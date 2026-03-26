12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Современный Стамбул — прямой наследник великого града Константинополя. У верующего православного человека он вызовет не меньший интерес, чем Иерусалим или Святая Гора Афон. Именно здесь возникло само понятие православие, на одном из Вселенских Соборов был утверждён Символ Веры, а Пресвятая Богородица покрыла омофором город и чудесным образом спасла его от захватчиков. По пути от одной церкви к другой я поделюсь религиозным прошлым Стамбула и расскажу о происхождении святынь, которые мы посетим.
Знакомство с немусульманским Стамбулом
Наша паломническая прогулка начнётся с посещения богослужения в одном из православных храмов. В зависимости от дня недели мы примем участие в Божественной литургии в Греческой или Русской церкви. Затем посетим 5-6 уникальных храмов, которые вы не найдёте в стандартных туристических маршрутах. Прогулка охватит:
Влахернский храм (Покрова Пресвятой Богородицы)
Болгарский храм св. Стефана
Храм Марии Монгольской
Афонское Подворье Св. Вмч. Пантелеймона
Турецкий патриархат
Храм Св. Вм. Димитрия Солунского
Монастырь «Живоносный источник»
Кому подойдёт прогулка
Экскурсия придётся по душе верующему человеку, желающему прикоснуться к истокам православия. Но не менее интересной она может быть и для путешественника, который хочет не только насладиться красотами и кулинарными изысками Стамбула, но и прочувствовать его силу и величие!
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд в общественном транспорте 100-150 лир
Пожалуйста, возьмите с собой мелкие купюры и монеты для покупки свечей в храмах и прочих личных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
пристань Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1246 туристов
Много лет я путешествую по историческим и духовным местам Восточного христианства: неоднократно бывал на Афоне, в Израиле, Малой Азии, Каппадокии и Месопотамии, посещал древние монастыри и святыни православного мира.
С 2019 читать дальшеуменьшить
года живу в Стамбуле и глубоко изучаю историю, культуру и православное наследие великого Константинополя. На экскурсиях стараюсь делиться не только историческими фактами, но и живым восприятием православной традиции, памяти и духовного наследия Византии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Olga
Дата посещения: 26 мар 2026
Замечательная экскурсия!
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Елена
Были всего 1 день в Стамбуле и очень хотелось поклониться святыням. Дмитрий встретил нас в порту и так все было у него продуманно,что мы увидели одни из самых значимых мест читать дальшеуменьшить
для православного человека. Дмитрий удивительный гид Настолько начитанный, настолько знающий своё дело,что экскурсия которая была 8 часов пролетела незаметно… хотелось его слушать ещё,ещё, и ещё …. спасибо огромное!!!!очень хочется вернуться к вам на экскурсии ещё раз. Рекмендуем Дмитрия однозначно.
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В
Вера
Очень понравилась экскурсия с Димитрием. Рекомендуем года!
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С
Светлана
В Стамбуле били впервые. Ничего не знали об этом городе. Списались с Дмитрием заранее. Обговорили наши "хотелки", нас интересовал город, но мы были не против узнать и о религии. Он читать дальшеуменьшить
выполнил всё четко. С точки зрения организации очень пунктуальный товарищ. Стиль изложения всё таки больше подходит для взрослых слушателей, для детей рассказ будет суховат. Но мы взрослые и желающие узнать как можно больше, поэтому нам зашло.
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В
Владимир
Около десяти км пешком, около семи часов рассказов, экскурсы в глубокую историю, названия, которые запоминаются. И Вера . В наших. В разум, в сердце человеческое. Мы выдержали. Информации море. Подача истории, форма рассказа выше всяких оценок. Дмитрий --экскурсовод высочайшего уровня. И как человек, нам тоже пришёлся по душе. Рекомендую. Если эта экскурсия, то до пяти человек, удобная обувь, заинтересованность, выносливость. Вот так.
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Svetlana
Экскурсия с Дмитрием была незабываемой! Впечатлений масса! Мы погрузились в тему Православного Константинополя и прониклись большим трепетом к истокам нашей Веры. В этих местах действительно чувствуешь историю, чувствуешь тонкие энергии, наполняешься и проникаешься Пониманием. Дмитрий чудесно всё организовал, логистика удобная, несколько часов пешей экскурсии не утомляют. Спасибо за теплое дружеское общение, внимательность и заботу ❤️
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