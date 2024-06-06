🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 59 отзывов Популярное предложение Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:30 € 40 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ «Вы отыщете следы древних греков и римлян, услышите о расцвете Византии и познакомитесь с реликвиями Османской империи» Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 452 отзыва Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников Начало: Недалеко от площади Султанахмет «вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 216 отзывов Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Вы посетите места, с которых принято начинать знакомство со Стамбулом: площадь Ипподром, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть и собор Святой Софии» € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane «Остальные достопримечательности и базары осматриваем обзорно» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 159 отзывов Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня Начало: На площади Султанахмет «Вы услышите, как в разные времена на ней проходили скачки, военные шествия, спортивные состязания и знакомство новых императоров с народом» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 172 отзыва Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика Начало: В старом городе у входа святой софии «Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул» 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 410 отзывов Популярное предложение Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты Начало: У входа Айя Софии «Приглашаю на классическую экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула, без которых невозможно понять историю и характер этого чудесного города» € 157 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 29 отзывов «Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность Начало: По месту вашего проживания «Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь» € 295 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 294 отзыва Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день Начало: На территории мечети Султанахмета «Знакомство со Стамбулом логично начнется с истоков» 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет «За ответами на эти глобальные вопросы мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города — они сконцентрированы в районе Султанахмет» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции? Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ» € 245 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София «Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором» € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 48 отзывов Фотопрогулка в сердце Стамбула Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй Начало: На площади Султанахмет € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула € 400 за всё до 13 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 28 отзывов Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом Начало: На площади Ипподром Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30 62 € 56 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 52 отзыва Винные прогулки: Стамбул с сомелье Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием Начало: на пристани Каракей «Знакомство с городом начнется в старинном районе Каракей, где расположено множество архитектурных памятников» от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии «Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся» € 150 за всё до 2 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Колоритный Кадыкей и легенды Босфора Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü «Следом мы отправимся в знаменитый турецкий хамам, где вы не только почувствуете себя местным жителем, но и познакомитесь с историей этого места» € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 155 отзывов Ключ к сердцу Стамбула Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом Начало: Напротив Собора Св. Софии «Вы познакомитесь с историей Стамбула, услышите легенды о выдающихся жителях и правителях и увидите столицу глазами местных» € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 15 отзывов Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом» Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами Начало: у собора Святой Софии «А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом» 221 € 199 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Такой разный Стамбул Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани Начало: В районе Этилер «Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор» 350 € 298 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле Начало: У вашего отеля «Всем, кто хочет с разных точек взглянуть на ночной Стамбул, а также транзитным путешественникам, которые хотят воспользоваться ночной пересадкой для знакомства с городом» € 361 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы Начало: В вашем отеле «За 3 часа я покажу вам основные достопримечательности, расскажу о жизни в Стамбуле и подскажу, где купить сувениры и местные лакомства» от € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 5 часов 44 отзыва Шедевры Османской и Византийской империй Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда Начало: Возле мечети Айя София «Если у вас всего один день на осмотр города, этот тур идеально подойдёт для всестороннего знакомства с важнейшими достопримечательностями как Византийского периода, так и периода Османской империи» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 60 € 54 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Большая обзорная прогулка по Стамбулу Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом «Вы познакомитесь с «визитными карточками» города» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле «А главное — соберёте коллекцию видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет «Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом» Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля € 244 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 55% скидка Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом «Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов» 598 € 270 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом «Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по следам Византии» € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Прогулка по европейской части Стамбула Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа Начало: У вашего отеля в центре Стамбула «Вы узнаете, как устроена европейская часть, где находятся основные достопримечательности, лучшие рестораны и магазины» 64 € 58 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 13 отзывов Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней Начало: На площади Ипподром «Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30 69 € 52 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Краски нетипичного Стамбула Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора Начало: Встреча по договоренности с гидом «Вы отыщете архитектурные сходства мечети с собором Айя-София, рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки» € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане «Этот насыщенный маршрут раскроет перед вами главные достопримечательности и эпохи Стамбула от Византии до Османской империи» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Популярный Стамбул Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города Начало: Египетский обелиски «Знакомство со Стамбулом следует начинать с тех мест, о которых больше всего говорят — вы убедитесь, что они того заслуживают» € 153 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Стамбул: пособие для начинающих Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля «За один день мы посетим основные достопримечательности площади Султанахмет, связанные с периодами Византийской и Османской империй» € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 8 отзывов Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста Начало: Около вокзала Сиркеджи «Познакомитесь с одной необычной турецкой традицией и попробуете «веселое» мороженое, известное на всю страну» € 17 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 70 отзывов В сердце Стамбула с профессиональным гидом Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю Начало: По договоренности € 219 за всё до 15 чел.