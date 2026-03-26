12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя

Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям
Многие считают Стамбул мусульманским городом, но на самом деле он весьма толерантен к другим вероисповеданиям.

Сегодня здесь насчитывается более 100 действующих православных храмов — в программу я включил наиболее интересные с исторической и духовной точки зрения.

О других же святынях я обязательно расскажу во время прогулки, а вы при желании посетите их самостоятельно.
5
132 отзыва
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя

Описание экскурсии

Истоки православия

Современный Стамбул — прямой наследник великого града Константинополя. У верующего православного человека он вызовет не меньший интерес, чем Иерусалим или Святая Гора Афон. Именно здесь возникло само понятие православие, на одном из Вселенских Соборов был утверждён Символ Веры, а Пресвятая Богородица покрыла омофором город и чудесным образом спасла его от захватчиков. По пути от одной церкви к другой я поделюсь религиозным прошлым Стамбула и расскажу о происхождении святынь, которые мы посетим.

Знакомство с немусульманским Стамбулом

Наша паломническая прогулка начнётся с посещения богослужения в одном из православных храмов. В зависимости от дня недели мы примем участие в Божественной литургии в Греческой или Русской церкви. Затем посетим 5-6 уникальных храмов, которые вы не найдёте в стандартных туристических маршрутах. Прогулка охватит:

  • Влахернский храм (Покрова Пресвятой Богородицы)
  • Болгарский храм св. Стефана
  • Храм Марии Монгольской
  • Афонское Подворье Св. Вмч. Пантелеймона
  • Турецкий патриархат
  • Храм Св. Вм. Димитрия Солунского
  • Монастырь «Живоносный источник»

Кому подойдёт прогулка

Экскурсия придётся по душе верующему человеку, желающему прикоснуться к истокам православия. Но не менее интересной она может быть и для путешественника, который хочет не только насладиться красотами и кулинарными изысками Стамбула, но и прочувствовать его силу и величие!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд в общественном транспорте 100-150 лир
  • Пожалуйста, возьмите с собой мелкие купюры и монеты для покупки свечей в храмах и прочих личных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
пристань Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1246 туристов
Много лет я путешествую по историческим и духовным местам Восточного христианства: неоднократно бывал на Афоне, в Израиле, Малой Азии, Каппадокии и Месопотамии, посещал древние монастыри и святыни православного мира. С 2019
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года живу в Стамбуле и глубоко изучаю историю, культуру и православное наследие великого Константинополя. На экскурсиях стараюсь делиться не только историческими фактами, но и живым восприятием православной традиции, памяти и духовного наследия Византии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 26 мар 2026
Замечательная экскурсия!
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Елена
Были всего 1 день в Стамбуле и очень хотелось поклониться святыням. Дмитрий встретил нас в порту и так все было у него продуманно,что мы увидели одни из самых значимых мест
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для православного человека. Дмитрий удивительный гид Настолько начитанный, настолько знающий своё дело,что экскурсия которая была 8 часов пролетела незаметно… хотелось его слушать ещё,ещё, и ещё …. спасибо огромное!!!!очень хочется вернуться к вам на экскурсии ещё раз. Рекмендуем Дмитрия однозначно.

Были всего 1 день в Стамбуле и очень хотелось поклониться святыням. Дмитрий встретил нас в порту
Были всего 1 день в Стамбуле и очень хотелось поклониться святыням. Дмитрий встретил нас в порту
Были всего 1 день в Стамбуле и очень хотелось поклониться святыням. Дмитрий встретил нас в порту
Были всего 1 день в Стамбуле и очень хотелось поклониться святыням. Дмитрий встретил нас в порту
Были всего 1 день в Стамбуле и очень хотелось поклониться святыням. Дмитрий встретил нас в порту
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В
Очень понравилась экскурсия с Димитрием.
Рекомендуем года!
Очень понравилась экскурсия с Димитрием.
Очень понравилась экскурсия с Димитрием.
Очень понравилась экскурсия с Димитрием.
Очень понравилась экскурсия с Димитрием.
Очень понравилась экскурсия с Димитрием.
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С
В Стамбуле били впервые. Ничего не знали об этом городе. Списались с Дмитрием заранее. Обговорили наши "хотелки", нас интересовал город, но мы были не против узнать и о религии. Он
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выполнил всё четко. С точки зрения организации очень пунктуальный товарищ. Стиль изложения всё таки больше подходит для взрослых слушателей, для детей рассказ будет суховат. Но мы взрослые и желающие узнать как можно больше, поэтому нам зашло.

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В
Около десяти км пешком, около семи часов рассказов, экскурсы в глубокую историю, названия, которые запоминаются. И Вера . В наших. В разум, в сердце человеческое.
Мы выдержали. Информации море.
Подача истории, форма рассказа выше всяких оценок. Дмитрий --экскурсовод высочайшего уровня. И как человек, нам тоже пришёлся по душе.
Рекомендую. Если эта экскурсия, то до пяти человек, удобная обувь, заинтересованность, выносливость.
Вот так.
Около десяти км пешком, около семи часов рассказов, экскурсы в глубокую историю, названия, которые запоминаются. И
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Svetlana
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим трепетом к истокам нашей Веры. В этих местах действительно чувствуешь историю, чувствуешь тонкие энергии, наполняешься и проникаешься Пониманием. Дмитрий чудесно всё организовал, логистика удобная, несколько часов пешей экскурсии не утомляют. Спасибо за теплое дружеское общение, внимательность и заботу ❤️
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим
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