Т Татьяна

Про Константинопольский патриархат, про отношения с московским; про болгарскую церковь.

Но в целом суперидея с такой экскурсией, с выбором локации, читать дальше формированием маршрута.

Но тем, у кого есть проблемы с двигательным аппаратом, надо учитывать, что это нетривиальная прогулка. Много спусков и подьемов. Но они стоят усилий путешественников.

Огромное спасибо организаторам, что оперативно отвечают на вопросы по локации и пр: Стамбул - такой муравейник, заблудиться несложно Хотелось бы чуть больше «исторической справки» по обьектам, которые посещаем по маршруту.Про Константинопольский патриархат, про отношения с московским; про болгарскую церковь.Но в целом суперидея с такой экскурсией, с выбором локации,

Т Татьяна Очень довольны экскурсоводом Махмутом! Рассказывал интересно. После экскурсии осталось приятное послевкусие!

M Mariia Экскурсия превзошла все ожидания! Гиды Ахмет и Махмут рассказали много всего интересного про район, да и в целом про Турцию, были очень вежливы, никогда не отказывали в том чтобы мы могли остановиться и сделать фото. Однозначно рекомендуем эту экскурсию!

Е Елена Благодарю за интересную экскурсию гида Махмуда. Посетив разные места Стамбула, была очень удивлена увидеть что то новенькое, не обычное. Мне очень понравилось, что по окончании экскурсии можно самим попить чай, кофе в домах с видом на Золотой рог. Доехать туда и обратно удобно на трамвае. Не забывайте брать с собой Истамбул карту. В программе посещение Патриархии, помните о соответствующей одежде.

Е Екатерина читать дальше от проводника. Гид Махмуд просто потрясающий! Экскурсия прошла очень легко, непринужденно, в дружеской обстановке. Мне понравился не только рассказ, но и то, какое настроение задал нам гид. Я осталась очень довольна! Экскурсия превзошла все мои ожидания! Непередаваемая атмосфера города! Стамбул открывается с другой стороны. Кажется, что ты уже все знаешь об этом городе, но он полон сюрпризов и загадок! Многое зависит

Наталья

Не многим туристам удается узнать об этом разноцветном и завораживающим дух районе Стамбула и тем более посетить его. Прогулка по этим улочкам позволила мне отдохнуть от шумного центра читать дальше и погрузиться в волшебную атмосферу полную загадочных построек и невероятных эмоций. Спасибо огромное гиду Мадмуду за безупречную организацию и проведение тура. Он рассказал нам много легенд об этом месте и обратил наше внимание на такие закоулочки и их детали, которые, гуляя просто без гида, и не заметишь. Всем супер рекомендую 🤩 Супер тур!Не многим туристам удается узнать об этом разноцветном и завораживающим дух районе Стамбула и тем более посетить его. Прогулка по этим улочкам позволила мне отдохнуть от шумного центра