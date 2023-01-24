Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Istanbul Welcome Card — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности. Карты делятся на три категории - Classic, Premium и Deluxe - обладающие разным набором включенных в стоимость услуг. Карта будет бесплатно доставлена в ваш отель и действительна в течение 7 дней с момента первого использования.

Закажите карту Istanbul Welcome Card перед вашей поездкой в Стамбул и она уже будет ожидать вас в отеле.

Карта Istanbul Welcome Card Classic включает в себя:

► 5 поездок на общественном транспорте (метро, трамвай, фуникулер, паром, автобус и метробус)

► обзорная прогулка на катере по Босфору - 105 мин.

► бесплатный путеводитель и карта города в PDF-файле на ваш e-mail (на англ. яз.)

► бесплатная доставка карты Istanbul Welcome Card в ваш отель

После того, как поездки на общественном транспорте будут исчерпаны, вы сможете пополнить карту в автомате по продаже билетов на станциях общественного транспорта.

Карта Istanbul Welcome Card Classic включает в себя обзорную прогулку на катере по Босфору. Взгляните на многомиллионный Стамбул с совершенно нового ракурса пока вы будете любоваться его чарующими восточными и западными видами. Во время морской прогулки по Босфору вы сможете увидеть с борта катера такие исторические достопримечательности, как Галатская башня, дворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть и многое другое. Катер отправляется от причала Istanbul Welcome Card паромного терминала Eminönü, расположенного рядом с мостом Galata Bridge, ежедневно 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45 и 16:45.

Пешеходная экскурсия по Стамбулу (2 часа, 1,5 км. лёгкой ходьбы). Лучший способ познакомиться со Стамбулом - это прогуляться пешком! Окунитесь в культурное разнообразие, краски и откройте для себя город как местный житель. Экскурсия по Большому базару и рынку специй: научитесь торговаться как местные жители и получите самые потрясающие фотографии, достойные социальных сетей, в лучших местах Стамбула! Экскурсия на Большой базар и рынок специй, начало от собора Святой Софии: 13:15, среда, пятница и суббота.

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