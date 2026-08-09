Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Стамбул — это не только площадь Султанахмет и окружающие её достопримечательности. В глубинах Старого города, куда не доходят туристы, скрывается совсем другой мир.
Мы с радостью приоткроем его для вас! Вы увидите цветные деревянные дома, развешанное по узким улицам бельё, древние мечети и стены великого Константинополя. Поймаете кусочки исчезающего прошлого и полюбите Стамбул ещё сильнее.
Османские трущобы, сирийский рынок, стены Константинополя и древние мечети
Мы осмотрим мечеть Фатих 15 века: осмотрим мавзолей завоевателя Константинополя и погуляем по старинному кладбищу. А также обсудим архитектуру мечети, сочетающую барокко и османский стиль. После этого отправимся на арабский рынок, основанный сирийскими беженцами. Вы попадёте в параллельную вселенную, где нет ни одного турка и продают сирийский стрит-фуд. Я расскажу, как сирийцы массово переехали в Стамбул в 2011 году и чего они здесь добились. Шаг за шагом погружаясь в глубины Старого города, в окружении деревянных домов 19 века, мы дойдём до мечети Селима Явуза на вершине холма. Полюбуемся с высоты бухтой Золотой Рог и увидим руины подземной цистерны.
Районы Фатих и Фенер: яркие и самобытные
Вы погуляете по лабиринту узких крутых улиц и разноцветных домиков. Сюда приходят, чтобы увидеть «настоящий» Стамбул. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и великолепную мечеть одной из самых знаменитых султанш Османской империи. Внешне она довольно скромная, но внутренние интерьеры поразят вас роскошью.
Фатих и Фенер знамениты не только храмами и колоритной повседневной жизнью. В этом районе сохранились остатки стен Константинополя, напоминающие о великой истории города. Прогуляемся вдоль них.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Общественный транспорт, еда и напитки оплачиваются отдельно
По желанию, за 50 лир можно зайти в церковь Святой Марии Монгольской (христианский храм). Внутри будем только мы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 34028 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валерия
Огромная благодарность Ангелине за прекрасный тур ❤️ Было очень интересно, время пролетело незаметно. Хоть и маршрут пеший, продолжительный, абсолютно не чувствуется усталость. На этой экскурсии открывается совсем другой Стамбул, колоритный и не видимый глазу туриста. Однозначно рекомендую. Очень познавательная программа.
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Сергей
Интересная экскурсия, прогулка по разным кварталам, фисташковый кофе и интригующие факты, все тут есть)
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K
Konstantin
Экскурсии и по европейской и по азиатской частям Стамбула проводил Ризман- историк по профессии, эрудированный гид и интересный человек со знанием русского языка на уровне родного. Провели с ним весь одень с перерывом на обед, было очень интересно. Всем рекомендуем👍
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Наталья
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина - прекрасный рассказчик. Было очень интересно, познавательно, разнообразно! По пути к основному пункту маршрута читать дальшеуменьшить
увидели и узнали массу всего. Останавливались на перекус в атмосферных местечках, где мы получили новые вкусовые впечатления, и это было бесподобно! Спасибо, Нина! Благодаря Вам влюбляешься в Стамбул с еще большей силой😊Такие экскурсии остаются в памяти надолго!
+2
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Аким
Большое спасибо за экскурсию! Я давно живу в Стамбуле и думал, что знаю все места здесь, но Сабри рассказал мне много нового и показал много классных мест. Эта экскурсия подойдет как новичкам, читать дальшеуменьшить
но и тем, кто давно знаком со Стамбулом, как я узнают много нового и откроют этот город для себя с новой стороны. Гид очень хорошо знает историю города, отлично подает материал и покажет классные места, которые ты не найдешь на Гугл картах или в видео из Ютуба.
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Алена
Экскурсия прошла классно. Гид Яна рассказала очень много о маршруте, о местах и о Турции в целом. Было комфортно и интересно.
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