Приглашаем вас прогуляться по той части Стамбула, где исторически соединились разные культуры. Они превратили район в настоящий калейдоскоп узких улочек и разноцветных домиков. Также здесь сохранилось много церквей разных конфессий.
На экскурсии мы рассмотрим яркие здания, поплутаем по извилистым переулкам и поговорим об истории и культуре Балата.
На экскурсии мы рассмотрим яркие здания, поплутаем по извилистым переулкам и поговорим об истории и культуре Балата.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
- Константинопольский патриархат. Вы увидите богато украшенный патриарший трон, сохранившийся со времён Византийской империи
- Греческая школа. Мы взглянем на уникальное образовательное учреждение, основанное ещё в 15 веке. Общее количество учеников здесь до сих пор не превышает и 100 человек
- Разноцветные дома. И конечно, мы погуляем по уютным улочкам, полюбуемся колоритными фасадами и найдём самые лучшие фотолокации
Гид расскажет, как этот цветной островок причудливых переулков органично вписался в многовековую историю Стамбула. Объяснит, как складывались и развивались культурные традиции Балата.
Организационные детали
- Для посещения района Балат нужен проездной на трамвай
- Мы посещаем патриархат, для входа должна быть соответствующая одежда для мужчин и женщин
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Египетском базаре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмут — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 7748 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Махмут, я профессиональный гид по одному из самых завораживающих городов мира, Стамбулу. Здесь пересечения истории и культуры разных народов разнообразны и увлекательны. Эти процессы всегдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 окт 2024
Хотелось бы чуть больше «исторической справки» по обьектам, которые посещаем по маршруту.
Про Константинопольский патриархат, про отношения с московским; про болгарскую церковь.
Но в целом суперидея с такой экскурсией, с выбором локации,
Про Константинопольский патриархат, про отношения с московским; про болгарскую церковь.
Но в целом суперидея с такой экскурсией, с выбором локации,
Т
Татьяна
29 сен 2024
Очень довольны экскурсоводом Махмутом! Рассказывал интересно. После экскурсии осталось приятное послевкусие!
M
Mariia
23 сен 2024
Экскурсия превзошла все ожидания! Гиды Ахмет и Махмут рассказали много всего интересного про район, да и в целом про Турцию, были очень вежливы, никогда не отказывали в том чтобы мы могли остановиться и сделать фото. Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
Е
Елена
21 сен 2024
Благодарю за интересную экскурсию гида Махмуда. Посетив разные места Стамбула, была очень удивлена увидеть что то новенькое, не обычное. Мне очень понравилось, что по окончании экскурсии можно самим попить чай, кофе в домах с видом на Золотой рог. Доехать туда и обратно удобно на трамвае. Не забывайте брать с собой Истамбул карту. В программе посещение Патриархии, помните о соответствующей одежде.
Е
Екатерина
16 сен 2024
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Непередаваемая атмосфера города! Стамбул открывается с другой стороны. Кажется, что ты уже все знаешь об этом городе, но он полон сюрпризов и загадок! Многое зависит
Наталья
13 сен 2024
Супер тур!
Не многим туристам удается узнать об этом разноцветном и завораживающим дух районе Стамбула и тем более посетить его. Прогулка по этим улочкам позволила мне отдохнуть от шумного центра
Не многим туристам удается узнать об этом разноцветном и завораживающим дух районе Стамбула и тем более посетить его. Прогулка по этим улочкам позволила мне отдохнуть от шумного центра
Анна
12 сен 2024
Прекрасная экскурсия прошла в форме непринужденной прогулки. Экскурсию сопровождал своим увлекательным рассказом гид Махмут. Спасибо гиду за показ этого удивительного уголка города с такой необычной историей. Экскурсия длилась 2 часа. В конце экскурсии гид Махмут пригласил на чаепитие в очень атмосферное кафе Балата. Вкусный чай и замечательный вид достойно закончили нашу прогулку.
Входит в следующие категории Стамбула
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