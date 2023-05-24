Прогулка на воздушном шаре в Памуккале из Стамбула

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Прогулка на воздушном шаре в Памуккале из Стамбула
Прогулка на воздушном шаре в Памуккале из Стамбула
Прогулка на воздушном шаре в Памуккале из Стамбула
Прогулка на воздушном шаре в Памуккале из Стамбула
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Полет на воздушном шаре происходит на рассвете
  • Это – идеальное время
  • Чтоб рассмотреть белые склоны Хлопкового Замка с каскадом террас
  • Окруженные кедрами бассейны Клеопатры
  • А также руины амфитеатра
  • Старинные храмы
  • Площади и колонны античного города Иераполис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Полет на воздушном шаре - мечта миллионов, и лучше может быть только полет на воздушном шаре в красивейшей провинции Турции Денизли, в легендарной долине белоснежных травертинов - Памуккале. Расстояние от Стамбула составляет более 500 километров, и Вы можете выбрать наиболее удобный способ добраться до центральной части страны.
Полет на воздушном шаре - абсолютно безопасен. Опытный пилот, который будет обеспечивать Ваш комфорт в течение всего путешествия, проведет краткий инструктаж и ознакомит с основными правилами поведения в воздухе, поэтому Вам останется лишь наслаждаться живописными панорамными видами, дышать свежим горным воздухом и планировать следующую экскурсию по историческим местам гостеприимной Турции.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Полет на воздушном шаре
  • Сертификат на воздушный шар
  • Шампанское после полета
  • Завтрак
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Групповые
2-дневные туры
Многодневные туры
Памуккале
Популярные места
Выездные

Похожие туры из Стамбула

Влюбиться в Турцию: Каппадокия и Стамбул
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
6 дней
Влюбиться в Турцию: Каппадокия и Стамбул
Ретроавто, квадроциклы, воздушные шары и закат с бокалом вина
Каппадокия, аэропорт Кайсери, 15:00
7 авг
21 авг
18 сен
$1 368 за человека
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Авторский тур
5 дней
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Увидеть главные мечети, познакомиться с шеф-поваром «Великолепного века» и посадить дерево
Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
21 июня
1238991 за человека
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
🐴 Конные прогулки
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
2 дня
22 отзыва
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
на ресепшн вашего отеля
Завтра
26 мая
27 мая
28 мая
349 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ