На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и весёлыми котами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!

Описание экскурсии

Прогулка по Босфору

Наше путешествие начнётся на пристани Эминьёну, откуда мы отправимся в район Ускюдар на уютном корабле. В течение 20-минутной морской прогулки вы увидите Стамбул в его самом захватывающем виде, а я расскажу о романтической легенде, связанной с происхождением названий Босфора и Девичьей башни. Пересекая воды Золотого Рога, мы насладимся видами на дворец Топкапы, Долмабахче и Девичью башню, а также увидим исторический полуостров Стамбула и величественную мечеть Сулеймание.

Взгляд на Европу из Азии

Мы окажемся в азиатской части Стамбула, в районе Ускюдар, где жители строго чтят традиции. Прогуляемся по живописной набережной и откроем для себя захватывающий вид на весь город. Вы узнаете о богатой истории Ускюдара, услышите интересные факты об античном городе Хрисополе и о двух императорах — Диоклетиане и Константине Великом. А также увидите шедевры архитектора Синана: мечеть Михримах-султан и мечеть Шемси Паша, знаменитую тем, что на её купол не садятся птицы. Вы также посетите бывший дворец бракосочетания и музей кукол, посвящённый династии Османской империи. Гуляя по узким улочкам и живописной гастрономической улице, вы сможете насладиться кофе, приготовленным на песке, и попробовать традиционный десерт — кюнефе.

Контрастный Кузгунджук

Прогуливаясь по набережной Ускюдара, мы окажемся в уютном районе Кузгунджук, где перед вами откроется другой, спокойный и малолюдный Стамбул с зелёными улочками, яркими домами, антикварными лавками и старинными деревянными зданиями, окружёнными дерзкими котами. В Кузгунджуке обстановка полностью меняется: здесь вас ждет более молодой район, основанный греками, турками, евреями и армянами. Район, где мирно соседствуют храмы разных религий, а жители с гордостью украшают свои дома национальными символами. Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать лучший искендер кебаб в городе — традиционное блюдо из говядины.

Неизведанный дворец Бейлербей

Бейлербей — это очаровательный район с живописными улочками, великолепной набережной и зелёными парками на берегу Босфора. Прогулка по знаменитому летнему дворцу Бейлербей перенесёт вас в другой мир, полный красоты и умиротворения. Здесь вы услышите историю о султане Абдуль-Азизе — первом османском правителе, который путешествовал по Европе в мирных целях, открывая новые горизонты для своей империи. Этот уголок Стамбула словно создан для тех, кто хочет немного замедлиться, наслаждаясь свежей рыбой в уютных ресторанчиках или выпивая кофе в стильных кафе.

После завершения экскурсии, я провожу вас к причалу, откуда вы сможете вернуться в Старый Город, Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галату.

Организационные детали