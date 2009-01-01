Что вас ожидает

Мечеть Эйюпа и яркий район Балат

Вы увидите знаменитую мечеть Султана Эйюпа — одно из важнейших мест паломничества для мусульман. Я раскрою, почему она так почитается и как султан Фатих отблагодарил человека, давшего деньги на ее постройку. А на смотровой площадке с прекрасным видом на город расскажу историю любви молодого француза к турчанке. Продолжится прогулка в аутентичном районе Балат с цветными домами: именно здесь проходили съемки турецкого сериала «Чукур».

Христианские святыни в Стамбуле

Мы поговорим о значении религии в Константинополе, зайдем во Вселенский Патриархат и прикоснемся к колонне, к которой приковали Христа перед распятием. А также оценим построенную из железа болгарскую церковь Святого Стефана. В завершение заглянем в церковь Марии Монгольской, сохранившуюся с византийских времен. Вы узнаете, почему она не была обращена османами в мечеть и по какой причине местные жители прозвали ее «кровавой».

Организационные детали

Между удаленными местами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Для этого необходимо иметь Истанбулкарт.