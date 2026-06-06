У Стамбула десятки лиц: исторические районы здесь внезапно переходят в трущобы, а деловые кварталы сменяются цыганскими поселениями. Предлагаю не ограничиваться туристическим фасадом города и перейти на новый уровень знакомства с ним! Я открою для вас альтернативный Стамбул — с ресторанами Нишанташи, яркими лестницами Джихангира, граффити Каракёя и барами Моды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Четыре района — четыре Стамбула

В основе нашей прогулки — уголки города, которые раскроют для вас альтернативный, светский, нетуристический Стамбул. И все же каждый из них имеет свой характер и колорит, за что я их так люблю:

Нишанташи — здесь вы погрузитесь в гламурную атмосферу, будто из турецких сериалов, пройдете мимо богемных кафешек и ресторанов. А еще мы посетим кошачий парк, где в специальных домиках обитают сотни кошек, которых в городе обожают.

— здесь вы погрузитесь в гламурную атмосферу, будто из турецких сериалов, пройдете мимо богемных кафешек и ресторанов. А еще мы посетим кошачий парк, где в специальных домиках обитают сотни кошек, которых в городе обожают. Джихангир — район креативной молодежи, диджеев и музыкантов. Вы легко почувствуете местную творческую атмосферу, полюбуетесь видами с высокого холма и сделаете фото на цветных лестницах.

— район креативной молодежи, диджеев и музыкантов. Вы легко почувствуете местную творческую атмосферу, полюбуетесь видами с высокого холма и сделаете фото на цветных лестницах. Каракёй , цитадель стамбульских хипстеров, шумный и живой. Здесь найдем бесчисленные граффити и порадуем себя турецким стрит-фудом.

, цитадель стамбульских хипстеров, шумный и живой. Здесь найдем бесчисленные граффити и порадуем себя турецким стрит-фудом. Мода — тусовочный полуостров в азиатской части города: сюда мы доберемся на кораблике через пролив Босфор и встретим закат на берегу Мраморного моря. Это один из самых раскрепощенных районов Стамбула с неспящими барами, пикниками и йогой на траве.

Собрать образы Стамбула воедино

Этот город похож на лоскутное одеяло, я же помогу вам сложить полную картинку и подметить самое важное в Стамбуле: расскажу, как живут обычные люди, как отличаются традиции и быт в религиозных и светских кварталах, куда идти за дизайнерскими вещами, а куда — за историческими открытиями. Вы найдете самые фотогеничные кварталы и вообще поймете, как не затеряться в этом огромном мегаполисе.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто уже познакомился с главными достопримечательностями и готов выйти за пределы Султанахмет, чтобы увидеть современный бурлящий жизнью город, затеряться в толпе местных жителей и попробовать уличную турецкую еду.

Организационные детали

Мы будем использовать общественный транспорт, так что вам нужно будет иметь при себе стамбульский проездной — Истанбулкарт — или наличные для его покупки.

Экскурсия проходит в формате дружеской прогулки и не является исторической.