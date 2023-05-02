Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Мы с радостью приоткроем его для вас! Вы увидите цветные деревянные дома, развешанное по узким улицам белье, древние мечети и христианские храмы. Поймаете кусочки исчезающего прошлого и полюбите Стамбул ещё сильнее.
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Описание
Что вас ожидает
Османские трущобы, сирийский рынок и древние мечети
Мы осмотрим мечеть Фатих 15 века: зайдём в мавзолей завоевателя Константинополя и погуляем по старинному кладбищу. А также обсудим архитектуру мечети, сочетающую барокко и османский стиль. После этого отправимся на арабский рынок, основанный сирийскими беженцами. Вы попадёте в параллельную вселенную, где нет ни одного турка и продают сирийский стрит-фуд. Я расскажу, как сирийцы массово переехали в Стамбул в 2011 году и чего они здесь добились. Шаг за шагом погружаясь в глубины Старого города, в окружении деревянных домов 19 века, мы дойдём до мечети Селима Явуза на вершине холма. Полюбуемся с высоты бухтой Золотой Рог и увидим руины подземной цистерны.
Районы Балат и Фенер: яркие и самобытные
Вы погуляете по лабиринту узких крутых улиц, сбегающих к набережной. Сюда приходят, чтобы увидеть «настоящий» Стамбул. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города, который никогда не прекращал службы и не был превращен в мечеть. А еще вы увидите Чугунную церковь и Кафедральный собор им. Георгия Победоносца. Внешне он довольно скромный, но интерьеры поразят вас роскошью. Балат и Фенер знамениты не только храмами, но и колоритной повседневной жизнью. Вы полюбуетесь разноцветными домами с натянутым между ними бельем и, по желанию, попробуете сладости в уютных заведениях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Общественный транспорт, еда и напитки оплачиваются отдельно
- По желанию, за 50 лир можно зайти в церковь Святой Марии Монгольской (христианский храм). Внутри будем только мы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.