Всё о Ширнаке

Полезная информация о Ширнаке

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Местное время в Ширнаке
00:5806
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаШирнак
По-английскиSirnak
Столица регионаШирнак является столицей региона
Население города52 743 чел.
АэропортШирнак NKT
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 269 м. от уровня моря

Где находится Ширнак на карте

Ширнак фото города
Ширнак

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