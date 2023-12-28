Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих
В аутентичных заведениях с приятными ценами вы отведаете интересные напитки, горячие блюда и десерты. Посетите базар с товарами из провинций. А попутно мы расскажем о достопримечательностях района.
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Описание
Что вас ожидает
Напитки правителей, экзотические блюда и базар «для своих»
Вы сможете отведать щербет — напиток, который очень любили султаны и султанши Османской империи. А в историческом месте 19 века попробуете любимый напиток первого президента Турции Ататюрка — боза.
После мы посетим знаменитое заведение, где вы сможете продегустировать необычные блюда из мяса и не только — например, суп келепача и бейран. И конечно, не обойдём стороной традиционные десерты, такие как катмер и кюнефе.
Приятным бонусом будет базар, где прогуливаются местные хозяйки и покупают интересные вкусности и сладости, которые привозят сюда с разных уголков страны. Порадовать себя оригинальными покупками сможете и вы.
Уютная прогулка по улочкам Стамбула
Кафе и базары — не всё, что вам предстоит увидеть. Вы погуляете по старинным улочкам, увидите красивые мечети и дома 19 века, древний акведук Валента.
Особое внимание уделим монастырю Пантократора 12 века. Это второй по величине памятник византийского зодчества, сохранившийся от Константинополя. Вы узнаете его судьбу после захвата города османами и услышите о человеке, в честь которого переименовали комплекс. С террасы вам откроются красивые виды на город.
А завершим прогулку у набережной бухты Золотой Рог.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: еда и напитки (в среднем €25 с человека) и общественный транспорт (€2 с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле, если он в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.