Обзорные и познавательные экскурсии Стамбула

Найдено 115 экскурсий в категории «Обзорные» в Стамбуле, цены от €11, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
40 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«Вы отыщете следы древних греков и римлян, услышите о расцвете Византии и познакомитесь с реликвиями Османской империи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Вы посетите места, с которых принято начинать знакомство со Стамбулом: площадь Ипподром, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть и собор Святой Софии»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Остальные достопримечательности и базары осматриваем обзорно»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Вы услышите, как в разные времена на ней проходили скачки, военные шествия, спортивные состязания и знакомство новых императоров с народом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
410 отзывов
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
«Приглашаю на классическую экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула, без которых невозможно понять историю и характер этого чудесного города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
157 за всё до 4 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
«Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь»
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Знакомство со Стамбулом логично начнется с истоков»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«За ответами на эти глобальные вопросы мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города — они сконцентрированы в районе Султанахмет»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Привет, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка в сердце Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
48 отзывов
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
160 за всё до 3 чел.
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
Символы Стамбула: Голубая мечеть и дворец Топкапы
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
28 отзывов
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
6256 за человека
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«Знакомство с городом начнется в старинном районе Каракей, где расположено множество архитектурных памятников»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от 150 за всё до 6 чел.
Сложить мозаику Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
«Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Следом мы отправимся в знаменитый турецкий хамам, где вы не только почувствуете себя местным жителем, но и познакомитесь с историей этого места»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
155 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
«Вы познакомитесь с историей Стамбула, услышите легенды о выдающихся жителях и правителях и увидите столицу глазами местных»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
149 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
15 отзывов
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
«А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221199 за всё до 4 чел.
Такой разный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
«Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350298 за всё до 3 чел.
По ночному Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
«Всем, кто хочет с разных точек взглянуть на ночной Стамбул, а также транзитным путешественникам, которые хотят воспользоваться ночной пересадкой для знакомства с городом»
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
361 за всё до 3 чел.
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы
Начало: В вашем отеле
«За 3 часа я покажу вам основные достопримечательности, расскажу о жизни в Стамбуле и подскажу, где купить сувениры и местные лакомства»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
Шедевры Османской и Византийской империй
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
5 часов
44 отзыва
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
«Если у вас всего один день на осмотр города, этот тур идеально подойдёт для всестороннего знакомства с важнейшими достопримечательностями как Византийского периода, так и периода Османской империи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6054 за человека
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
«Вы познакомитесь с «визитными карточками» города»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«А главное — соберёте коллекцию видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598270 за всё до 8 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
«Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по следам Византии»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
«Вы узнаете, как устроена европейская часть, где находятся основные достопримечательности, лучшие рестораны и магазины»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
«Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
6952 за человека
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Вы отыщете архитектурные сходства мечети с собором Айя-София, рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
«Этот насыщенный маршрут раскроет перед вами главные достопримечательности и эпохи Стамбула от Византии до Османской империи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Популярный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
«Знакомство со Стамбулом следует начинать с тех мест, о которых больше всего говорят — вы убедитесь, что они того заслуживают»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
153 за всё до 5 чел.
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
«За один день мы посетим основные достопримечательности площади Султанахмет, связанные с периодами Византийской и Османской империй»
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«Познакомитесь с одной необычной турецкой традицией и попробуете «веселое» мороженое, известное на всю страну»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за человека
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
219 за всё до 15 чел.
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
«В этой программе мы объединили достопримечательности, которые отлично подходят для первого знакомства со Стамбулом»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Стамбул: коротко о главном
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
    читать дальше

    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Стамбул: коротко о главном
    04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень интересным!!! Эргюн отзывчивый и
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    добрый человек, а так же великолепный знаток истории Турции и не только её. Все подробно рассказал и показал. Хороший собеседник и даже друг! Ответил нам на все наши частные вопросы, такие как проживание в Стамбуле, как и где купить карточки на общественный транспорт, где лучше и дешевле поесть, где менять деньги, где гулять и что посмотреть. Место встречи удобное, можно добраться на трамвае из любой точки города. Впечатления только положительные!!! Спасибо Вам, Мистер утро!!!

    04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Первые шаги в Стамбуле
    Волшебная экскурсия по Стамбулу! Мы очень довольны. Мустафа очень интересно рассказывал обо всех достопримечательностях на отличном русском языке! Смог заинтересовать
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    ребёнка 8 лет. Посмотрели все самые главные места Стамбула, узнали много из истории Турции! Нигде не стояли в очередях, а они были и не маленькие. С Мустафой очень приятно общаться: спокойно, комфортно и увлекательно! Рекомендуем Мустафу, как профессионального и вежливого гида, с которым время на экскурсии пролетает незаметно!

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
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    фактах и историях, интересных сыну. Между тем, рассказ и повествование были наполнены информацией академического толка. Время пролетело незаметно! Мы очень благодарны Федаи!

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Стамбул с профессиональным гидом
    Уважаемые организаторы путешествия, огромное спасибо! Это было именно путешествие: в историю, религию, архитектуру, искусство. Мы прошли сквозь века и цивилизации. Насладились
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    красотой города, посетили самые известные достопримечательности и прослушали незабываемый рассказ нашего гида Фермана. Несмотря на то, что мы достаточно искушенные туристы, профессионализм и эрудированность Фермана поразили. Ни один вопрос не остался без ответа. Обо всех объектах мы получили полную и всестороннюю информацию. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Браво, Ферман! Мы обязательно вернемся и будем с удовольствием его рекомендовать. Спасибо!

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
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    палубы белоснежной яхты - это то, что необходимо сделать каждому туристу. Разнообразие пейзажей и архитектуры завораживают, хочется наслаждаться этим великолепием бесконечно. Особая благодарность нашему гиду Саиду. Глубокое знание города, его истории и архитектуры помогли нам лучше рассмотреть и узнать город. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Прогулка оказалась незабываемой! Спасибо, Саид! Благодарим организаторов и, конечно капитана)))) Мы обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Обзорные»

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