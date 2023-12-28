Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих

Кухня нашей многонациональной страны впитала традиции разных народов, к тому же в регионах Турции есть свои специалитеты. Всё это многообразие вы сможете оценить в Стамбуле.

В аутентичных заведениях с приятными ценами вы отведаете интересные напитки, горячие блюда и десерты. Посетите базар с товарами из провинций. А попутно мы расскажем о достопримечательностях района.
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Напитки правителей, экзотические блюда и базар «для своих»

Вы сможете отведать щербет — напиток, который очень любили султаны и султанши Османской империи. А в историческом месте 19 века попробуете любимый напиток первого президента Турции Ататюрка — боза.

После мы посетим знаменитое заведение, где вы сможете продегустировать необычные блюда из мяса и не только — например, суп келепача и бейран. И конечно, не обойдём стороной традиционные десерты, такие как катмер и кюнефе.

Приятным бонусом будет базар, где прогуливаются местные хозяйки и покупают интересные вкусности и сладости, которые привозят сюда с разных уголков страны. Порадовать себя оригинальными покупками сможете и вы.

Уютная прогулка по улочкам Стамбула

Кафе и базары — не всё, что вам предстоит увидеть. Вы погуляете по старинным улочкам, увидите красивые мечети и дома 19 века, древний акведук Валента.

Особое внимание уделим монастырю Пантократора 12 века. Это второй по величине памятник византийского зодчества, сохранившийся от Константинополя. Вы узнаете его судьбу после захвата города османами и услышите о человеке, в честь которого переименовали комплекс. С террасы вам откроются красивые виды на город.

А завершим прогулку у набережной бухты Золотой Рог.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда и напитки (в среднем €25 с человека) и общественный транспорт (€2 с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле, если он в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеГастрономическиеАкведук ВалентаПопулярные местаПочувствовать себя местнымМечеть ФатихСвятые места

Похожие туры из Стамбула

Стамбул - сердце и душа Турции
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Стамбул: путешествие по страницам истории
Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула
у собора Святой Софии
Завтра
29 дек
30 дек
31 дек
190133 за всё до 6 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
150 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
напротив Собора Св. Софии
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
148 за всё до 4 чел.
Азбука вкусов Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
206 отзывов
Азбука вкусов Стамбула
Открыть самые интересные заведения, оценить многообразие турецкой кухни и услышать о ее традициях
в районе Эминеню
29 дек
31 дек
1 янв
3 янв
35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ