1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
45€39 за человека
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Трансфер от отеля и обратно из центральных районов Стамбула включен в стоимость круиза»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
54€38 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Часть пути до следующей цели мы преодолеем на кораблике, рассекающем воды Босфора»
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«А в завершение полюбуетесь видами во время 2-часового круиза по Босфору»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€65 за человека
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
«В стоимость включено: услуги гида, поездки на корабле»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
«Дополнительно, если захотите, мы сможем организовать фуршетный стол с тортом или классический турецкий завтрак, оформить яхту для праздника и помочь вам воплотить собственные задумки»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
«Корабль отплывает: 9:30/12:30 (время определяем по наличию мест на корабле на день бронирования)»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
«Романтический яхтенный круиз разнообразит отдых и зарядит вас новыми эмоциями»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
«Пока мы будем плыть вдоль Босфора на круизном кораблике и после гулять по берегу, я расскажу вам об истории Стамбула и Турции XIX-XX веков, а также обо всех достопримечательностях расположенных на берегах Босфора»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Встретившись на причале европейской части города, мы переправимся на кораблике в азиатский район Кадыкей»
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Включено: трансфер и билеты на круиз по Босфору»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
«Яхта вмещает не более 18 человек»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€38 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«Мы заберем вас из отеля, и в 20:00 окажетесь на пристани, откуда в 21:00 отправитесь на морскую прогулку по проливу, разделяющему два континента»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
51€36 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
«Мечеть султана Сулеймана, Египетский базар, колоритный район Балат, водная прогулка по Босфору, виды Азиатской части города и многое другое — в нашей программе»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«По желанию и за дополнительную плату можно выбрать яхты повышенного класса»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
598€270 за всё до 8 чел.
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Во время круиза нам встретится целая россыпь достопримечательностей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
«Яхта пройдёт мимо огромных кораблей и проплывет под небесным мостом Фатиха Султана Мехмета»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
770€578 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«проезд на трамвайчике или катер по Босфору — от 25 до 50 лир с человека»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Предлагаем провести идеальный стамбульский вечер на комфортабельном двухпалубном корабле»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
20€18 за человека
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
«Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 54€38 за человека
скидка
21%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках трехчасового круиза по Босфору в Стамбуле»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 48€38 за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 46€39 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
«Морская прогулка на корабле по Босфору — то, чего точно не стоит упускать в Стамбуле»
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15€12 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35€32 за человека
скидка
13%
Групповая
8 часов
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
«До островов мы проплывем на корабле по Мраморному морю, наслаждаясь сказочным видом на город»
Расписание: каждый день в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 31€27 за человека
скидка
48%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие к Принцевым островам, где вас ждут живописные виды и уютные курортные поселки
Начало: Стамбул
«Добраться туда можно только на катере или пароме, поэтому во время путешествия Вы сможете насладиться живописными видами города и подышать свежим морским воздухом»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50€26 за человека
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
«В стоимость включено: трансфер из отелей в центре города, прогулка на теплоходе вместимостью до 100 человек, завтрак, сопровождение гида на водной прогулке»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический завтрак на яхте на двоих
Начало: Причал
«Подарите своими близким и любимым морскую прогулку в Стамбуле по проливу Босфор»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
«Индивидуальная прогулка на яхте возможна по предварительному запросу»
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида»
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 79€71 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по Босфору на корабле с русскоязычным гидом
Начало: В вашем отеле
«Без морской прогулки по Босфору ваше знакомство с городом будет неполным»
Расписание: Среда, суббота, воскресенье 15:00-18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
9 часов
«Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
«А при заказе экскурсии более чем на 2 часа можно доплыть и до Принцевых островов и даже искупаться в мраморном море прямо с яхты»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По волнам Босфора на частной яхте 2 часа
Начало: Ваш отель
«Проходите на борт нашей яхты — мы отправляемся на морскую прогулку по Босфору»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
260€234 за всё до 8 чел.
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
«Вы можете присоединиться к круизу с компанией друзей, и тогда этот вечер будет вашим общим воспоминанием на долгие годы»
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 38€34 за человека
Индивидуальная
7 часов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
«Включено:— Трансфер на Mercedes Vito от отеля до яхты, если ваш отель находится в центральных районах: Султанахмет, Бейоглу, Бешикташ, с самого острова Бююкада— На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€2 250 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
«Напитки на корабле оплачиваются дополнительно (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
9 часов
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
«После прогулки по площади Ипподром, мы отправимся на корабль, чтобы вдохнуть запах Босфора»
Расписание: Каждый день в 9.30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
«Об экскурсии В любую погоду комфортабельная яхта подарит вам незабываемые впечатления от морской прогулки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
«Устройте себе и вашей второй половинке невероятный романтический вечер с морской прогулкой по яхте на Стамбуле»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
- ННина4 июня 2024Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ООлеся4 июня 2024Очень понравилось!
- ДДмитрий4 июня 2024Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
- ММарина3 июня 2024Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
- ЛЛюбовь3 июня 2024Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
- ААлина3 июня 2024Прекрасная прогулка на яхте! Напитки и фрукты идут в стоимость билета. Мы в восторге.
- ТТамара3 июня 2024Были вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда была очень внимательна к нам:
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Водные развлечения" можно забронировать 110 экскурсий и билетов от 12 до 2 250 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 4093 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Водные экскурсии в Стамбуле на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024