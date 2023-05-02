Стамбул — это не только площадь Султанахмет и окружающие её достопримечательности. В глубинах Старого города, куда не доходят туристы, скрывается совсем другой мир. Мы с радостью приоткроем его для вас! Вы увидите цветные деревянные дома, развешанное по узким улицам белье, древние мечети и христианские храмы. Поймаете кусочки исчезающего прошлого и полюбите Стамбул ещё сильнее.

Описание

Что вас ожидает

Османские трущобы, сирийский рынок и древние мечети

Мы осмотрим мечеть Фатих 15 века: зайдём в мавзолей завоевателя Константинополя и погуляем по старинному кладбищу. А также обсудим архитектуру мечети, сочетающую барокко и османский стиль. После этого отправимся на арабский рынок, основанный сирийскими беженцами. Вы попадёте в параллельную вселенную, где нет ни одного турка и продают сирийский стрит-фуд. Я расскажу, как сирийцы массово переехали в Стамбул в 2011 году и чего они здесь добились. Шаг за шагом погружаясь в глубины Старого города, в окружении деревянных домов 19 века, мы дойдём до мечети Селима Явуза на вершине холма. Полюбуемся с высоты бухтой Золотой Рог и увидим руины подземной цистерны.

Районы Балат и Фенер: яркие и самобытные

Вы погуляете по лабиринту узких крутых улиц, сбегающих к набережной. Сюда приходят, чтобы увидеть «настоящий» Стамбул. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города, который никогда не прекращал службы и не был превращен в мечеть. А еще вы увидите Чугунную церковь и Кафедральный собор им. Георгия Победоносца. Внешне он довольно скромный, но интерьеры поразят вас роскошью. Балат и Фенер знамениты не только храмами, но и колоритной повседневной жизнью. Вы полюбуетесь разноцветными домами с натянутым между ними бельем и, по желанию, попробуете сладости в уютных заведениях.

Организационные детали