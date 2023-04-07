Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль

Посетить турецкий Версаль и познакомиться с достопримечательностями самой атмосферной улицы города

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В группе до 18 человек вы отправитесь в большое пешеходное путешествие по европейской части Стамбула.

Познакомитесь с историей, архитектурой и интерьерами дворца, где жили последние султаны Османской империи.

А когда исследуете Цветочный пассаж 19 века, старинные католические храмы, Музей дервишей и другие знаковые места, поймёте, почему Истикляль — улица, без которой невозможно представить наш город.
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
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Описание

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче — европейский шик на турецкой земле

У резиденции султанов, ставшей и символом величия Стамбула, и символом упадка Османской империи, насыщенная история. Вы узнаете, как, почему и по какому эталону решили построить необычный для своей эпохи и культуры дворец. Оцените роскошное убранство помещений. Разберётесь в особенностях устройства комплекса. Увидите богатую коллекцию картин. И рассмотрите оригинальные предметы интерьера, включая шкуру медведя — дар из России — и люстру королевы Виктории.

Истикляль — эссенция Стамбула

Istiklal Caddesi — знаменитая пешеходная улица, где проявляются все контрасты города, и одно из его главных must-see мест. На экскурсии вы посетите несколько знаковых достопримечательностей, познакомитесь с богатым прошлым Истикляля и сделаете фото самого знаменитого трамвая в мире.

  • Цветочный пассаж 19 века. Вы увидите крытую галерею с ресторанами, винными погребами, историческими кафе. И рассмотрите архитектуру здания, выполненного, как и большинство зданий улицы, по европейскому типу.
  • Храм Антуана Падуанского. Далее в программе история главного католического сооружения Стамбула, в котором вы также узнаете об особенностях местной службы и жилых домов возле церкви.
  • Галатасарайский лицей. На улицу Истикляль выходят красивые ворота заведения, построенного еще в 15 веке. Гид расскажет о прошлом старинной школы и её распорядках.
  • Церковь Святой Марии Драперис. Перед вами древнейший римско-католический приход в городе. Какие испытания выпали на долю храма, который восстанавливали пять раз, — вы услышите на прогулке.
  • Музей крутящихся дервишей. От религиозных собраний до школы и музея — мы проследим ключевые вехи в истории здания. А если захотите, посетим выставку турецкого книгопечатания.
  • Галатская башня. Неподалёку вы также осмотрите легендарную башню-символ Стамбула 14 века. После экскурсии вы сможете подняться на смотровую, с которой открывается прекрасный вид на город. Но будьте готовы к длинной очереди.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет во дворец — 450 лир/человека, билет в Музей дервишей — 50 лир/человека
  • Позаботьтесь об удобной обуви и головном уборе для комфортной пешей прогулки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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