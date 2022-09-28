Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Е Екатерина Великолепная экскурсия с прекрасной Зульфиёй. Время прошло очень быстро и незаметно. Район Балат считаю обязательным местом для посещения. Необычные достопримечательности и просто удовольствие для глаз. Виды с холма Пьера Лотти словами не описать. Зульфия нас не грузила датами, а рассказывала интересные факты, за что ей огромное спасибо. У нас получилась не экскурсия, а душевная и познавательная прогулка. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Эмма читать дальше уменьшить индивидуальную экскурсию по тем местам, где мы не были раньше. Услышали много интересного о времени Османской империи и вообще о истории Стамбула и Турции. Не смотря на периодически идущий дождь экскурсия прошла очень хорошо, время пролетело незаметно. Хотим пожелать ей личного счастья и творческих успехов Замечательный город, замечательный экскурсовод! Сусанна- молодая интересная женщина любящая город, живущая в нем, много знающая, интересующаяся историей. Так как мы были в Стамбуле не первый раз, для нас она провела Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Хомякова читать дальше уменьшить города мечеть Эйюпа, возможность выпить чашечку кофе в знаменитом кафе Пьера Лоти, это возможность пройтись по древнему кладбищу. Бахтияр - прекрасно эрудированный молодой человек, ответивший на все накопившиеся вопросы касательно религии и истории Османской империи. Вместо Сусанны экскурсию для нас провел для нас гид Бахтияр. Экскурсия по району Балат подходит для тех, кто хочет увидеть живой, нетуристический Стамбул. Узкие улочки, маленькие древние мечети, жемчужина средневекового Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Добрый день! Экскурсия с Бахтияром нам очень понравилась. Бахтияр показал нам совершенно другой Стамбул, который мы не видели! Бахтияр очень много рассказал интересных фактов о неизвестных для основной массы туристов районах Стамбула. Был очень доброжелательный, энергичный, дружелюбный! Наша прогулка экскурсия доставила нам много удовольствия! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Гид у нас была не Сусанна, а Миная:). Прекрасная девушка и рассказчик. Все было довольно интересно, мы забросали ее вопросами про турецкую жизнь! Короче, было классно! Рекомендую! Миная нам посоветовала много интересных мест посетить, помимо информации, заложенной в экскурсии. И пару мест с отличной турецкой едой! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет