12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многие считают Стамбул мусульманским городом, но на самом деле он весьма толерантен к другим вероисповеданиям. Сегодня здесь насчитывается более 100 действующих православных храмов — в программу я включил наиболее интересные с исторической и духовной точки зрения. О других же святынях я обязательно расскажу во время прогулки, а вы при желании посетите их самостоятельно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истоки православия

Современный Стамбул — прямой наследник великого града Константинополя. У верующего православного человека он вызовет не меньший интерес, чем Иерусалим или Святая Гора Афон. Именно здесь возникло само понятие православие, на одном из Вселенских Соборов был утверждён Символ Веры, а Пресвятая Богородица покрыла омофором город и чудесным образом спасла его от захватчиков. По пути от одной церкви к другой я поделюсь религиозным прошлым Стамбула и расскажу о происхождении святынь, которые мы посетим.

Знакомство с немусульманским Стамбулом

Наша паломническая прогулка начнётся с посещения богослужения в одном из православных храмов. В зависимости от дня недели мы примем участие в Божественной литургии в Греческой или Русской церкви. Затем посетим 5-6 уникальных храмов, которые вы не найдёте в стандартных туристических маршрутах. Прогулка охватит:

Влахернский храм (Покрова Пресвятой Богородицы)

Болгарский храм св. Стефана

Храм Марии Монгольской

Афонское Подворье Св. Вмч. Пантелеймона

Турецкий патриархат

Храм Св. Вм. Димитрия Солунского

Монастырь «Живоносный источник»

Кому подойдёт прогулка

Экскурсия придётся по душе верующему человеку, желающему прикоснуться к истокам православия. Но не менее интересной она может быть и для путешественника, который хочет не только насладиться красотами и кулинарными изысками Стамбула, но и прочувствовать его силу и величие!

Организационные детали