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Что вас ожидает:
- Полет на воздушном шаре происходит на рассвете
- Это – идеальное время
- Чтоб рассмотреть белые склоны Хлопкового Замка с каскадом террас
- Окруженные кедрами бассейны Клеопатры
- А также руины амфитеатра
- Старинные храмы
- Площади и колонны античного города Иераполис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Полет на воздушном шаре - мечта миллионов, и лучше может быть только полет на воздушном шаре в красивейшей провинции Турции Денизли, в легендарной долине белоснежных травертинов - Памуккале. Расстояние от Стамбула составляет более 500 километров, и Вы можете выбрать наиболее удобный способ добраться до центральной части страны.
Полет на воздушном шаре - абсолютно безопасен. Опытный пилот, который будет обеспечивать Ваш комфорт в течение всего путешествия, проведет краткий инструктаж и ознакомит с основными правилами поведения в воздухе, поэтому Вам останется лишь наслаждаться живописными панорамными видами, дышать свежим горным воздухом и планировать следующую экскурсию по историческим местам гостеприимной Турции.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Полет на воздушном шаре
- Сертификат на воздушный шар
- Шампанское после полета
- Завтрак
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер из отеля
- Место начала и завершения?
- Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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