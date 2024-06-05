Д Даниил Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику

М Марина Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.

Н Нина Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте читать дальше палубы белоснежной яхты - это то, что необходимо сделать каждому туристу. Разнообразие пейзажей и архитектуры завораживают, хочется наслаждаться этим великолепием бесконечно. Особая благодарность нашему гиду Саиду. Глубокое знание города, его истории и архитектуры помогли нам лучше рассмотреть и узнать город. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Прогулка оказалась незабываемой! Спасибо, Саид! Благодарим организаторов и, конечно капитана)))) Мы обязательно вернемся! Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с

Д Дмитрий Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе) читать дальше Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана! Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со

О Олеся Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой Очень понравилось!

Д Дмитрий Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают

М Марина Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!

Л Любовь Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.

А Алина Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе Прекрасная прогулка на яхте! Напитки и фрукты идут в стоимость билета. Мы в восторге.