Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети

Стамбул — место соединения двух религий на Босфоре.

Вы осмотрите великолепную мечеть Султана Эйюпа, железную церковь Святого Стефана, византийский храм Марии Монгольской и Вселенский Патриархат.

Подниметесь на обзорную площадку с потрясающими панорамами, исследуете радующий глаз район Балат и услышите множество нескучных историй о городе.
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных
Стамбул для любопытных

Что вас ожидает

Мечеть Эйюпа и яркий район Балат

Вы увидите знаменитую мечеть Султана Эйюпа — одно из важнейших мест паломничества для мусульман. Я раскрою, почему она так почитается и как султан Фатих отблагодарил человека, давшего деньги на ее постройку. А на смотровой площадке с прекрасным видом на город расскажу историю любви молодого француза к турчанке. Продолжится прогулка в аутентичном районе Балат с цветными домами: именно здесь проходили съемки турецкого сериала «Чукур».

Христианские святыни в Стамбуле

Мы поговорим о значении религии в Константинополе, зайдем во Вселенский Патриархат и прикоснемся к колонне, к которой приковали Христа перед распятием. А также оценим построенную из железа болгарскую церковь Святого Стефана. В завершение заглянем в церковь Марии Монгольской, сохранившуюся с византийских времен. Вы узнаете, почему она не была обращена османами в мечеть и по какой причине местные жители прозвали ее «кровавой».

Организационные детали

Между удаленными местами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Для этого необходимо иметь Истанбулкарт.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Египетского базара
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир. Вся моя семья живет в Стамбуле с 2009 года. Поэтому на экскурсии я охотно отвечу не только на вопросы по истории города, но и о жизни русского человека на Босфоре. С нетерпением жду нашей встречи.
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