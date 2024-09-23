Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей

Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и весёлыми котами.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
4.95
153 отзыва
Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей
Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей
Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45, 10:00

Описание экскурсии

Прогулка по Босфору

Наше путешествие начнётся на пристани Эминьёну, откуда мы отправимся в район Ускюдар на уютном корабле. В течение 20-минутной морской прогулки вы увидите Стамбул в его самом захватывающем виде, а я расскажу о романтической легенде, связанной с происхождением названий Босфора и Девичьей башни. Пересекая воды Золотого Рога, мы насладимся видами на дворец Топкапы, Долмабахче и Девичью башню, а также увидим исторический полуостров Стамбула и величественную мечеть Сулеймание.

Взгляд на Европу из Азии

Мы окажемся в азиатской части Стамбула, в районе Ускюдар, где жители строго чтят традиции. Прогуляемся по живописной набережной и откроем для себя захватывающий вид на весь город. Вы узнаете о богатой истории Ускюдара, услышите интересные факты об античном городе Хрисополе и о двух императорах — Диоклетиане и Константине Великом. А также увидите шедевры архитектора Синана: мечеть Михримах-султан и мечеть Шемси Паша, знаменитую тем, что на её купол не садятся птицы. Вы также посетите бывший дворец бракосочетания и музей кукол, посвящённый династии Османской империи. Гуляя по узким улочкам и живописной гастрономической улице, вы сможете насладиться кофе, приготовленным на песке, и попробовать традиционный десерт — кюнефе.

Контрастный Кузгунджук

Прогуливаясь по набережной Ускюдара, мы окажемся в уютном районе Кузгунджук, где перед вами откроется другой, спокойный и малолюдный Стамбул с зелёными улочками, яркими домами, антикварными лавками и старинными деревянными зданиями, окружёнными дерзкими котами. В Кузгунджуке обстановка полностью меняется: здесь вас ждет более молодой район, основанный греками, турками, евреями и армянами. Район, где мирно соседствуют храмы разных религий, а жители с гордостью украшают свои дома национальными символами. Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать лучший искендер кебаб в городе — традиционное блюдо из говядины.

Неизведанный дворец Бейлербей

Бейлербей — это очаровательный район с живописными улочками, великолепной набережной и зелёными парками на берегу Босфора. Прогулка по знаменитому летнему дворцу Бейлербей перенесёт вас в другой мир, полный красоты и умиротворения. Здесь вы услышите историю о султане Абдуль-Азизе — первом османском правителе, который путешествовал по Европе в мирных целях, открывая новые горизонты для своей империи. Этот уголок Стамбула словно создан для тех, кто хочет немного замедлиться, наслаждаясь свежей рыбой в уютных ресторанчиках или выпивая кофе в стильных кафе.

После завершения экскурсии, я провожу вас к причалу, откуда вы сможете вернуться в Старый Город, Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галату.

Организационные детали

  • Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 120 лир на человека
  • Часть экскурсии пешеходная, поэтому обязательна удобная обувь. Пожалуйста, выбирайте одежду с учётом посещения мечетей. Дамам желательно взять платки.
  • Я с радостью поснимаю вас на ваш фотоаппарат или смартфон
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата за каждого дополнительного человека — 25 €
  • Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Бейлербей — 350 лир/взрослый, детям 0-18 лет бесплатно.

в четверг и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€46
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Локация места встречи на пристани Эминьёну у причала #4 Ускюдар Хатты
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 153 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Анна)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Анна)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Анна)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Евгения)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Евгения)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Евгения)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Евгения)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Алексей)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Алексей)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Алексей)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Polina)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Polina)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Polina)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Polina)Стамбул: от Старого Города в неизведанный Бейлербей (Polina)
Т
23 сен 2024
Здравствуйте! 12 сентября 2024 года с сыном были на экскурсии у замечательного экскурсовода -Омера! Наверное даже это была не экскурсия, а увлекательная прогулка с человеком, влюбленным в Стамбул и который
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смог в очередной раз (мы 3 раз посетили Стамбул) влюбить нас Стамбул. Очень увлекательный рассказ на хорошем русском языке, много исторических данных и красивых видов замечательного города! А еще турецкий чай!! Огромное спасибо! Буду рекомендовать!!

А
13 сен 2024
Очень понравилась экскурсия с Омером по нестандартным местам азиатской части города. Было интересно, не банально и содержательно как с исторической точки зрения, так и со стороны современной жизни жителя Стамбула. По пути посетили отличные кафе с кофе и едой. Смело можем рекомендовать эту экскурсию, поскольку Омер - приятный и располагающий к себе гид!
Очень понравилась экскурсия с Омером по нестандартным местам азиатской части города. Было интересно, не банально иОчень понравилась экскурсия с Омером по нестандартным местам азиатской части города. Было интересно, не банально иОчень понравилась экскурсия с Омером по нестандартным местам азиатской части города. Было интересно, не банально и
Т
10 сен 2024
Прекрасно провели время! Экскурсия отличная, на пароме прокатились, в музее, мечети, дворце побывали, кофе попили, по красивой улице погуляли, вкусно пообедали! Омер, спасибо! Рекомендую!
И
7 сен 2024
Огромная благодарность за проведенную экскурсию, прекрасно изложенный материал на отличном русском языке. Спасибо за гастрономические места, отличный кофе в прекрасной компании. Рекомендую 100%!
Александр
29 мая 2023
Чудесно! Гид был очень отзывчивый, менял маршрут, делал фото, во всем помог и все объяснил ❤️
А
22 дек 2022
Всем советую. В следующий только к Омару!
Е
15 авг 2022
Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
И
23 июл 2022
Экскурсия началась с парома, что само по себе интересно)) теперь паромчики и мой любимый транспорт)) Омар показал весь колорит и очарование Стамбула, которые с первого взгляда из европейской части не
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так видны. И гуляя по невероятно холмистым и узким улочкам города, получилось взглянуть на Стамбул глазами местного. Я притащила с экскурсии сотни невероятно красивых фото. Отдельно стоит упомянуть и цветные домики, и мечеть Чамлыджа - на последнюю стоит посмотреть, никогда не думала, что в мечети может быть музей, лифт и художественная инсталляция. Вы никуда не несетесь со скоростью 100 км/мин, можно походить, порассматривать людей, достопримечательности, дома, улицы, лавочки, котов. И за день с Омаром получается увидеть столько, сколько сама бы искала несколько дней))). Отдельная благодарность за лавочку с лавандой в греческом квартале (столько счастья в одном месте)))).

Ю
14 июн 2022
Отличная экскурсия! Спасибо, Омар! Было очень интересно и познавательно! Узнали много того, о чем и не догадывались! Все локации и передвижение продуманы так хорошо, что всем было комфортно, хотя на экскурсии были с ребёнком 7 лет. Спасибо за рекомендации при самостоятельном путешествии по городу! Всем рекомендую!
Алла
8 мая 2022
Великолепная экскурсия! Спасибо Омару за интересный рассказ!!! Было очень интересно и легко в общении.
Ю
6 мая 2022
Были на экскурсии 5 мая. Очень были впечатлены самой экскурсией, ее организацией! Увидели другой Стамбул - очень красивый и необычный! Омар великолепный гид - очень тактичный, дружелюбный, спокойный и интеллигентный!
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Помимо информации о местах экскурсии, дополнительно получали ответы на любые вопросы!!! Важно, что нашим детям - 13 и 10 лет экскурсия и Омар понравились! Информация доносилась доступно и интересно! Всем рекомендую прогулку с Омаром!!!!

Ю
14 апр 2022
Гид прекрасно подготовлен к экскурсии. Владеет огромным объемом информации о Стамбуле, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы были крайне довольны тем, что обратились к этому гиду!
Алексей
18 мар 2022
Отличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! Рекомендую однозначно!
Отличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! РекомендуюОтличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! РекомендуюОтличная экскурсия! Было очень интересно. Экскурсовод эрудированный. Отвечал на все вопросы. Экскурсия была замечательно спланирована! Рекомендую
Ю
16 мар 2022
Спасибо Омару за отличную экскурсию. Нам с мужем все очень понравилось, и даже мои дети 9 и 16 лет слушали с интересом и ни разу не пожаловались на долгую прогулку.
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Омар идеально владеет русским, является умным, образованным и эрудированным рассказчиком, и еще он просто интеллигентный, доброжелательный и очень приятный в общении человек. Он познакомил нас с азиатской частью Стамбула, много и интересно говорил об истории города, традициях и культуре и развернуто отвечал на наши вопросы. Еще раз огромное спасибо! Омар - прекрасный гид. Рекомендую с чистым сердцем!

O
11 фев 2022
Я не любитель пользоваться гидами, но Омар поменял мою точку зрения. Он отличный гид и человек. Показал множество интересных мест и рассказал про эти места максимально доступно. Я обязательно буду рекомендовать Омара всем.

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