Стамбул, он же Великий Константинополь, — не просто колыбель цивилизаций, а мощнейшее место силы. Он хранит в себе мощи святых, живоносные источники и пространства, источающие энергию Земли. Я предлагаю путешествие к одному источнику — его святая вода идёт прямо из пещеры, доступной для посещения. Мы доберёмся до него на пароме, а потом погуляем в районах Ортакё и Бешикташ.

Описание экскурсии

Место Силы в Стамбуле

Мы встретимся на одном из причалов, в зависимости от расположения вашего отеля, и отправимся к святыне. Дорога займёт около 25 минут, за это время вы насладитесь Босфором, а я вам расскажу о его происхождении и силе этих вод. Приплыв, посетим церковь с пещерой, где вы сможете набрать воды и попросить о самом главном. Время будет не ограничено.

Стамбульские районы

Далее прогуляемся до фотогеничной мечети Ортакёй, где вы сделаете классные снимки, потрогаете Босфор и сможете выпить чай. Также там вас ждёт небольшой базар с сувенирами и кафе. Нагулявшись по площади Ортакёй, мы отправимся в шумный Бешикташ, а по пути при желании вы попробуете лучшие в городе мидии! И уже с причала Бешикташ отправимся в сторону отеля.

Приятный бонус

В память о путешествии я подарю каждому участнику заряженный талисман из серебра, чтобы вы смогли часть этой чудотворной энергии забрать с собой. Оставить его для себя или подарить близкому человеку — решать вам!

Организационные детали

Билеты на паром входят в стоимость экскурсии.