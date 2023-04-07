Посетить турецкий Версаль и познакомиться с достопримечательностями самой атмосферной улицы города
В группе до 18 человек вы отправитесь в большое пешеходное путешествие по европейской части Стамбула.
Познакомитесь с историей, архитектурой и интерьерами дворца, где жили последние султаны Османской империи.
А когда исследуете Цветочный пассаж 19 века, старинные католические храмы, Музей дервишей и другие знаковые места, поймёте, почему Истикляль — улица, без которой невозможно представить наш город.
Познакомитесь с историей, архитектурой и интерьерами дворца, где жили последние султаны Османской империи.
А когда исследуете Цветочный пассаж 19 века, старинные католические храмы, Музей дервишей и другие знаковые места, поймёте, почему Истикляль — улица, без которой невозможно представить наш город.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Долмабахче — европейский шик на турецкой земле
У резиденции султанов, ставшей и символом величия Стамбула, и символом упадка Османской империи, насыщенная история. Вы узнаете, как, почему и по какому эталону решили построить необычный для своей эпохи и культуры дворец. Оцените роскошное убранство помещений. Разберётесь в особенностях устройства комплекса. Увидите богатую коллекцию картин. И рассмотрите оригинальные предметы интерьера, включая шкуру медведя — дар из России — и люстру королевы Виктории.
Истикляль — эссенция Стамбула
Istiklal Caddesi — знаменитая пешеходная улица, где проявляются все контрасты города, и одно из его главных must-see мест. На экскурсии вы посетите несколько знаковых достопримечательностей, познакомитесь с богатым прошлым Истикляля и сделаете фото самого знаменитого трамвая в мире.
- Цветочный пассаж 19 века. Вы увидите крытую галерею с ресторанами, винными погребами, историческими кафе. И рассмотрите архитектуру здания, выполненного, как и большинство зданий улицы, по европейскому типу.
- Храм Антуана Падуанского. Далее в программе история главного католического сооружения Стамбула, в котором вы также узнаете об особенностях местной службы и жилых домов возле церкви.
- Галатасарайский лицей. На улицу Истикляль выходят красивые ворота заведения, построенного еще в 15 веке. Гид расскажет о прошлом старинной школы и её распорядках.
- Церковь Святой Марии Драперис. Перед вами древнейший римско-католический приход в городе. Какие испытания выпали на долю храма, который восстанавливали пять раз, — вы услышите на прогулке.
- Музей крутящихся дервишей. От религиозных собраний до школы и музея — мы проследим ключевые вехи в истории здания. А если захотите, посетим выставку турецкого книгопечатания.
- Галатская башня. Неподалёку вы также осмотрите легендарную башню-символ Стамбула 14 века. После экскурсии вы сможете подняться на смотровую, с которой открывается прекрасный вид на город. Но будьте готовы к длинной очереди.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет во дворец — 450 лир/человека, билет в Музей дервишей — 50 лир/человека
- Позаботьтесь об удобной обуви и головном уборе для комфортной пешей прогулки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Rasim — ваша команда гидов в Стамбуле
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированный гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своем деле. Я работаю с командой увлеченных гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.
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