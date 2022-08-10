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Описание
Что вас ожидает
Четыре района — четыре Стамбула
В основе нашей прогулки — уголки города, которые раскроют для вас альтернативный, светский, нетуристический Стамбул. И все же каждый из них имеет свой характер и колорит, за что я их так люблю:
Нишанташи — здесь вы погрузитесь в гламурную атмосферу, будто из турецких сериалов, пройдете мимо богемных кафешек и ресторанов. А еще мы посетим кошачий парк, где в специальных домиках обитают сотни кошек, которых в городе обожают.
Джихангир — район креативной молодежи, диджеев и музыкантов. Вы легко почувствуете местную творческую атмосферу, полюбуетесь видами с высокого холма и сделаете фото на цветных лестницах.
Каракёй, цитадель стамбульских хипстеров, шумный и живой. Здесь найдем бесчисленные граффити и порадуем себя турецким стрит-фудом.
Мода — тусовочный полуостров в азиатской части города: сюда мы доберемся на кораблике через пролив Босфор и встретим закат на берегу Мраморного моря. Это один из самых раскрепощенных районов Стамбула с неспящими барами, пикниками и йогой на траве.
Собрать образы Стамбула воедино
Этот город похож на лоскутное одеяло, я же помогу вам сложить полную картинку и подметить самое важное в Стамбуле: расскажу, как живут обычные люди, как отличаются традиции и быт в религиозных и светских кварталах, куда идти за дизайнерскими вещами, а куда — за историческими открытиями. Вы найдете самые фотогеничные кварталы и вообще поймете, как не затеряться в этом огромном мегаполисе.
Кому подойдёт прогулка
Всем, кто уже познакомился с главными достопримечательностями и готов выйти за пределы Султанахмет, чтобы увидеть современный бурлящий жизнью город, затеряться в толпе местных жителей и попробовать уличную турецкую еду.
Организационные детали
Мы будем использовать общественный транспорт, так что вам нужно будет иметь при себе стамбульский проездной — Истанбулкарт — или наличные для его покупки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
площадь Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела 64 экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Мария, я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Nadezhda
10 авг 2022
Здравствуйте. Ходили на прогулку с Марией по нетуристическим маршрутам. Я считаю, что для первого посещения Стамбула и первого дня пребывания в этом мегаполисе-это то, что нужно! А уже на следующий день мы пошли по традиционным маршрутам.
А
Анжела
7 авг 2022
Очень понравился тур. Много узнали Нового интересного. Маша оченьдоброжелательная, энергичная.
E
Ekaterina
6 авг 2022
Мария провела отличную экскурсию! Если Вы хотите увидеть другой Стамбул и влюбится в него ещё сильнее - эта экскурсия отличный вариант!
Е
Елена
4 авг 2022
Спасибо Марии за чудесный рассказ и показ районов Стамбула! Была в Стамбуле много раз, но Марии удалось открыть и для меня что то новое! Однозначно рекомендую
М
Марат
1 авг 2022
Очень интересная выдалась экскурсия! Приятный и открытый экскурсовод знающий свое дело.
Элина
1 авг 2022
Мария прекрасный проводник по бесноватому, многоголосому, чудесному Стамбулу. Активная, быстрая, много знающая, большая оптимистка, заражвющая своим настроем всех вокруг. Мы прогулялись по хипстерскому району, посмотрели на кототерапию, влюбились в спокойствие городского парка с дружелюбными стамбульцами, оценили новую набережную
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Ирина
1 авг 2022
Одна из моих лучших экскурсий. Мария отлично построила маршрут и это похоже на прогулку с другом, который любит Стамбул. Мы увидели город с другой стороны, очень интересно и не похоже на стандартную экскурсию по достопримечательностям. Рекомендую всем данную экскурсию)
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Mila
31 июля 2022
Мария, замечательный человек, путеводитель по нестандартным площадкам. Очень интересно рассказывает, помогает, подскажет что купить. Максимально комфортно провели время, спокойно без суеты. Выслушает все пожелания. Рекомендуем
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настя
28 июля 2022
Спасибо, отличная прогулка!
Татьяна
25 июля 2022
Прогулка с Марией была действительно очень дружеской и теплой. Все было на высшем уровне. Хотя я и была первый раз в Стамбуле, мне хотелось изучить город именно с местным жителем, который расскажет про фишки города, поможет ориентироваться и покажет самые интересные нетуристические места. Мы побывали в 4х разных районах, где в каждом присутствовал свой колорит, посмотрели чудесный парк кошек, проплыли из Европы в Азию на теплоходе, попробовали рыбную шаурму, выпили турецкий кофе со потрясающе свежими сладостями, поднялись на смотровую, где совсем не было туристов. При этом весь наш путь Маша очень непринужденно и интересно рассказывала про достопримечательности, которые нам встречались, про жизнь турков, показывала какие-то детали городской архитектуры, на которые я бы даже не обратила внимание. Мне было очень интересно:) Время нашей встречи-экскурсии пролетело незаметно. В конце вечера мы прогулялись по набережной рядом с районом Кадыкёй, и я закупилась классными недорогими сувенирами. Рекомендую трип с Машей людям, которых также как и меня цепляют нетуристические маршруты, которым хочется узнать город изнутри, увидеть нечто большее и просто классно провести время в Стамбуле. Маша ты супер! Спасибо тебе ещё раз за эту прогулку!
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Ксения
22 июля 2022
Когда смотришь на город глазами любящего человека, открываешь совершенно невероятные и самые прекрасные его черты и грани. За несколько часов на дружеской прогулке с Марией с Вами случится чудо: вы научитесь чувствовать и слышать Стамбул,как свой родной город, замедлите свой бег и излечитесь от суеты, ощутите радость встречи и узнавания. Я очень благодарна за прекрасный день и наше общение!
Анастасия
22 июля 2022
Экскурсия очень крутая! Мария знает много интересного про город, так же было увлекательно послушать как живётся экспату с Стамбуле. Маршрут хорошо продуман, очень много нового узнали во время экскурсии о современном Стамбуле. Спасибо Марие за прекрасное времяпровождение
Елена
19 июля 2022
Спасибо Маше за увлекательное путешествие по Стамбулу. Благодаря ей я смогла увидеть как многогранен, как интересен, как красив Стамбул. Маша показывает очень много и показывает с любовью. Она станет одновременно и вашим проводником, и вашей подругой. Хочется отметить, что Маша добрый, отзывчивый человек. Во время экскурсии со мной произошел неприятный инциндент, и Маша не осталась равнодушна к моей беде, за что ей отдельная благодарность.
Н
Наталья
18 июля 2022
Добрый день. Я получила огромное удовольствие от экскурсии "Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам", которая состоялась 9 июля 2022 г. Я нашла эту экскурсию по описанию, которое составлено очень увлекательно, и, как выяснилось, предельно правдиво. Мария - отличный и знающий собеседник и компаньон по прогулке. Кстати в этот день мы находили 20 тыс шагов (!), так что одеться и обуться надо сообразно основательной прогулке, чтобы пройти по паркам, взобраться на крутые мощеные улочки, прошагать по ступеням, продефилировать по набережной и пройти морем. Попадая в новое место, я стараюсь прогуляться в обществе знатоков местной специфики, но встреча с Марией перевернула мое представление о знакомстве с другим. Показать интересное, запоминающееся и особенное может только человек, который очень любит город, интересуется его жизнью и живет вместе со своим городом. Встретиться с таким человеком - большая удача. Мария - это удача, для тех кто собирается открыть для себя "местный" Стамбул. Маршрут составлен очень логично и объединяет в себе звездные локации, виды, запахи и вкусы. Уверена, что в одиночку увидеть подобное за 20 тыс. шагов просто нереально. Ищите Марию! С благодарностью и восхищением, Наталья.
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татьяна
12 июля 2022
Экскурсия была классной. Мне и ребёнку 7 лет все очень понравилось. Спасибо огромное Маше, время с ней лучшее что было в нашей поездки в Стамбул.
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