 25м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|12 687
|13ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|13 825
|37ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|15 467
|18ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|16 686
|43ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|34 627
|25ч 45м (⇵1)
|16.07.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|83 742
|44ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Самсуна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Самсуна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Бодрум, Каир, Франкфурт-на-Майне и Иркутск
- 13.10.202021.10.2020
- 15.10.202029.10.2020
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