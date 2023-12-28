Кухня нашей многонациональной страны впитала традиции разных народов, к тому же в регионах Турции есть свои специалитеты. Всё это многообразие вы сможете оценить в Стамбуле. В аутентичных заведениях с приятными ценами вы отведаете интересные напитки, горячие блюда и десерты. Посетите базар с товарами из провинций. А попутно мы расскажем о достопримечательностях района.

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Описание

Что вас ожидает

Напитки правителей, экзотические блюда и базар «для своих»

Вы сможете отведать щербет — напиток, который очень любили султаны и султанши Османской империи. А в историческом месте 19 века попробуете любимый напиток первого президента Турции Ататюрка — боза.

После мы посетим знаменитое заведение, где вы сможете продегустировать необычные блюда из мяса и не только — например, суп келепача и бейран. И конечно, не обойдём стороной традиционные десерты, такие как катмер и кюнефе.

Приятным бонусом будет базар, где прогуливаются местные хозяйки и покупают интересные вкусности и сладости, которые привозят сюда с разных уголков страны. Порадовать себя оригинальными покупками сможете и вы.

Уютная прогулка по улочкам Стамбула

Кафе и базары — не всё, что вам предстоит увидеть. Вы погуляете по старинным улочкам, увидите красивые мечети и дома 19 века, древний акведук Валента.

Особое внимание уделим монастырю Пантократора 12 века. Это второй по величине памятник византийского зодчества, сохранившийся от Константинополя. Вы узнаете его судьбу после захвата города османами и услышите о человеке, в честь которого переименовали комплекс. С террасы вам откроются красивые виды на город.

А завершим прогулку у набережной бухты Золотой Рог.

Организационные детали