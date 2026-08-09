Стамбул — это не только площадь Султанахмет и окружающие её достопримечательности. В глубинах Старого города, куда не доходят туристы, скрывается совсем другой мир. Мы с радостью приоткроем его для вас! Вы увидите цветные деревянные дома, развешанное по узким улицам бельё, древние мечети и стены великого Константинополя. Поймаете кусочки исчезающего прошлого и полюбите Стамбул ещё сильнее.

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Описание экскурсии

Османские трущобы, сирийский рынок, стены Константинополя и древние мечети

Мы осмотрим мечеть Фатих 15 века: осмотрим мавзолей завоевателя Константинополя и погуляем по старинному кладбищу. А также обсудим архитектуру мечети, сочетающую барокко и османский стиль. После этого отправимся на арабский рынок, основанный сирийскими беженцами. Вы попадёте в параллельную вселенную, где нет ни одного турка и продают сирийский стрит-фуд. Я расскажу, как сирийцы массово переехали в Стамбул в 2011 году и чего они здесь добились. Шаг за шагом погружаясь в глубины Старого города, в окружении деревянных домов 19 века, мы дойдём до мечети Селима Явуза на вершине холма. Полюбуемся с высоты бухтой Золотой Рог и увидим руины подземной цистерны.

Районы Фатих и Фенер: яркие и самобытные

Вы погуляете по лабиринту узких крутых улиц и разноцветных домиков. Сюда приходят, чтобы увидеть «настоящий» Стамбул. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и великолепную мечеть одной из самых знаменитых султанш Османской империи. Внешне она довольно скромная, но внутренние интерьеры поразят вас роскошью.

Фатих и Фенер знамениты не только храмами и колоритной повседневной жизнью. В этом районе сохранились остатки стен Константинополя, напоминающие о великой истории города. Прогуляемся вдоль них.

Организационные детали