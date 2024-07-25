Однодневные – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Стамбуле, цены от €27. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Увидеть Стамбул
На машине
21 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
250 за всё до 6 чел.
На кораблике - к чудесным Принцевым островам
41 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
27 за человека
Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор
На яхте
На яхте по Босфору
7 часов
Водная прогулка
Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
999 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслана
    25 июля 2024
    Увидеть Стамбул
    Были в Стамбуле 15 июля, заказывали экскурсию "Увидеть Стамбул", нам её проводил Валерий. Мы были с детьми, было очень жарко,
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    Экскурсия прошла на одном дыхании. Валерий показал нам все значимые места, рассказал о тонкостях турецкой жизни. Мы душевно пообщались и получили удовольствие. В конце экскурсии попросили отвести нас в ресторан с видом на Босфор, тоже все ок! Получили от этого дня все, что хотели! Спасибо!!!

  • В
    Владимир
    22 июля 2024
    На кораблике - к чудесным Принцевым островам
    Экскурсия была хорошо организована. Англоязычный и русскоязычный гиды по ходу плавания сменяли друг друга и комментировали что проплываем. Хватили времени и познакомиться с городами-островами и поплавать желающим в Мраморном море.
  • А
    Алла
    9 июля 2024
    Увидеть Стамбул
    Увидели все, что заявлено в программе экскурсии. Валерий - приятный человек, общаться с ним было комфортно - он не торопил
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    нас, экскурсия фактически длилась дольше заявленных 7 часов. Единственный минус прогулки - когда мы спросили, где можно пообедать, Валерий назвал два ресторана в центре города. Мы выбрали, не особо задумываясь (что считаю нашей личной ошибкой), ресторан на Галатском мосту. Он оказался очень дорогим! Это сильно расстроило моего сына и подпортило впечатление от неплохо проведенного дня. Я бы посоветовала Валерию уточнять у своих туристов, на какие цены они рассчитывают, и с учётом этого советовать рестораны и магазины. Надеюсь, он учтет это в своей работе, потому что он нам понравился как умный, образованный и приветливый человек.

  • Л
    Лев
    20 июня 2024
    Увидеть Стамбул
    Мы остались очень довольны экскурсией! За один день мы увидели так много: побывали в европейской и в азиатской частях Стамбула,
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    посетили главные мечети города, посмотрели интересные улицы в центре. Наш гид Валерий не перегружал нас излишней информацией, а сумел вовремя, по ходу экскурсии, обращать внимание только на самое важное. А в качестве «бонуса» уже после экскурсии проводил нас до тех мест и памятников, которые мы хотели посмотреть самостоятельно. Всем рекомендуем эту экскурсию с Валерием!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Увидеть Стамбул
  2. На кораблике - к чудесным Принцевым островам
  3. Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 999. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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