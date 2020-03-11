12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя

Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям

Dmitry
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Dmitry – ваш гид
Многие считают Стамбул мусульманским городом, но на самом деле он весьма толерантен к другим вероисповеданиям.

Сегодня здесь насчитывается более 100 действующих православных храмов — в программу я включил наиболее интересные с исторической и духовной точки зрения.

О других же святынях я обязательно расскажу во время прогулки, а вы при желании посетите их самостоятельно.
77 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — пристань Каракёй
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя

Что вас ожидает

Истоки православия
Современный Стамбул — прямой наследник великого града Константинополя. У верующего православного человека он вызовет не меньший интерес, чем Иерусалим или Святая Гора Афон. Именно здесь возникло само понятие православие, на одном из Вселенских Соборов был утверждён Символ Веры, а Пресвятая Богородица покрыла омофором город и чудесным образом спасла его от захватчиков. По пути от одной церкви к другой я поделюсь религиозным прошлым Стамбула и расскажу о происхождении святынь, которые мы посетим.

Знакомство с немусульманским Стамбулом
Наша паломническая прогулка начнётся с посещения богослужения в одном из православных храмов. В зависимости от дня недели мы примем участие в Божественной литургии в Греческой или Русской церкви. Затем посетим 5-6 уникальных храмов, которые вы не найдёте в стандартных туристических маршрутах. Прогулка охватит:

  • Влахернский храм (Покрова Пресвятой Богородицы)
  • Болгарский храм св. Стефана
  • Храм Марии Монгольской
  • Афонское Подворье Св. Вмч. Пантелеймона
  • Турецкий патриархат
  • Храм Св. Вм. Димитрия Солунского
  • Монастырь «Живоносный источник»

Кому подойдёт прогулка

Экскурсия придётся по душе верующему человеку, желающему прикоснуться к истокам православия. Но не менее интересной она может быть и для путешественника, который хочет не только насладиться красотами и кулинарными изысками Стамбула, но и прочувствовать его силу и величие!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд в общественном транспорте 10-15 лир
  • Пожалуйста, возьмите с собой мелкие купюры и монеты для покупки свечей в храмах и прочих личных расходов
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — пристань Каракёй.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitry
Dmitry
Приглашаю в увлекательное путешествие на родину Православия! Меня зовут Дмитрий, по роду занятий — финансист-фрилансер, а по призванию — заядлый исследователь энергетически сильных мест и православных святынь по всему миру. Неоднократно бывал на Афоне и в паломнических поездках по украинским Лаврам, посетил святые места в Израиле. С начала 2019 живу и работаю в Стамбуле, а в свободное время изучаю наследие великого Константинополя, которым с удовольствием поделюсь с вами!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Всем доброго и плодотворного времени суток! Хочу поделиться своим отзывом об экскурсии "Православный Стамбул...". Однозначно рекомендую для первого, обзорного знакомства с родиной Православия - Константинополем! Особо хочу отметить сочетание цены и качества. Сразу после заказа получил контакты гида - Дмитрия. Связался с ним по WhatsApp высказал свои пожелания обсудили детали экскурсии. Сама экскурсия прошла в неформальной, очень приятной и позитивной обстановке. Посетили и узнали об основных Православных святынях. По ходу экскурсии получили рекомендации по оптимизации своих дальнейших планов по пребыванию в Стамбуле. Спасибо, Дмитрий! Храни тебя Бог!
26 февраля 2020
Экскурсия с Дмитрием была хорошей. Понравилось то, что она передаёт любовь к городу и его истории. Красиво прозвучала тема первой волны русской эмиграции. Приятная дружеская атмосфера во время экскурсии так же хочется отметить. Большое спасибо
21 февраля 2020
Благодарим Дмитрия за проведенную экскурсию! Мы увидели храмы и старинные иконы стоящие у истоков православия. Почувствовали умиротворение, спокойствие и благодать этих святых мест. Побывали на службе и прикоснулись к святым источникам. Кстати, добраться до этих храмов без знающего проводника очень сложно!
Дмитрий обладает знаниями в этой теме, общаться с ним легко и приятно. Он подсказал нам эксклюзивные местечки))) Надеюсь увидимся снова!
27 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Дмитрию за то, что провел для нас экскурсию, именно так, как мы желали. Спасибо за консультации по всем вопросам и за рамками экскурсии, очень помогло сориентироваться в Стамбуле.
25 января 2020
Отличная экскурсия. Перелопатил много предложений, но по православному Стамбулу, кроме Дмитрия никто не проводит. Дмитрий интересный и позитивный человек, показал очень много интересного, прошлись не только туристическими маршрутами. Рассказывает также интересно. В общем всем рекомендую эту экскурсию и самого Дмитрия, получите массу удовольствия, позитива и новых интересных знаний
14 января 2020
Очень понравился формат экскурсии, проведенной Дмитрием - он был креативный. Экскурсоводом были учтены оперативные планы экскурсантов, и предложены альтернативные места для экскурсии, что было очень приятно! Подкупает любовь Дмитрия к своему делу, любовь к людям, и городу Стамбулу, да и ко всей Турции. Рекомендуем привлекать Дмитрия в качестве экскурсовода - он настоящий!
Ольга
26 декабря 2019
Всем православным рекомендую экскурсию Дмитрия! Вы соприкоснетесь с многовековой историей христианства,приложитесь к чудотворным иконам без многочасового ожидания в очередях и толп народа,напьетесь благодатью старинных храмов и узнаете интересные исторические факты,а так же сможете отведать свежих морепродуктов,если озвучите это желание и Дмитрий отведет вас в ресторанчик,о котором туристы и не подозревают.
23 декабря 2019
Ещё раз Спасибо нашему гиду Дмитрию! Все супер! Я даже не ожидала такого глубокого подхода! Все рассказал , показал , дал возможность приложиться к Святыням! Их тут много!!!!❤️️Всем рекомендую !!!!
11 декабря 2019
Великолепная экскурсия, очень интересный рассказчик. Рекомендую как одну из основных по Стамбулу.
4 декабря 2019
Спасибо большое Дмитрию за столь содержательную экскурсию. Очень интересно и одухотворенно пролетел день. Много интересного узнали из истории Византии. Очень рекомендуем посмотреть на Стамбул с одной из интересных его сторон.
Ещё 2 отзыва

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