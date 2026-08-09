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Другой Стамбул: Фатих, Фенер и не только

Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Стамбул — это не только площадь Султанахмет и окружающие её достопримечательности. В глубинах Старого города, куда не доходят туристы, скрывается совсем другой мир.

Мы с радостью приоткроем его для вас! Вы увидите цветные деревянные дома, развешанное по узким улицам бельё, древние мечети и стены великого Константинополя. Поймаете кусочки исчезающего прошлого и полюбите Стамбул ещё сильнее.
4.7
106 отзывов
Другой Стамбул: Фатих, Фенер и не только
Другой Стамбул: Фатих, Фенер и не только
Другой Стамбул: Фатих, Фенер и не только

Описание экскурсии

Османские трущобы, сирийский рынок, стены Константинополя и древние мечети

Мы осмотрим мечеть Фатих 15 века: осмотрим мавзолей завоевателя Константинополя и погуляем по старинному кладбищу. А также обсудим архитектуру мечети, сочетающую барокко и османский стиль. После этого отправимся на арабский рынок, основанный сирийскими беженцами. Вы попадёте в параллельную вселенную, где нет ни одного турка и продают сирийский стрит-фуд. Я расскажу, как сирийцы массово переехали в Стамбул в 2011 году и чего они здесь добились. Шаг за шагом погружаясь в глубины Старого города, в окружении деревянных домов 19 века, мы дойдём до мечети Селима Явуза на вершине холма. Полюбуемся с высоты бухтой Золотой Рог и увидим руины подземной цистерны.

Районы Фатих и Фенер: яркие и самобытные

Вы погуляете по лабиринту узких крутых улиц и разноцветных домиков. Сюда приходят, чтобы увидеть «настоящий» Стамбул. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и великолепную мечеть одной из самых знаменитых султанш Османской империи. Внешне она довольно скромная, но внутренние интерьеры поразят вас роскошью.

Фатих и Фенер знамениты не только храмами и колоритной повседневной жизнью. В этом районе сохранились остатки стен Константинополя, напоминающие о великой истории города. Прогуляемся вдоль них.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Общественный транспорт, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • По желанию, за 50 лир можно зайти в церковь Святой Марии Монгольской (христианский храм). Внутри будем только мы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 34028 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
5
3
3
2
1
1
2
Валерия
Огромная благодарность Ангелине за прекрасный тур ❤️ Было очень интересно, время пролетело незаметно. Хоть и маршрут пеший, продолжительный, абсолютно не чувствуется усталость. На этой экскурсии открывается совсем другой Стамбул, колоритный и не видимый глазу туриста. Однозначно рекомендую. Очень познавательная программа.
Огромная благодарность Ангелине за прекрасный тур ❤️ Было очень интересно, время пролетело незаметно. Хоть и маршрут
Огромная благодарность Ангелине за прекрасный тур ❤️ Было очень интересно, время пролетело незаметно. Хоть и маршрут
Огромная благодарность Ангелине за прекрасный тур ❤️ Было очень интересно, время пролетело незаметно. Хоть и маршрут
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Сергей
Интересная экскурсия, прогулка по разным кварталам, фисташковый кофе и интригующие факты, все тут есть)
Интересная экскурсия, прогулка по разным кварталам, фисташковый кофе и интригующие факты, все тут есть)
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K
Экскурсии и по европейской и по азиатской частям Стамбула проводил Ризман- историк по профессии, эрудированный гид и интересный человек со знанием русского языка на уровне родного. Провели с ним весь одень с перерывом на обед, было очень интересно. Всем рекомендуем👍
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Наталья
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина - прекрасный рассказчик. Было очень интересно, познавательно, разнообразно! По пути к основному пункту маршрута
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увидели и узнали массу всего. Останавливались на перекус в атмосферных местечках, где мы получили новые вкусовые впечатления, и это было бесподобно! Спасибо, Нина! Благодаря Вам влюбляешься в Стамбул с еще большей силой😊Такие экскурсии остаются в памяти надолго!

Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина+2
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
Сегодня были на великолепной экскурсии" Другой Стамбул" с Ниной. Целый день пролетел на одном дыхании. Нина
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Аким
Большое спасибо за экскурсию!
Я давно живу в Стамбуле и думал, что знаю все места здесь, но Сабри рассказал мне много нового и показал много классных мест.
Эта экскурсия подойдет как новичкам,
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но и тем, кто давно знаком со Стамбулом, как я узнают много нового и откроют этот город для себя с новой стороны.
Гид очень хорошо знает историю города, отлично подает материал и покажет классные места, которые ты не найдешь на Гугл картах или в видео из Ютуба.

Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
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Алена
Экскурсия прошла классно. Гид Яна рассказала очень много о маршруте, о местах и о Турции в целом. Было комфортно и интересно.
Экскурсия прошла классно. Гид Яна рассказала очень много о маршруте, о местах и о Турции в целом. Было комфортно и интересно.
Экскурсия прошла классно. Гид Яна рассказала очень много о маршруте, о местах и о Турции в целом. Было комфортно и интересно.
Экскурсия прошла классно. Гид Яна рассказала очень много о маршруте, о местах и о Турции в целом. Было комфортно и интересно.
Экскурсия прошла классно. Гид Яна рассказала очень много о маршруте, о местах и о Турции в целом. Было комфортно и интересно.
Экскурсия прошла классно. Гид Яна рассказала очень много о маршруте, о местах и о Турции в целом. Было комфортно и интересно.
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