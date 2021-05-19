Полезная информация о Ширнаке
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Местное время в Ширнаке
00:5806
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Ширнак
|По-английски
|Sirnak
|Столица региона
|Ширнак является столицей региона
|Население города
|52 743 чел.
|Аэропорт
|Ширнак NKT
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 269 м. от уровня моря
Где находится Ширнак на карте
Ширнак
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