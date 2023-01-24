Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Туристическая карта Istanbul Welcome Card Classic

Туристическая карта для пользования общественным транспортом

Туристическая карта для пользования общественным транспортом, включающая обзорную прогулку на катере по Босфору. Карта будет доставлена в указанный вами отель. Карта действительна в течение 7 дней с момента первого использования.

Прогулочный катер отправляется от причала Istanbul Welcome Card паромного терминала Eminönü, расположенного рядом с мостом Galata Bridge, по будням, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45 и 16:45.
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Classic
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Classic
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Classic
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Classic
Туристическая карта Istanbul Welcome Card Classic
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Istanbul Welcome Card — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности. Карты делятся на три категории - Classic, Premium и Deluxe - обладающие разным набором включенных в стоимость услуг. Карта будет бесплатно доставлена в ваш отель и действительна в течение 7 дней с момента первого использования.

Закажите карту Istanbul Welcome Card перед вашей поездкой в Стамбул и она уже будет ожидать вас в отеле.

Карта Istanbul Welcome Card Classic включает в себя:

► 5 поездок на общественном транспорте (метро, трамвай, фуникулер, паром, автобус и метробус)

► обзорная прогулка на катере по Босфору - 105 мин.

► бесплатный путеводитель и карта города в PDF-файле на ваш e-mail (на англ. яз.)

► бесплатная доставка карты Istanbul Welcome Card в ваш отель

После того, как поездки на общественном транспорте будут исчерпаны, вы сможете пополнить карту в автомате по продаже билетов на станциях общественного транспорта.

Карта Istanbul Welcome Card Classic включает в себя обзорную прогулку на катере по Босфору. Взгляните на многомиллионный Стамбул с совершенно нового ракурса пока вы будете любоваться его чарующими восточными и западными видами. Во время морской прогулки по Босфору вы сможете увидеть с борта катера такие исторические достопримечательности, как Галатская башня, дворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть и многое другое. Катер отправляется от причала Istanbul Welcome Card паромного терминала Eminönü, расположенного рядом с мостом Galata Bridge, ежедневно 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45 и 16:45.

Пешеходная экскурсия по Стамбулу (2 часа, 1,5 км. лёгкой ходьбы). Лучший способ познакомиться со Стамбулом - это прогуляться пешком! Окунитесь в культурное разнообразие, краски и откройте для себя город как местный житель. Экскурсия по Большому базару и рынку специй: научитесь торговаться как местные жители и получите самые потрясающие фотографии, достойные социальных сетей, в лучших местах Стамбула! Экскурсия на Большой базар и рынок специй, начало от собора Святой Софии: 13:15, среда, пятница и суббота.

Информацию о других типах карты Istanbul Welcome Card вы сможете найти в нашем каталоге.

Программа

Основные достпримечательности Стамбула с борта прогулочного катера.

Пешеходная экскурсия по Стамбулу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 5 поездок на общественном транспорте
  • Обзорная прогулка на катере по Босфору - 105 мин.
  • Бесплатная доставку карты в ваш отель
  • Бесплатный путеводитель и карта города в PDF-файле на ваш e-mail (на англ. яз.)
Когда начало
Ежедневно в 09:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городская карта, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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