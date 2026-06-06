Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Открыть гламурный, хипстерский, богемный и неформальный Стамбул на прогулке с местным жителем
У Стамбула десятки лиц: исторические районы здесь внезапно переходят в трущобы, а деловые кварталы сменяются цыганскими поселениями.
Предлагаю не ограничиваться туристическим фасадом города и перейти на новый уровень знакомства с ним! Я открою для вас альтернативный Стамбул — с ресторанами Нишанташи, яркими лестницами Джихангира, граффити Каракёя и барами Моды.
В основе нашей прогулки — уголки города, которые раскроют для вас альтернативный, светский, нетуристический Стамбул. И все же каждый из них имеет свой характер и колорит, за что я их так люблю:
Нишанташи — здесь вы погрузитесь в гламурную атмосферу, будто из турецких сериалов, пройдете мимо богемных кафешек и ресторанов. А еще мы посетим кошачий парк, где в специальных домиках обитают сотни кошек, которых в городе обожают.
Джихангир — район креативной молодежи, диджеев и музыкантов. Вы легко почувствуете местную творческую атмосферу, полюбуетесь видами с высокого холма и сделаете фото на цветных лестницах.
Каракёй, цитадель стамбульских хипстеров, шумный и живой. Здесь найдем бесчисленные граффити и порадуем себя турецким стрит-фудом.
Мода — тусовочный полуостров в азиатской части города: сюда мы доберемся на кораблике через пролив Босфор и встретим закат на берегу Мраморного моря. Это один из самых раскрепощенных районов Стамбула с неспящими барами, пикниками и йогой на траве.
Собрать образы Стамбула воедино
Этот город похож на лоскутное одеяло, я же помогу вам сложить полную картинку и подметить самое важное в Стамбуле: расскажу, как живут обычные люди, как отличаются традиции и быт в религиозных и светских кварталах, куда идти за дизайнерскими вещами, а куда — за историческими открытиями. Вы найдете самые фотогеничные кварталы и вообще поймете, как не затеряться в этом огромном мегаполисе.
Кому подойдёт прогулка
Всем, кто уже познакомился с главными достопримечательностями и готов выйти за пределы Султанахмет, чтобы увидеть современный бурлящий жизнью город, затеряться в толпе местных жителей и попробовать уличную турецкую еду.
Организационные детали
Мы будем использовать общественный транспорт, так что вам нужно будет иметь при себе стамбульский проездной — Истанбулкарт — или наличные для его покупки. Экскурсия проходит в формате дружеской прогулки и не является исторической.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1070 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
ШИ-КАР-НО! Сразу после заселения в отель, мы пошли на встречу с Марией. И пойти на прогулку сразу же - это было вторым правильным решением, потому что первым было несомненно выбрать экскурсию читать дальшеуменьшить
Марии здесь на Трипстере! Ну просто супер знакомство со Стамбулом! 25 тысяч шагов с вертикальной активностью 19 этажей и при этом маршрут так построен, что ты не чувствуешь этих перепадов! Мы были с сестрой и мы в абсолютном восторге! Наверное благодаря Марии в том числе, мы влюбились в этот город! Без спешки, с учетом дополнительных пожеланий прогулка прошла на одном дыхании. Как с другом погуляли и узнали очень много именно житейских интересностей! РЕКОМЕНДУЮ! И внимание, было так легко и круто, что мы гуляли 8 (!!!) часов, а не 5. За что также большое спасибо Марии!
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Е
Екатерина
Благодарим Марию за путешествие по Стамбулу, именно путешествие, не просто прогулка, все на одном дыхании, увлекательно, интересно. Видно, что человек влюблен в этот город, и мы влюбились тоже 🫶 Обязательно еще вернемся и погуляем по другим местам с ней. Уже посоветовали друзьям эту экскурсию!
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Алексей
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую😀
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О
Ольга
Все прошло отлично, в формате дружеской прогулки по разным районам Стамбула. Мария очень хорошо рассказала о буднях жителей, о том, как они отдыхают, сориентировала по нашим интересам. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в сегодняшнюю жизнь Стамбула.
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В
Всеволод
Отличная прогулка, Мария ведет неспешно в Вашем ритме, но при этом интересно и познавательно) узнал много как живут экспаты в Турции👍🏻
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Е
Ева
Мария оказалась прекрасным человеком, знатоком города, эрудированным собеседником. Время с ней пролетело незаметно. Рекомендую от души!
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