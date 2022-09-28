Индивидуальная экскурсия по Балату предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу старого Стамбула.
Без знаменитых дворцов и храмов, но с аутентичной атмосферой, прогулка по узким улочкам района позволит почувствовать дух прошлого.
Посетители увидят
Без знаменитых дворцов и храмов, но с аутентичной атмосферой, прогулка по узким улочкам района позволит почувствовать дух прошлого.
Посетители увидят
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Атмосфера старого Стамбула
- 🏛 Уникальная архитектура Балата
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🌍 Культурное многообразие
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка без затрат
- 📸 Возможность сделать модные фото
Что можно увидеть
- Мечеть Гюль-Джами
- Константинопольский Патриархат
- Церковь Святого Георгия
- Греческий православный лицей
- Синагога Ахрида
- Церковь Святого Стефана
- Мечеть Феррух Кетхюда
Описание экскурсии
Старобытный Балат
Район Балат — самый старый из ныне существующих. Местные кварталы это ценнейшая кладезь истории города и нестандартной архитектуры. Прогуливаясь по «городу в городе», вы удивитесь многогранности турецкого мегаполиса. Пока мы будем петлять узкими улочками, над которыми сушится на веревках белье жителей, я объясню значение названия района, расскажу о судьбе «еврейских кварталов» и
покажу средневековые жилища из глины c кровлей из шифера.
Во время прогулки вы увидите:
- Мечеть Гюль-Джами — святыню, бывшую прежде церковью Святой Феодосии. Мы осмотрим фасад и поговорим о турецком святом Гюль Баба, к гробнице которого (узнаете, его ли на самом деле) можно пройти по узенькой лесенке неподалеку от старого алтаря.
- Константинопольский Патриархат, кафедральный собор которого перенесли в квартал Фенер при непосредственном участии Бориса Годунова. Вы узнаете о том, как комплекс переживал сложные времена, подвергался стихийным бедствиям, испытаниям огнем и землетрясениями, но непременно возрождался вновь и вновь.
- Церковь Святого Георгия — самую древнюю постройку комплекса патриархата, некогда бывшую частью женской монастырской обители.
- Греческий православный лицей — истинный памятник турецкому зодчеству, который горожане прозвали «красной школой». Вы услышите о падении Константинополя, возрождении греческой общины падишахом и узнаете, откуда пришлось везти глиняные кирпичи и гранитную крошку.
- Синагогу Ахрида — самую старую из стамбульских синагог, притом вмещающую свыше 5 сотен прихожан. Я объясню, почему кафедра выполнена в форме носа галеры, расскажу о свитках Торы и проповедях легендарного раввина Шаббатаи Зеви. Нужно отметить, что туристам попасть в синагогу Ахрида просто так не получится: необходимо изначально договориться с Большим Раввинатом Турции.
- «Склон с лестницей» — именно так переводится название улицы Мердинвенли йокуш на русский. Отсюда к морскому побережью ведут два широких лестничных пролета, и именно здесь можно сделать самые модные фотографии.
- Церковь Святого Стефана, которую нередко именуют «железной». Увидев — вы поймете, почему.
- Мечеть Феррух Кетхюда — возможно, одну из работ знаменитого зодчего Мимара Синана. Я переведу для вас надпись над входными воротами и открою историю памятника.
Организационные детали
- Прогулка полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются.
- Просьба надеть удобную обувь — ходить будем много!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сусанна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Великолепная экскурсия с прекрасной Зульфиёй. Время прошло очень быстро и незаметно. Район Балат считаю обязательным местом для посещения. Необычные достопримечательности и просто удовольствие для глаз. Виды с холма Пьера Лотти словами не описать. Зульфия нас не грузила датами, а рассказывала интересные факты, за что ей огромное спасибо. У нас получилась не экскурсия, а душевная и познавательная прогулка.
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Замечательный город, замечательный экскурсовод! Сусанна- молодая интересная женщина любящая город, живущая в нем, много знающая, интересующаяся историей. Так как мы были в Стамбуле не первый раз, для нас она провела
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Вместо Сусанны экскурсию для нас провел для нас гид Бахтияр. Экскурсия по району Балат подходит для тех, кто хочет увидеть живой, нетуристический Стамбул. Узкие улочки, маленькие древние мечети, жемчужина средневекового
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О
Добрый день! Экскурсия с Бахтияром нам очень понравилась. Бахтияр показал нам совершенно другой Стамбул, который мы не видели! Бахтияр очень много рассказал интересных фактов о неизвестных для основной массы туристов районах Стамбула. Был очень доброжелательный, энергичный, дружелюбный! Наша прогулка экскурсия доставила нам много удовольствия! Спасибо!
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Гид у нас была не Сусанна, а Миная:). Прекрасная девушка и рассказчик. Все было довольно интересно, мы забросали ее вопросами про турецкую жизнь! Короче, было классно! Рекомендую! Миная нам посоветовала много интересных мест посетить, помимо информации, заложенной в экскурсии. И пару мест с отличной турецкой едой!
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А
Хорошая информативная экскурсия, время пролетело очень быстро. Гид достаточно хорошо владеет темой, учёл все пожелания, а так же поделился информацией которая помогла выстроить дальнейший отдых.
Спасибо!
Спасибо!
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