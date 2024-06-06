1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€40 за человека
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«Вы отыщете следы древних греков и римлян, услышите о расцвете Византии и познакомитесь с реликвиями Османской империи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45€39 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Вы посетите места, с которых принято начинать знакомство со Стамбулом: площадь Ипподром, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть и собор Святой Софии»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Остальные достопримечательности и базары осматриваем обзорно»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Вы услышите, как в разные времена на ней проходили скачки, военные шествия, спортивные состязания и знакомство новых императоров с народом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
«Приглашаю на классическую экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула, без которых невозможно понять историю и характер этого чудесного города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
«Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь»
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Знакомство со Стамбулом логично начнется с истоков»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«За ответами на эти глобальные вопросы мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города — они сконцентрированы в районе Султанахмет»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
62€56 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
«Знакомство с городом начнется в старинном районе Каракей, где расположено множество архитектурных памятников»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
«Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Следом мы отправимся в знаменитый турецкий хамам, где вы не только почувствуете себя местным жителем, но и познакомитесь с историей этого места»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
«Вы познакомитесь с историей Стамбула, услышите легенды о выдающихся жителях и правителях и увидите столицу глазами местных»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€149 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
«А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221€199 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
«Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350€298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
«Всем, кто хочет с разных точек взглянуть на ночной Стамбул, а также транзитным путешественникам, которые хотят воспользоваться ночной пересадкой для знакомства с городом»
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы
Начало: В вашем отеле
«За 3 часа я покажу вам основные достопримечательности, расскажу о жизни в Стамбуле и подскажу, где купить сувениры и местные лакомства»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
«Если у вас всего один день на осмотр города, этот тур идеально подойдёт для всестороннего знакомства с важнейшими достопримечательностями как Византийского периода, так и периода Османской империи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60€54 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
«Вы познакомитесь с «визитными карточками» города»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«А главное — соберёте коллекцию видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Приглашаю вас на персональное знакомство со Стамбулом»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598€270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
«Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по следам Византии»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
«Вы узнаете, как устроена европейская часть, где находятся основные достопримечательности, лучшие рестораны и магазины»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
«Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
69€52 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Вы отыщете архитектурные сходства мечети с собором Айя-София, рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
«Этот насыщенный маршрут раскроет перед вами главные достопримечательности и эпохи Стамбула от Византии до Османской империи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
«Знакомство со Стамбулом следует начинать с тех мест, о которых больше всего говорят — вы убедитесь, что они того заслуживают»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€153 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
«За один день мы посетим основные достопримечательности площади Султанахмет, связанные с периодами Византийской и Османской империй»
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«Познакомитесь с одной необычной турецкой традицией и попробуете «веселое» мороженое, известное на всю страну»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за человека
Индивидуальная
4 часа
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€219 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3 часа
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
«В этой программе мы объединили достопримечательности, которые отлично подходят для первого знакомства со Стамбулом»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ААнна5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ЮЮлия5 июня 202404.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень интересным!!! Эргюн отзывчивый и
- ССветлана4 июня 2024Волшебная экскурсия по Стамбулу! Мы очень довольны. Мустафа очень интересно рассказывал обо всех достопримечательностях на отличном русском языке! Смог заинтересовать
- ННина4 июня 2024Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ННина4 июня 2024Уважаемые организаторы путешествия, огромное спасибо! Это было именно путешествие: в историю, религию, архитектуру, искусство. Мы прошли сквозь века и цивилизации. Насладились
- ННина4 июня 2024Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Обзорные" можно забронировать 115 экскурсий и билетов от 11 до 550 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 7711 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Изучение достопримечательностей города Стамбула нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Стамбуле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024