В группе до 18 человек вы отправитесь в большое пешеходное путешествие по европейской части Стамбула. Познакомитесь с историей, архитектурой и интерьерами дворца, где жили последние султаны Османской империи. А когда исследуете Цветочный пассаж 19 века, старинные католические храмы, Музей дервишей и другие знаковые места, поймёте, почему Истикляль — улица, без которой невозможно представить наш город.

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Описание

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче — европейский шик на турецкой земле

У резиденции султанов, ставшей и символом величия Стамбула, и символом упадка Османской империи, насыщенная история. Вы узнаете, как, почему и по какому эталону решили построить необычный для своей эпохи и культуры дворец. Оцените роскошное убранство помещений. Разберётесь в особенностях устройства комплекса. Увидите богатую коллекцию картин. И рассмотрите оригинальные предметы интерьера, включая шкуру медведя — дар из России — и люстру королевы Виктории.

Истикляль — эссенция Стамбула

Istiklal Caddesi — знаменитая пешеходная улица, где проявляются все контрасты города, и одно из его главных must-see мест. На экскурсии вы посетите несколько знаковых достопримечательностей, познакомитесь с богатым прошлым Истикляля и сделаете фото самого знаменитого трамвая в мире.

Цветочный пассаж 19 века . Вы увидите крытую галерею с ресторанами, винными погребами, историческими кафе. И рассмотрите архитектуру здания, выполненного, как и большинство зданий улицы, по европейскому типу.

. Вы увидите крытую галерею с ресторанами, винными погребами, историческими кафе. И рассмотрите архитектуру здания, выполненного, как и большинство зданий улицы, по европейскому типу. Храм Антуана Падуанского . Далее в программе история главного католического сооружения Стамбула, в котором вы также узнаете об особенностях местной службы и жилых домов возле церкви.

. Далее в программе история главного католического сооружения Стамбула, в котором вы также узнаете об особенностях местной службы и жилых домов возле церкви. Галатасарайский лицей . На улицу Истикляль выходят красивые ворота заведения, построенного еще в 15 веке. Гид расскажет о прошлом старинной школы и её распорядках.

. На улицу Истикляль выходят красивые ворота заведения, построенного еще в 15 веке. Гид расскажет о прошлом старинной школы и её распорядках. Церковь Святой Марии Драперис . Перед вами древнейший римско-католический приход в городе. Какие испытания выпали на долю храма, который восстанавливали пять раз, — вы услышите на прогулке.

. Перед вами древнейший римско-католический приход в городе. Какие испытания выпали на долю храма, который восстанавливали пять раз, — вы услышите на прогулке. Музей крутящихся дервишей . От религиозных собраний до школы и музея — мы проследим ключевые вехи в истории здания. А если захотите, посетим выставку турецкого книгопечатания.

. От религиозных собраний до школы и музея — мы проследим ключевые вехи в истории здания. А если захотите, посетим выставку турецкого книгопечатания. Галатская башня. Неподалёку вы также осмотрите легендарную башню-символ Стамбула 14 века. После экскурсии вы сможете подняться на смотровую, с которой открывается прекрасный вид на город. Но будьте готовы к длинной очереди.

Организационные детали