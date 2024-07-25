7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
€27 за человека
7 часов
Водная прогулка
Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€999 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслана25 июля 2024Были в Стамбуле 15 июля, заказывали экскурсию "Увидеть Стамбул", нам её проводил Валерий. Мы были с детьми, было очень жарко,
- ВВладимир22 июля 2024Экскурсия была хорошо организована. Англоязычный и русскоязычный гиды по ходу плавания сменяли друг друга и комментировали что проплываем. Хватили времени и познакомиться с городами-островами и поплавать желающим в Мраморном море.
- ААлла9 июля 2024Увидели все, что заявлено в программе экскурсии. Валерий - приятный человек, общаться с ним было комфортно - он не торопил
- ЛЛев20 июня 2024Мы остались очень довольны экскурсией! За один день мы увидели так много: побывали в европейской и в азиатской частях Стамбула,
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
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