12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Истоки православия
Современный Стамбул — прямой наследник великого града Константинополя. У верующего православного человека он вызовет не меньший интерес, чем Иерусалим или Святая Гора Афон. Именно здесь возникло само понятие православие, на одном из Вселенских Соборов был утверждён Символ Веры, а Пресвятая Богородица покрыла омофором город и чудесным образом спасла его от захватчиков. По пути от одной церкви к другой я поделюсь религиозным прошлым Стамбула и расскажу о происхождении святынь, которые мы посетим.
Знакомство с немусульманским Стамбулом
Наша паломническая прогулка начнётся с посещения богослужения в одном из православных храмов. В зависимости от дня недели мы примем участие в Божественной литургии в Греческой или Русской церкви. Затем посетим 5-6 уникальных храмов, которые вы не найдёте в стандартных туристических маршрутах. Прогулка охватит:
Экскурсия придётся по душе верующему человеку, желающему прикоснуться к истокам православия. Но не менее интересной она может быть и для путешественника, который хочет не только насладиться красотами и кулинарными изысками Стамбула, но и прочувствовать его силу и величие!