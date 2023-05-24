Полет на воздушном шаре - мечта миллионов, и лучше может быть только полет на воздушном шаре в красивейшей провинции Турции Денизли, в легендарной долине белоснежных травертинов - Памуккале. Расстояние от Стамбула составляет более 500 километров, и Вы можете выбрать наиболее удобный способ добраться до центральной части страны.

Полет на воздушном шаре - абсолютно безопасен. Опытный пилот, который будет обеспечивать Ваш комфорт в течение всего путешествия, проведет краткий инструктаж и ознакомит с основными правилами поведения в воздухе, поэтому Вам останется лишь наслаждаться живописными панорамными видами, дышать свежим горным воздухом и планировать следующую экскурсию по историческим местам гостеприимной Турции.