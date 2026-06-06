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Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам

Открыть гламурный, хипстерский, богемный и неформальный Стамбул на прогулке с местным жителем
У Стамбула десятки лиц: исторические районы здесь внезапно переходят в трущобы, а деловые кварталы сменяются цыганскими поселениями.

Предлагаю не ограничиваться туристическим фасадом города и перейти на новый уровень знакомства с ним! Я открою для вас альтернативный Стамбул — с ресторанами Нишанташи, яркими лестницами Джихангира, граффити Каракёя и барами Моды.
5
144 отзыва
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам

Описание экскурсии

Четыре района — четыре Стамбула

В основе нашей прогулки — уголки города, которые раскроют для вас альтернативный, светский, нетуристический Стамбул. И все же каждый из них имеет свой характер и колорит, за что я их так люблю:

  • Нишанташи — здесь вы погрузитесь в гламурную атмосферу, будто из турецких сериалов, пройдете мимо богемных кафешек и ресторанов. А еще мы посетим кошачий парк, где в специальных домиках обитают сотни кошек, которых в городе обожают.
  • Джихангир — район креативной молодежи, диджеев и музыкантов. Вы легко почувствуете местную творческую атмосферу, полюбуетесь видами с высокого холма и сделаете фото на цветных лестницах.
  • Каракёй, цитадель стамбульских хипстеров, шумный и живой. Здесь найдем бесчисленные граффити и порадуем себя турецким стрит-фудом.
  • Мода — тусовочный полуостров в азиатской части города: сюда мы доберемся на кораблике через пролив Босфор и встретим закат на берегу Мраморного моря. Это один из самых раскрепощенных районов Стамбула с неспящими барами, пикниками и йогой на траве.

Собрать образы Стамбула воедино

Этот город похож на лоскутное одеяло, я же помогу вам сложить полную картинку и подметить самое важное в Стамбуле: расскажу, как живут обычные люди, как отличаются традиции и быт в религиозных и светских кварталах, куда идти за дизайнерскими вещами, а куда — за историческими открытиями. Вы найдете самые фотогеничные кварталы и вообще поймете, как не затеряться в этом огромном мегаполисе.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто уже познакомился с главными достопримечательностями и готов выйти за пределы Султанахмет, чтобы увидеть современный бурлящий жизнью город, затеряться в толпе местных жителей и попробовать уличную турецкую еду.

Организационные детали

Мы будем использовать общественный транспорт, так что вам нужно будет иметь при себе стамбульский проездной — Истанбулкарт — или наличные для его покупки.
Экскурсия проходит в формате дружеской прогулки и не является исторической.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1070 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
ШИ-КАР-НО!
Сразу после заселения в отель, мы пошли на встречу с Марией. И пойти на прогулку сразу же - это было вторым правильным решением, потому что первым было несомненно выбрать экскурсию
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Марии здесь на Трипстере!
Ну просто супер знакомство со Стамбулом! 25 тысяч шагов с вертикальной активностью 19 этажей и при этом маршрут так построен, что ты не чувствуешь этих перепадов!
Мы были с сестрой и мы в абсолютном восторге!
Наверное благодаря Марии в том числе, мы влюбились в этот город!
Без спешки, с учетом дополнительных пожеланий прогулка прошла на одном дыхании.
Как с другом погуляли и узнали очень много именно житейских интересностей!
РЕКОМЕНДУЮ!
И внимание, было так легко и круто, что мы гуляли 8 (!!!) часов, а не 5. За что также большое спасибо Марии!

ШИ-КАР-НО!
ШИ-КАР-НО!
ШИ-КАР-НО!
ШИ-КАР-НО!
ШИ-КАР-НО!
ШИ-КАР-НО!
ШИ-КАР-НО!
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Е
Благодарим Марию за путешествие по Стамбулу, именно путешествие, не просто прогулка, все на одном дыхании, увлекательно, интересно. Видно, что человек влюблен в этот город, и мы влюбились тоже 🫶 Обязательно еще вернемся и погуляем по другим местам с ней. Уже посоветовали друзьям эту экскурсию!
Благодарим Марию за путешествие по Стамбулу, именно путешествие, не просто прогулка, все на одном дыхании, увлекательно,
Благодарим Марию за путешествие по Стамбулу, именно путешествие, не просто прогулка, все на одном дыхании, увлекательно,
Благодарим Марию за путешествие по Стамбулу, именно путешествие, не просто прогулка, все на одном дыхании, увлекательно,
Благодарим Марию за путешествие по Стамбулу, именно путешествие, не просто прогулка, все на одном дыхании, увлекательно,
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Алексей
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
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О
Все прошло отлично, в формате дружеской прогулки по разным районам Стамбула. Мария очень хорошо рассказала о буднях жителей, о том, как они отдыхают, сориентировала по нашим интересам. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в сегодняшнюю жизнь Стамбула.
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В
Отличная прогулка, Мария ведет неспешно в Вашем ритме, но при этом интересно и познавательно) узнал много как живут экспаты в Турции👍🏻
Отличная прогулка, Мария ведет неспешно в Вашем ритме, но при этом интересно и познавательно) узнал много как живут экспаты в Турции👍🏻
Отличная прогулка, Мария ведет неспешно в Вашем ритме, но при этом интересно и познавательно) узнал много как живут экспаты в Турции👍🏻
Отличная прогулка, Мария ведет неспешно в Вашем ритме, но при этом интересно и познавательно) узнал много как живут экспаты в Турции👍🏻
Отличная прогулка, Мария ведет неспешно в Вашем ритме, но при этом интересно и познавательно) узнал много как живут экспаты в Турции👍🏻
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Е
Мария оказалась прекрасным человеком, знатоком города, эрудированным собеседником. Время с ней пролетело незаметно. Рекомендую от души!
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